Состояние государственных аптек Коми можно оценить как крайне тяжелое

13 июня в Арбитражном суде Коми будет слушаться дело о банкротстве в отношении ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» (ГАРК).

Судебное производство возбуждено по заявлению ЗАО «Центр внедрения ПРОТЕК» — московской фирмы, являющейся крупным поставщиком лекарственных препаратов.

Еще в конце прошлого года Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с «Государственных аптек РК» задолженности за поставленный фирмой товар в размере 18,6 миллиона рублей. Плюс «за пользование денежными средствами» — 348 тыс. руб. и госпошлина — 118 тыс. руб.

Апелляция ответчику не помогла, долг не был погашен, и вот теперь сеть

госаптек оказалась перед угрозой банкротства.

Должнику придется представить суду бухгалтерскую отчетность и весь свой кредиторский портфель — весьма пухлый, потому что многомиллионные долги перед фармацевтическими компаниями накапливались на протяжении нескольких лет.

И вновь продолжается сбой

Власть (в первую очередь, Минздрав), конечно, в курсе и регулярно проводит «антикризисные» совещания на тему «Как спасти госаптеки?». К примеру, одно из таких совещаний состоялось в прошлом году в Госсовете Коми, где была озвучена задолженность ГАРК перед поставщиками лекарств — свыше 120 миллионов рублей. Тогда правительство согласилось предоставить учреждению заем и субсидию на 38 млн руб. Однако ГУП продолжал барахтаться в финансовом болоте.

Тем временем витрины госаптек стали напоминать пустые прилавки наших магазинов конца 80-х — начала 90-х. Только вместо баночек с морской капустой — коробочки с травами, фитосборы. Пустырник, вата, цитрамон, зубная паста и другие «сопутствующие» товары типа презервативов.

Но многие сельские населенные пункты лишены даже этого скудного ассортимента. За последние годы в сельской местности закрылись десятки государственных аптек. Причина одна — убыточность.

Собственно, эта убыточность — плановая. ГУП «ГАРК» создавался в 2006 году не для того, чтобы получать прибыль. Его главная задача — обеспечение населения (в первую очередь, льготников) жизненно важными препаратами, цены на которые регулирует государство.

Однако именно этих препаратов сейчас хронически не хватает. Причин тут несколько. Это и поспешная, продиктованная политиками, ставка на импортозамещение лекарств. И постоянные сбои в системе государственных закупок. Как уже писала «Трибуна», очередной такой сбой произошел в начале этого года. В электронной системе аукционов по закупу лекарств якобы произошли «технические неполадки». Но это объяснение, с точки зрения больных, страдающих, умирающих людей, в том числе онкобольных, выглядит довольно нелепо.

В опубликованном недавно отчете Контрольно-счетной палаты (КСП) Коми за 2016 год говорится о многочисленных нарушениях, допущенных Минздравом РК при закупке медикаментов. В частности, КСП констатирует, что лекарственные препараты и изделия медицинского назначения общей стоимостью более 1,2 миллиона рублей остались невостребованными и около двух лет хранились на аптечных складах. То есть они не пользовались спросом? Зачем же тогда их закупали?

Отсутствие контроля со стороны Минздрава за исполнением госконтрактов привело к тому, что только за два года были утилизированы (то есть уничтожены) лекарственные препараты на сумму 2,3 млн рублей, отметили ревизоры КСП.

«Бизнес на здоровье»

Зато коммерческие аптеки, не говоря уж о фарма-дистрибьюторах, чувствуют себя неплохо. И если в советское время существовала норма: одна аптека на 10 тысяч горожан, то сейчас аптечные лавки на каждом шагу (к примеру, только на одной ул. Коммунистической в Сыктывкаре их около полусотни). Это значит, что «бизнес на здоровье» продолжает процветать, несмотря на общий кризис в стране.

При этом коммерческие аптеки не занимаются фармакологией — производством дешевых препаратов на заказ, по индивидуальным рецептам. Они не несут расходов по дорогостоящему хранению наркотических обезболивающих средств (оборудование только одного такого «спецпомещения» стоит от 300 тыс. руб.). Ну и, конечно, «коммерсы» ориентированы на дорогие препараты и сомнительные БАДы. При этом не стесняются повышать наценки.

