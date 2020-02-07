«Совет старейшин» какого племени? Накануне съезда коми народа власти готовят «сюрприз»

Республика готовится к съезду коми народа. Он будет уже 12-м по счету и пройдет в Сыктывкаре 14-15 февраля.

За несколько месяцев до Съезда во всех городах и районах республики прошли конференции коми народа. Долгое время основными темами таких конференций были местечковые проблемы благоустройства, сохранения национального колорита в архитектуре, в меню ресторанов и уличных вывесках. Сегодня ситуация поменялась. На первый план вышли темы экологии, сохранения коми языка и участия МОД «Коми войтыр» в политической жизни региона.

Бурные дебаты

Впервые за последние годы попасть на городские и районные конференции было не просто: желающих почти везде было больше, чем вмещали залы. А конференция коми народа в Сыктывкаре, состоявшаяся 29 ноября прошлого года, и вовсе вызвала настоящий ажиотаж. У здания мэрии, где проходило мероприятие, собралась огромная толпа, которую пытались сдержать охранники, запускавшие людей по спискам. Такая нервная атмосфера обычно царит на концертах популярных рок-групп, а не на собраниях общественников.

Поначалу сыктывкарская конференция проходила в официозном русле. Но после отчетов чиновников в зале разгорелись нешуточные страсти. Особенно, когда началось обсуждение ключевых вопросов – выборы делегатов на Съезд. Делегаты спорили до позднего вечера, а счетная комиссия завершила работу лишь около трех утра.

В итоге из предложенных 102 кандидатов делегатами на Съезд были выбраны олимпиец Николай Бажуков, ученые Алексей Габов и Евгений Цыпанов, Уполномоченный по правам человека Надежда Быковская, певица Лидия Логинова, директор Дома дружбы народов РК Григорий Хатанзейский, глава администрации города Наталья Хозяинова, член общественного Комитета спасения Печоры Николай Братенков, депутат Госсовета Коми Олег Михайлов и другие. Всего – 50 человек.

«Жарковато тут у вас»

XII съезд коми народа будет работать в течение двух дней на площадке академического театра драмы им. В. Савина. Как ожидается, в нем примет участие и глава Коми Сергей Гапликов. Впервые побывав на Съезде четыре года назад, он был удивлен демократии, царившей на форуме. «Жарковато тут у вас», – произнес он, хотя делегаты встретили тогда еще врио губернатора благосклонно – в то время у него имелся пресловутый кредит доверия. Но теперь от главы будут ждать конкретных ответов, тем более что у общественников «все ходы записаны».

Напомним, что С. Гапликов говорил об особом отношении к земле-кормилице, о некой «аграрной революции», о планах модернизации железнодорожной инфраструктуры и подготовке национальных кадров. В решениях Съезда записаны все поручения и рекомендации как исполнительной, так и законодательной власти.

«Хитрый маневр»

Между тем за неделю до Съезда в соцсетях появились сообщения о том, что «коми народ пытаются обвести вокруг пальца хитрым маневром». Известно, что, согласно статье 75 Конституции республики, «Коми войтыр» — единственная общественная организация в регионе, имеющая право законодательной инициативы. Возможно, кое-кто наверху посчитал, что это слишком опрометчиво и на фоне обсуждения поправок в Российскую Конституцию следует временно передать полномочия исполкома МОД некоему «Совету старейшин». Причем предложение о «Совете старейшин» готовилось в суперсекретном турборежиме. Оно и понятно: инициаторам не хотелось раздувать скандал раньше времени. Ведь этот орган, во-первых, не является лигитимным, а во-вторых, автоматически отсекает большую часть коми активистов: членами Совета могут быть только те, кому перевалило уже за 55 лет!

Некоторые коми активисты приписывают инициативу этого «маневра» сенатору Валерию Маркову. Теперь, когда в движение естественным путем влилось много новых, активных молодых людей, настаивающих на переменах в деятельности организации, ратующих за то, что «Коми войтыр» должен заниматься самыми острыми и злободневными вопросами, 72-летний ветеран нацдвижения, видимо, опасается, как бы молодые не наломали дров…

Впрочем, даже само название «Совет старейшин» звучит так, будто речь о каком-то племени аборигенов. Конечно, в нынешней «конституционной горячке» могут пройти любые, самые несуразные предложения. Не стоит, однако, забывать, что Конституцию Республики Коми пока никто не отменял.

Игорь ВОЛКОВ.