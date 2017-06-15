Сотни сотрудников ухтинского института могут оказаться на улице

В редакцию «Трибуны» поступило коллективное письмо-обращение сотрудников ухтинского института «ПечорНИПИнефть». Как утверждают организаторы сбора подписей, данное обращение направлено во многие инстанции, в том числе губернатору Сергею Гапликову. Ниже мы публикуем это письмо (в сокращении).

Переезд равносилен увольнению

«В 2016 году произошло присоединение филиала «ПечорНИПИнефть» к филиалу «ПермНИПИнефть». Изнутри это менее всего похоже на реорганизацию с целью повышения качества выпускаемой продукции и удовлетворенности заказчика, как было объявлено, когда все это начиналось. Объединение с Пермским филиалом кратно увеличило количество отчетности и бумажной работы, но не привело к повышению эффективности производства.

В настоящее время работники института не уверены в будущем, живут слухами о том, что в скором времени большей части специалистов будет предложено переехать в Пермь. Это при том, что работникам не понятна цель изменений. Для чего перемещать специалистов из района, связанного с производством работ, на удаление от него на 850 км? Такое развитие событий приведет к подрыву потенциала республики, Северо-Западного региона России, может привести к социальному взрыву в Ухте — родине первой российской нефти!

25 марта на профсоюзной конференции была озвучена информация, что до июля 2017 года должны быть разработаны предложения по дальнейшей реструктуризации и оптимизации. Один из вариантов — перемещение рабочих мест из Ухты в Пермь. Обсуждение процесса происходит за закрытыми дверьми, специалисты из Ухты к этому не привлекаются, работники института находятся в полном «информационном вакууме».

Специалисты Перми, какими бы они высококвалифицированными ни были, не смогут разобраться в таких архисложных месторождениях Тимано-Печорской НГП (нефтегазовой провинции) ни за год, ни за два. Это нарабатывалось работниками «ПечорНИПИнефть» десятилетиями. Специалисты филиала «ПечорНИПИнефть» — слаженный, профессиональный коллектив с колоссальным опытом. И сейчас создаваемое десятилетиями может разрушиться в одночасье!

Для многих специалистов переезд невозможен, поскольку связан с большими проблемами как с жильем (у многих ипотека на квартиры сроком на 10-20 лет), так и с местами в школьных и дошкольных учреждениях, с сокращением доходов вдвое, семейными обстоятельствами (трудоустройство супругов и других членов семьи), пожилыми родственниками, которые останутся в Ухте без призора. А что делать матерям-одиночкам в новых условиях?

Сегодня часть работников активно ищет работу, чтобы не оставить семьи без средств к существованию. Если «оптимизация» пройдет по такому сценарию, то перемещение «рабочего места» окажется не чем иным, как завуалированным увольнением по статье 72.1 Трудового кодекса.

Проблемы и последствия, с которыми столкнутся пользователи недр региона — ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — в связи с переводом рабочих мест филиала «ПермНИПИнефть» из Ухты в Пермь, негативно скажутся на показателях всей деятельности Республики Коми.

Мы надеемся, что окончательное решение о переводе рабочих мест в Пермь еще не принято и удастся избежать негативных последствий. Предлагаем сохранить подразделения НИПИ в Ухте. Выражаем готовность к диалогу с целью нахождения выхода из сложившейся ситуации».

P.S. В связи с поступившей информацией о переводе рабочих мест сотрудников филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми направило обращение в адрес компании о предоставлении информации о ситуации, целях планируемой реорганизации, принятых мерах в отношении работников и возможных последствиях. Ответ от компании на сегодняшний день не получен.

На вопрос «Трибуны» о судьбе сотрудников, которые будут вынуждены уволиться из института, Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми ответило, что готово оказать им «содействие в трудоустройстве».

Наша справка

Детище НКВД

Научно-исследовательский и проектный институт «ПечорНИПИнефть» основан в Ухте в 1937 году на базе проектного отдела Ухтпечлага НКВД. В этом году институту исполняется 80 лет. Сегодня здесь трудится порядка 600 человек.

При участии специалистов института были построены многочисленные объекты как для нефтяной промышленности, так и гражданской инфраструктуры региона.