По финансовым показателям государственные аптеки не могут конкурировать с коммерческими. Но это не значит, что государственные — не нужны. Наоборот. Дабы обеспечить население необходимыми лекарствами,

госаптек должно быть гораздо больше — не менее половины от их общего количества, считают эксперты. А для этого государству следует раскошелиться. В том числе — на льготные кредиты для госаптек. Ведь речь идет о здоровье и жизни людей, в том числе малоимущих.

Увы, необходимой финансовой помощи от властей государственная аптечная сеть не получает. Как, впрочем, и организационной. Похоже, что Минздрав Коми слабо контролирует даже «кадровый вопрос». Недаром же за последние несколько лет в «Государственных аптеках РК» сменилось шесть (!) руководителей.

«Интересные» конкурсы

Собственником государственных унитарных предприятий республики является Минимущества РК, которое назначает и освобождает директоров ГУПов. В том числе и генерального директора «Госаптек». В данном случае — по согласованию с Минздравом РК.

Как уж эти ведомства «согласовывают» кандидатуры, в точности не известно. Но иногда происходят удивительные вещи. Так, еще в 2011 году на должность генерального директора ГУП РК «Госаптеки» была «согласована» Е. Майер. Причем г-жа Майер возглавила государственное аптечное предприятие, одновременно являясь учредителем коммерческих фирм: ООО «Алина», ООО «Дентика Плюс», а также учредителем и директором ООО «Дентика». Поскольку эти частные фирмы занимались торговлей фармацевтическими и медицинскими товарами, налицо — пресловутый «конфликт интересов». Однако вскрылся этот скандальный факт (нарушение закона № 161-ФЗ) лишь в 2014 году — в результате прокурорской проверки.

После «казуса Майер» Минимущества и Минздрав, казалось бы, должны были проявить особую бдительность. А вместо этого — очередной «прокол».

В феврале 2017 года у ГУПа вновь сменился руководитель. Им стал Игорь Богатов. При этом, как сказано в материалах недавней проверки, «Богатов И.М. скрыл факт осуществления им представительства трех коммерческих организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность и являющихся контрагентами ГУП РК

«Госаптеки».

Господин Богатов участвовал в конкурсных процедурах и заключал контракты на поставку лекарств для госаптек в качестве представителя (по доверенности) питерской фирмы «Медико-фармацевтическая компания Северо-Запад». Такие же доверенности ему выдали еще две фирмы, торгующие лекарствами — ООО «Фаворит» и ООО «Регион-Фарма».

Получается, что руководитель одновременно мог действовать и в интересах покупателя («Госаптеки»), и в интересах продавцов — частных коммерческих фирм.

По версии Минздрава Коми, эти полномочия передавались И. Богатову «для ускорения документооборота и платежей». А вообще-то он — «не заинтересованное лицо» и не является «второй стороной сделки».

Создавшаяся коллизия, с точки зрения чиновников, носит чисто формальный характер. Дескать, стоит ли придавать этому значение, если речь идет о такой важной государственной задаче, как обеспечение льготников необходимыми препаратами?

Однако закон есть закон. По представлению прокурора Коми, Игорь Богатов лишился должности — 11 мая он был уволен.

Кстати, сейчас прокуратура РК проводит масштабную проверку Минздрава и ГУП «ГАРК».

В общем, кадровая чехарда продолжается. В госаптеках по-прежнему — полупустые полки. У самого ГУПа — огромные долги. А впереди еще и «дело о банкротстве».

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Виктор СЕМЕНОВ.

P.S.

«Финансовый вопрос»

Пока мы готовили эту статью, Минздрав РК уже прислал ответ на предыдущую («Если хилый — сразу в гроб»), где говорилось о дефиците лекарств.

«Наличие пустых полок, указанное в публикации, — говорится в ответе, подписанном министром Д. Березиным, — напрямую связано со сложным финансовым положением предприятия (ГУП РК «ГАРК» — Ред.), но никоим образом не с дефицитом препаратов для льготного лекарственного обеспечения».

Сегодняшний материал «Трибуны» — как раз о финансовом положении ГУПа. Хотя, какие бы объяснения ни звучали, больным людям от этого не легче.