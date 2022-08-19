Утверждение 11 августа в должности и.о. главы администрации Сыктывкара Владимира Голдина, согласно официальным источникам, произошло под всеобщий «одобрямс». Хотя на самом деле случился скандал, не имеющий аналогов в современной истории столицы Коми.

Без вас порешаем!

Провластные средства массовой информации сообщили, что 11 августа на внеочередной сессии горсовета Владимир Голдин, до недавнего времени работавший уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми, был единогласно утвержден в новой должности. Наталья Хозяинова перешла работать в Желтый дом в качестве заместителя председателя правительства Коми – будет курировать работу муниципалитетов, координировать их деятельность с региональными органами власти.

Все правильно – депутаты проголосовали за кандидатуру Владимира Голдина действительно единогласно, но вот только на сессии не было ни одного представителя от фракции КПРФ, находящейся в оппозиции к нынешней власти.

За что «варяг» невзлюбил женщину?

Напомним, что Наталья Хозяинова возглавила столичную администрацию в июле 2019 года. Она стала первым «мэром в юбке» за всю историю Сыктывкара, и этот факт смущал тогда многих. Однако, вопреки мнению скептиков, женщина в целом справлялась с хлопотной должностью. Более того, она стала популярной градоначальницей, и в местном Совете ее поддерживали даже оппозиционно настроенные депутаты.

Хозяинова устраивала почти всех – и простых горожан, и чиновников. Кроме одного человека по фамилии Уйба. По непонятным до сих пор причинам губернатор-«варяг» несколько раз пытался убрать ее с поста мэра. То ли из-за личной неприязни, то ли потому что хотел протащить на это место своего, более послушного ставленника.

В затяжных конфликтах между губернаторами и главами администраций столичных городов федералы, как правило, берут сторону руководителей регионов. Вот и в этом случае г-ну Уйбе, вероятно, удалось заручиться поддержкой Москвы, и в результате он сумел протащить на должность г-на Голдина. А местные «единороссы», получившие сверху приказ, были вынуждены подчиниться партийной дисциплине. Лишь коммунисты пытались этому воспрепятствовать.

Чист перед законом

Еще в июле коммунисты направили запрос в республиканскую прокуратуру. Руководитель фракции КПРФ в городском Совете Валерия Стрекалова попросила руководителя ведомства Николая Егорова обратить внимание на следующий факт: «Из открытых источников известно, что Голдин В.Б. в 2011-2015 гг. являлся советником, первым заместителем генерального директора ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми».

Тем временем генеральный директор ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» Кудинов Игорь Павлович был арестован и осужден за мошенничество и сделки с имуществом, полученным преступным путем, к семи годам заключения. По моим сведениям, на Голдина В.Б. заведены два уголовных дела, связанных с деятельностью ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», которые на сегодняшний день приостановлены…» – говорилось в депутатском запросе.

Из полученного на днях ответа следует, что Владимир Голдин чист перед законом, к нему со стороны правоохранителей нет претензий. Казалось, тема коррупции в отношении отдельно взятого чиновника исчерпана, и новое назначение должно пройти без сюрпризов. Но потом случилась эта странная история…

В пожарном порядке

Во фракцию КПРФ в столичном горсовете входит четыре депутата, о дате проведения внеочередной сессии им сообщили аккурат 11 августа: кому-то за четыре часа, кому-то всего за час до ее начала. Хотя предварительно из мэрии им звонили и уточняли, когда удобнее проводить сессию, назывались предварительные сроки – 12 или 15 августа.

Понятно, что у всех были свои планы на день, поэтому и сессия прошла без коммунистов. Да и стоило ли вообще идти на нее при таком отношении со стороны власти?

Конечно, формально вроде как оппозицию позвали на утверждение в новой должности Владимира Голдина, но в то же время ей дали понять, что тут и без ваших острых вопросов разберемся. «Единая Россия» здесь рулит.

Фракция КПРФ и не скрывала, что не намерена превращать процедуру назначения в некое рутинное мероприятие. В Сыктывкаре накопилось много проблем (рост ветхого и аварийного жилья, бардак в работе общественного транспорта, безработица, рост бедности и т.д.), поэтому хотелось бы услышать от нового градоначальника, пусть и с приставкой и.о., пути их решения. Теперь ясно, что нынешней власти ничего этого не надо.

Креатура Желтого дома

Кстати, насчет приставки. Согласно действующему законодательству, конкурс на замещение должности сити-менеджера должен быть объявлен в течение трех месяцев, потом какое-то время займет сама процедура отбора кандидатов. Поэтому стоит ожидать нового столичного начальника без всяких оговорок где-то к Новому году.

А за это время может произойти все что угодно. Не будем забывать, что Владимир Голдин – креатура Желтого дома, а там уже давно москвичи сидят на чемоданах, поскольку в режиме нон-стоп идут разговоры о скорой отставке Владимира Уйбы. На это косвенно указывают его низкие рейтинги в различных опросах, экономика региона при нем без остановок катится вниз, растет недовольство масс проводимой социальной политикой.

Уже на следующий день…

12 августа за подписью Владимира Голдина появляется постановление о подготовке изменений в генеральный план Сыктывкара. В частности, речь идет о придании легитимности строительству медицинского центра инфекционных заболеваний в местечке Кочпон.

Напомним, что еще в феврале местные жители высказали опасения насчет новой стройки, поскольку она может привести к серьезным экологическим проблемам и представлять опасность для здоровья людей: нельзя строить подобного рода сооружения в черте города, рядом с частными домами, жители которых пользуются колодцами. Опасения еще более усилились, поскольку чиновники не удосужились организовать должным образом общественные слушания по новострою.

Кстати, тогда же зимой коммунисты также высказались против начала стройки, поскольку у нас уже имеется проблемный объект – новую инфекционную больницу в Сыктывкаре власти обещали запустить в строй в марте этого года, но на сегодняшний день ее возведение до сих пор находится на стадии котлована и без ясных перспектив на «светлое будущее». Не превратится ли очередная стройка в долгострой?

Как ни крути, а от этого вопроса Владимиру Голдину будет уже никак не отвертеться.

Сергей МОРОХИН.