3 января от последствий коронавирусной инфекции скончался Михаил Рогачев.

Известный сыктывкарский историк, председатель правления Коми республиканского благотворительного общественного фонда «Покаяние» и бывший главный редактор одноименного мартиролога умер в кронштадтской больнице.

Как рассказали родственники Михаила Борисовича, он попал в больницу еще летом из-за проблем с сердцем, а чуть позже там же подхватил опасный вирус. В первый день нового года они созванивались, и, казалось, дело идет на поправку, как вдруг – известие о смерти.

Уважаемый ученый с безукоризненной репутацией, эксперт, авторитетному мнению которого безоговорочно доверяли. А еще просветитель, автор и соавтор множества замечательных изданий по истории Сыктывкара и Коми края. Любимый многими поколениями школьников Учитель… Ему было всего 68 лет.

Преемник Револьта Пименова

Михаил Рогачев родился 29 сентября 1952 года в Риге. В Республику Коми приехал после окончания исторического факультета Ленинградского университета в 1975-м по распределению. Работал учителем в Туискеросской школе Усть-Вымского района. Затем долгое время – сотрудником Института языка, литературы и истории Коми научного центра. В 1989 году возглавил правление Сыктывкарской правозащитной организации, сменив на этом посту правозащитника Револьта Пименова.

Этот невысокий и тщедушный на вид человек обладал сильным характером. Про таких говорят «человек с железным стержнем». С обостренным чувством долга и справедливости. Общественник и правозащитник, которого вполне заслуженно многие называли «совестью республики»…

Да, он мог быть мягким, умел прощать и максимально дипломатично вести себя с чиновниками. Последнее умение применялось им исключительно в интересах дела – издания мартиролога жертв массовых политических репрессий «Покаяние», который уже сегодня можно назвать памятником истории. В работу над мартирологом Михаил Борисович вложил все свои силы, время… жизнь. За 20 лет вышло более 15 томов памятной серии. Каждый том посвящен определенной группе репрессированных: осужденным по политическим статьям, раскулаченным, депортированным полякам, переселенным немцам.

Почти 150 тысяч возвращенных из концлагерного небытия имен людей, загубленных советской системой, невинных, лучших ученых, инженеров-конструкторов, изобретателей, борцов за права и свободу людей, военных, литераторов, поэтов, философов…

«Мы потеряли его как соратника, сподвижника, сделавшего очень много для канонизации репрессированного духовенства и монашествующих, – написал на своей страничке в

соцсети архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. – Особенно благодарны Михаилу Борисовичу за 13-й том мартиролога, в который вошли имена сотен репрессированных священнослужителей и мирян Русской Православной церкви. Они стали известны нам, а теперь они уже вместе молятся за нашу родную землю и всех, кто продолжает свой земной путь».

«Это очень важно – восстановить имена, потому что безликая история никому не интересна, — говорил Михаил Борисович. – Наш мартиролог – это документ. А для многих – последнее известие о родных людях. Я не считал, сколько людей к нам обратилось, но много, очень много. Находят в книгах знакомые имена, просят узнать, что стало с человеком, где он похоронен. А мы, в лучшем случае, можем сказать, где это место, где было кладбище. Могил не найти…».

С вещами – на выход

В 2014 году кому-то на Стефановской площади пришла в голову идея объединить «опыт и молодость», а точнее, оттеснить общественников от получения государственной субсидии на издание мартиролога.

Планировалось, что в Сыктывкарском государственном университете появится новая структура — Центр социально-политических исследований (ЦСПИ), которая объединит усилия специалистов вуза и фонда «Покаяние». Сотрудники Фонда и его председатель остались без денег и без работы.

Одновременно сам Фонд выселили из здания Дома печати. Библиотеку Фонда – более тысячи экземпляров научно-популярной и справочной литературы, имеющей историческую ценность, — пришлось передать Национальной библиотеке РК. Архив же Михаил Борисович временно перевез к себе на квартиру.

«Если созданная Фондом система будет разрушена, меня здесь, в общем-то, ничто не держит. Сидеть на диване, не имея возможности заниматься тем, чем мне хочется, можно в любом месте», – признался он тогда журналистам. В 2015-м Рогачев перебрался в Сестрорецк, но продолжал приезжать в Cыктывкар. Здесь у него остались младший сын Алексей (тоже историк), друзья, коллеги. Было много планов…

«Он готовил книгу»…

– Весь октябрь и ноябрь я сидел в архиве и готовил для Михаила Борисовича материалы по 20-м годам ХХ века в Усть-Сысольске, – рассказал друг и коллега Игорь Сажин. – Он готовил книгу. Мы несколько раз беседовали и обсуждали материалы, что я присылал. Ему было скучно в больнице. Он рассматривал ее как временную, вынужденную меру, после которой он вернется к работе. Мы обсуждали возможность его приезда весной или ближе к лету в Сыктывкар. Игорь Бобраков готовился к большой экскурсии «Пешком по Усть-Сысольску» с рассказом о Револьте Пименове. Часть истории должен был рассказать Рогачев, часть я, часть Игорь. Мы были уверены, что это возможно будет сделать 16 мая 2021 года – в 90-летие Пименова… Мы все думали о будущем, а оно не случилось…

Ушел в историю

Долгие годы Михаил Рогачев был летописцем республики и ее столицы. А теперь, вероятно, он и сам станет городской легендой. Легендой о том, что в свое время в Сыктывкаре жил удивительный человек, чем-то похожий на персонажа из сказки Шварца. Может, и не такой яркий герой, как Ланцелот, зато мудрый и порядочный, как Архивариус. И по мере сил он сопротивлялся «драконам», которые сидят в каждом из нас. Имена этих «драконов» – Ложь и Беспамятство. Честный историк Рогачев, их тоже, конечно, не победил. Но он хотя бы – пытался…

Елена ШЕЛЕСТ.