Создал свой бизнес (Криминал от 15 октября)

Сотрудник СИЗО в Воркуте снабжал сидельцев алкоголем и сим-картами.

По данным БНК, сотрудник дежурной службы следственного изолятора № 3 в Воркуте с апреля 2020-го по август 2021 года проносил на территорию следственного изолятора алкоголь, сим-карты и другие предметы. Сотрудник написал явку с повинной, в которой признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК (превышение должностных полномочий).

Взяли с поличным

Полицейские Печоры задержали подозреваемых в незаконной ловле рыбы.

Установлено, что трое мужчин на левом берегу Печоры вели ловлю рыбы запрещенным орудием лова – неводом с использованием лодки с мотором. У рыбаков изъято 63 особи рыбы пород хариус, сиг, язь и ряпушка. Возбуждено уголовное дело, ведется дознание.

Деликатесов захотелось

Воркутинец похитил из магазина семь упаковок рыбы.

В полицию Воркуты поступило заявление работника торговой сети о том, что посетитель магазина похитил с витрины продукты питания общей стоимостью 1300 рублей. Добычей посетителя стали семь упаковок рыбы. Воришка был задержан – он попал в объектив видеокамер. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

Труп на берегу Сысолы

На этой неделе в Сыктывкарский городской суд направлено обвинительное заключение по делу об убийстве сыктывкарской предпринимательницы Натальи Порошкиной.

27 июля с.г. Н. Порошкина отправилась на утреннюю прогулку в местечке Кочпон, после чего бесследно исчезла. К поискам подключились полиция и волонтеры. Через три дня ее тело нашли в мешке на берегу Сысолы. В убийстве подозревается ее бывший муж – бизнесмен Сергей Карандашев. По версии следствия, причиной мог стать затяжной конфликт между бывшими супругами по поводу раздела имущества.

Когда есть доступ к печати

В Сыктывкаре вынесен приговор о фальсификации медицинских книжек.

Сыктывкарец, работавший администратором магазина «Красное&Белое», сообщил своим коллегам, что за денежное вознаграждение они могут оформить медкнижки без прохождения медосмотра. Получая 1500 руб. с каждого желающего, он 500 руб. оставлял себе, а 1000 руб. передавал сообщнице, которая работала в регистратуре одной из сыктывкарских поликлиник. Женщина, имевшая доступ в кабинеты врачей-специалистов, проставляла в медицинских книжках их печати и вносила ложные сведения о прохождении медосмотра. Суд назначил каждому из ловкачей наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.

Укатили «глобус Коми»

В Сыктывкаре задержали вандалов, повредивших так называемый «глобус Коми», установленный на Стефановской площади.

Полицейскими задержаны два молодых человека, которые в ночное время повредили глобус у постамента Доски почета «Лучший по профессии». Ими оказались жители столицы, 17 и 20 годов от роду. По данному факту проводится проверка.