Как уже сообщала «Трибуна», коллектив корткеросского ООО «Трударенда» выступает категорически против присоединения этого предприятия к АО «Коми дорожная компания».

Недавно работники «Трударенды» записали видеообращение к главе Коми Владимиру Уйбе, где обосновали свою позицию. Однако на прошлой неделе г-н Уйба ушел в отставку. И теперь коллектив апеллирует к новому руководителю – врио главы РК Ростиславу Гольдштейну.

Зачем «огород городить»?

А 8 ноября состоялось заседание МР «Корткеросский», на котором рассматривался этот вопрос. На встречу с депутатами района и руководителями администрации района были приглашены представители АО «Коми холдинг», АО «Коми дорожная компания», ООО «Трударенда», ГКУ «Управтодор Коми», Коми рескома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, сообщает интернет-портал «Корткерос-онлайн».

В поддержку родного предприятия эмоционально выступил главный инженер ООО «Трударенда» Андрей Изъюров:

– Где программы, экономические подсчеты, что надо делать сливание «Трударенды» с «Коми дорожной компанией»? И почему это будет лучше, лучше для жителей района?

В словесной перепалке с гендиректором АО «Коми холдинг» Матвеем Гегешко померялись, у кого выше зарплата – «Трударенды» или «Коми дорожной компании».

В свою очередь председатель Коми рескома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, директор Ассоциации «Дороги Коми» Иван Урсу заявил:

– Полагаю, что прежний глава был введен в заблуждение и дал добро данному мероприятию. Честно говоря, собственник, конечно, прав распоряжаться имуществом, как считает нужным. Если это экономически обосновано для оздоровления КДК, которая сегодня находится в тяжелой финансовой ситуации. И это вина не нынешних руководителей, а тех, предыдущих, которые как через проходной двор прошли через КДК. Они выходили на конкурсы и снижали тендер на 100 миллионов с 400 до 300 миллионов на работы, которые предстояли на два года. Как вы знаете, КДК сняли с федеральных содержаний только по одной причине, что качество выполнения работ оставляет желать лучшего. А как может работник относиться к работе и имуществу, если, например, в Воркутинском ДРСУ зарплату за 1,5 года недополучили до 3 миллионов на 1 человека. Если они пойдут в суды, то от имущества КДК ничего не останется. А после присоединения «Трударенды» и их имущество пойдет «под нож».

И депутаты, и руководители района в недоумении: зачем нужно ликвидировать успешно развивающееся предприятие, разваливать слаженный и профессиональный коллектив.

«Не чешите там, где не чешется…» – цитату российского государственного деятеля Виктора Черномырдина вспомнил глава Корткеросского района Константин Сажин, комментируя планы АО «Коми холдинг» по присоединению ООО «Трударенда» к АО «Коми дорожная компания». Глава района напомнил также, что, например, Усть-Куломское ДРСУ несколько раз отказалось от обслуживания дорог в зимний период в населенных пунктах СП «Керес», которые находятся за рекой. А при этом ООО «Трударенда» также не могла делать работы по народному бюджету в родном районе, потому что техника была занята на обустройстве дорог в новом микрорайоне села Усть-Кулом.

Гендиректор АО «Коми холдинг» Матвей Гегешко подытожил собрание: в ближайшее время будет проведена работа по уведомлению работников ООО «Трударенда», по результатам которой и узнают согласие коллектива на реорганизацию.

Услышит ли их Гольдштейн?

Обращение к врио главы Коми Ростиславу Гольдштейну от имени трудового коллектива подписали 128 человек (документ имеется в распоряжении редакции).

В обращении, в частности, говорится о том, что коллектив ООО «Трударенда» на протяжении более 25 лет занимался строительством и ремонтом дорог как федерального значения, так и муниципального. «Сегодня наше предприятие содержит более 700 км автодорог на территории республики, в том числе 460 км – на территории Корткеросского района».

Далее приводятся производственно-финансовые показатели ООО «Трударенда», из которых видно, что предприятие работает с прибылью. В то время как АО «КДК», к которому его хотят присоединить республиканские власти, наоборот, убыточное.

Если же сравнивать зарплаты, то они тоже не в пользу Коми дорожной компании. За прошлый год средняя зарплата в ООО «Трударенда» составляла 73,3 тыс. рублей, тогда как в АО «КДК» – 57,6 тыс. рублей.

В заключение работники корткеросской дорожной организации просят врио главы Коми принять меры для сохранения ООО «Трударенда» как самостоятельного юридического лица.