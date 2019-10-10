Сотни людей вышли на акцию протеста в центре столицы Коми

6 октября на Театральной площади Сыктывкара состоялся митинг «За реальный рост заработной платы». Он был организован Федерацией профсоюзов Республики Коми в рамках Всемирной акции «За достойный труд». Основными лозунгами митинга стали: «За достойный труд в лесном хозяйстве», «Нет московскому мусору на Севере!» «Стоп Шиес!», «Пенсия для северянина – как морковка для осла».

Митинг начался с выступления председателя Федерации профсоюзов республики Людмилы Ляшенковой. Она отметила, что федеральное правительство и власти Коми не принимают мер по реальному увеличению зарплаты работникам ряда отраслей. Многолетнее игнорирование проблем индексации зарплаты привело к тому, что 10 сентября 2019 года Центральный комитет профсоюза работников лесных отраслей объявил о Всероссийской бессрочной акции «За достойный труд в лесном хозяйстве».

Во весь голос

Руководитель Бутканского участкового лесничества из Удорского района Игорь Бабик рассказал участникам митинга, что уже пять лет, начиная с 2014 года, его зарплата не растет. При этом продукты в магазинах стремительно дорожают. В результате семья лесника стала малоимущей.

— Я призываю снизить пенсионный возраст и обеспечить достойную пенсию для работников лесопожарных бригад, ведь люди до 60 лет вынуждены прыгать с парашютом в горящий лес! – возмущался удорский лесничий. По его словам, из-за недостаточного финансирования лесная отрасль стареет – молодежь не хочет идти на тяжелую, но малооплачиваемую работу.

Низкая зарплата тревожит не только лесников, но и педагогов. Вопреки уверениям чиновников, что в Коми выполняются «майские указы» президента, реальная ситуация совсем иная. Об этом на митинге говорил председатель рескома профсоюза работников образования и науки Михаил Иванов, заявивший, что учителя высшей категории получают в среднем 22 тысячи 300 рублей.

— Никто не понимает, как же так: средняя зарплата у учителей 50 тысяч рублей, у врачей — 70, у преподавателей вузов — 100 тысяч, а они пишут заявления об уходе! Потому что все на самом деле обстоит не так. Мы должны добиться от правительства принятия соответствующих мер, — заявил М. Иванов. — В противном случае профсоюзы будут вынуждены готовиться к так называемой итальянской забастовке: врачи и учителя одновременно перейдут на работу только на одну ставку. Пока мы соглашаемся перерабатывать на одну, две и более ставок, ситуация не изменится.

Север — не помойка!

Машинист бумагоделательной машины АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» Аркадий Кисетов в своем выступлении отметил, что здоровье северян напрямую зависит от доступности медицинских услуг, условий труда и быта, а также финансового благополучия. Бедный человек, не получающий достойной зарплаты за труд, едва ли будет здоровым. А если к этому добавить загрязненную окружающую среду, получится совсем уж печальная картина. «Поэтому борьба с незаконным полигоном на станции Шиес — это борьба за здоровье жителей Севера, за наше здоровье», — подчеркнул А. Кисетов.

Выступление работника комбината поддержал председатель профкома «Сыктывкарский ЛПК» Александр Слободчиков. Он предложил не прекращать борьбу против строящегося мусорного полигона. Полигон в Шиесе надо закрыть, а на его месте высадить новый лес. Эти слова были одобрены большинством собравшихся.

P.S. Итоги митинга подвела председатель Федерации профсоюзов Людмила Ляшенкова, зачитавшая резолюцию, куда вошли все основные требования, прозвучавшие в ходе акции. Резолюция была поддержана единогласно. Принятый документ будет направлен главе республики, а также правительствам Коми и Российской Федерации.

Виктор СЕМЕНОВ.