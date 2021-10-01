Советский Союз развалил… Михайлов? Во время крушения «красной империи» будущему депутату Госдумы от Коми было всего четыре годика

Партия, в которой состоит избранный депутат Государственной Думы Олег Михайлов, виновата в развале Советского Союза. Такое сенсационное заявление сделал в минувший четверг первый заместитель председателя Государственного Совета Коми Александр Макаренко.

– Самый большой обман, я считаю, делала ваша партия в 1991 году, когда был референдум общесоюзный и когда собрались и разделили, – сказал он на I заседании IV сессии парламента республики.

Эхо Беловежской пущи

Под «собрались и разделили» вице-спикер, скорее всего, имел в виду соглашение о денонсации Союзного договора 1922 года, которое 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще подписали президенты России Борис Ельцин, Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

Событие это действительно вошло в мировую историю, но вот вопрос с участием Михайлова остался не проясненным.

Дело в том, что в том году и в том месяце будущему думцу было… четыре года. КПРФ же была создана в феврале 1993 года, а первая послецарская Дума созвана только в декабре.

– Вы сейчас можете сказать, что тогда не присутствовали, были молодой. Но дело в том, что вы-то идете тем же путем, к сожалению, – указал Макаренко.

Он напомнил, что одной из инициатив Михайлова как депутата Госсовета и одним из его предвыборных лозунгов в Госдуму являлось предложение о паритетном распределении собираемого в регионе налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Сейчас в бюджеты субъектов Федерации зачисляется только пять процентов этого налога.

– Никто ж не против, чтобы каждая республика богато жила. Но: мы прекрасно понимаем, что это можно сделать только таким же образом, как в 1991 году, то есть развалив теперь Российскую Федерацию. Потому что эти богатые, а другие бедные, – предупредил вице-спикер.

Вероятно, Макаренко опасается возможного расслоения благосостояния разных регионов в результате равного распределения НДПИ.

«Уйба должен уехать»

Вице-спикер вышел на трибуну Госсовета через полтора часа после того, как Олег Михайлов с того же места призвал Владимира Уйбу и депутатов уйти в отставку.

– Люди проголосовали 19 сентября за честные выборы главы Республики Коми и против фальсификаций, когда глава окружает себя холуями и выигрывает с большим отрывом, – заявил депутат Михайлов. – А оппозиция не допускается к выборам, так как имеет достаточную поддержку в обществе.

Выборы в Думу показали, что Уйба не имеет никакой поддержки и ему пора совершить трудный, но мужской поступок: уехать к себе домой в Москву.

По его мнению, регион столкнулся с политическим кризисом, «который может быть решен только незамедлительными внеочередными выборами главы и Государственного Совета. Поэтому я призываю всех депутатов фракции «Единая Россия», а также ее сателлитов – «Зеленой альтернативы» и «Родины», – последовать моему примеру и написать заявление о сложении депутатских полномочий».

Олег Михайлов убежден, что этот шаг станет оправданным, поскольку «жители нашей республики проголосовали на последних выборах за то, что предлагали мы и что постоянно отвергали вы». Это, по мнению депутата, свидетельствует о том, что «вы перестали представлять жителей республики».

Валерий ВАЛЕНТИНОВ.