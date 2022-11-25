Совсем у вас крыша поехала? Коммунальный хаос и беззаконие – под носом у печорских властей

Социологические опросы показывают «плинтусовый» рейтинг доверия населения к деятельности чиновников. Одна из причин негативного отношения – отсутствие с их стороны должной исполнительской дисциплины, небрежное отношение к своим обязанностям. Яркий тому пример – история в Печоре.

Сносите сами!

Деревянный 8-квартирный дом № 18 на ул. Портовой еще в 2017 году распоряжением администрации был признан аварийным и подлежащим сносу в срок до 1 мая 2021 года. Все вроде ясно: люди в скотских условиях жить не должны.

Но в этой истории сразу же появились «подводные камни». Чиновники приняли решение с существенной оговоркой: жилые помещения в указанном доме находятся в собственности граждан, а потому им были направлены требования о сносе МКД в срок до 1 декабря 2018 года. И имели они на то право, поскольку руководствовались Жилищным кодексом РФ. Интересно, о чем думали его разработчики, когда включали в него такой пункт? Почему жильцы разваливающихся домов сами должны решать вопросы с их утилизацией?

Кроме того, дому на ул. Портовой не повезло: он не был включен в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», поскольку был признан непригодным для проживания после 1 января 2017 года. Государство еще не разобралось со своими ранее взятыми обязательствами в отношении расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Хождение по мукам

Хождение по различным инстанциям не дало должного результата. Хотя вступившим в законную силу решением Печорского горсуда от 13 октября 2021 года были удовлетворены исковые требования собственников квартир в злополучном доме к администрации Печоры о признании бездействия незаконным. Суд обязал администрацию в течение трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу направить собственникам всех жилых помещений проекты соглашений об их изъятии для муниципальных нужд. Но с тех пор прошел почти год…

«Положили под сукно»

Только после привлечения к решению проблемы депутатов Совета Печоры от оппозиции и депутата Госдумы РФ Олега Михайлова пошли какие-то позитивные изменения.

В ответе из Прокуратуры Коми на запрос Олега Михайлова говорится, что в ходе проверки, проведенной Печорской межрайонной прокуратурой, установлено, что администрацией Печоры до настоящего времени не приняты меры к исполнению судебного решения, то есть его, как говорится, «положили под сукно». Муниципальные контракты на выполнение работ по оценке рыночной стоимости изымаемых жилых помещений не заключались, соответствующая их оценка не производилась, проекты соглашений об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд их собственникам не направлялись.

Печорским межрайонным прокурором внесено представление руководителю администрации Печоры Валерию Серову, а горсовету предложено предусмотреть средства для исполнения решения суда по дому на Портовой в бюджете на 2023 год.

Есть лазейка!

Исполнят ли чиновники решение суда или вновь его саботируют? Такой вариант развития событий исключать нельзя, поскольку в прокурорском документе есть одна существенная оговорка, позволяющая сделать эту скандальную историю с аварийным домом долгоиграющей: расходы на расселение предписано предусмотреть в бюджете на 2023 год и «плановый период 2024-2025 годов (на рассмотрение)…» У нас неизвестно, что будет завтра, а тут речь идет аж о трех годах!

Кроме того, прокуратурой было установлено фактическое бездействие Печорского отдела судебных приставов по принудительному исполнению решения суда и привлечению администрации Печоры к ответственности за его неисполнение. Управлению ФССП по Республике Коми также внесено представление.

Кровля рухнула

Описанная выше история – не уникальная для Печоры. Также в 2017 году был признан аварийным и подлежащим сносу дом

№ 2 на ул. Привокзальной. В этом году над одной из квартир дома обвалилась крыша. Дождь и снег размывают шлакоблочные стены разрушающегося здания, тепловой контур которого полностью нарушен, поэтому из-за перепада температур происходит постоянный треск деревянных перекрытий как предвестник неминуемой трагедии.

Этот дом стоит рядом с железнодорожным вокзалом, и все приезжающие в Печору видят весь этот ужас постепенного умирания города. Куда податься жильцам, если городская администрация ссылается на отсутствие денег для их переселения? А денег и не предвидится, поскольку на ближайшие три года все расходы урезаются. И как дальше жить?

Печорская межрайонная прокуратура по поручению прокурора Республики Коми Николая Егорова сейчас проводит проверку по факту разрушения крыши в доме № 2 на ул. Привокзальной. По ее итогам будет дана оценка действиям должностных лиц местной администрации и Государственной жилищной инспекции по городу Печоре при решении вопросов о переселении граждан из аварийного жилья.

Вопрос губернатору

И в заключение по поводу отсутствия денег в бюджете Печоры. Недавно «Трибуна» рассказывала о скандале в Совете города, когда депутаты от КПРФ вполне резонно задали вопрос об официальных доходах Валерия Серова, поскольку формально являются его работодателями. Градоначальник так и не соизволил дать внятный ответ, хотя известно, что его ежемесячные доходы измеряются несколькими сотнями тысяч рублей. А в этом году еще даже и подросли. Спрашивается: за что платить ему огромные деньги, если он не в состоянии навести элементарный порядок на вверенной ему территории?

И почему зарплаты руководителей местных администраций никак не соотносятся с результатами их работы? Это уже вопрос к главе Коми Владимиру Уйбе.

Сергей МОРОХИН.