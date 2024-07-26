В давние времена попавшие на территорию Коми АССР жители южных регионов мрачно шутили: «Бог создал рай и Коми край», полагая, что нормально жить в этой пародии на парадиз невозможно. Однако еще в суровые военные и послевоенные годы известный советский курортолог и климатолог Григорий Данишевский после тщательных научных исследований нашел средства, позволяющие обитателям Севера, даже не коренным, полноценно жить, а не выживать.

Правда, сам курортолог оказался в «комическом раю» не по своей воле. Среди обвинений, навешанных на Данишевского в кровавом 1937 году, было «вредительство в области курортного дела».

Война со вшами

Судьба забрасывала Данишевского в разные климатические зоны. Его еврейские предки жили в Западной Белоруссии, а он сам в 1914 году окончил медицинский факультет Варшавского университета. И тут же был направлен на фронт мировой бойни в качестве военврача. В 1918 году он попал в Красную армию на ту же должность, но лечить ему пришлось не столько раненых, сколько больных сыпным тифом.

Это тяжелейшее заболевание в годы гражданской войны убивало и красных, и белых ничуть не хуже, чем этот делали снаряды и пули. Что не удивительно, поскольку переносят эту заразу верные спутники войны – тифозные вши, истребить которых практически невозможно. Дошло до того, что Ленин на очередном Съезде Советов заявил: «Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!».

Возглавив Чрезвычайную сыпнотифозную комиссию, Григорий Михайлович оказался на переднем крае войны с опасной инфекцией. С помощью главного хирурга Красной армии Николая Бурденко, в бой были брошены крупные силы: создана сеть карантинов, изоляционно-пропускных пунктов и фронтовых госпиталей для зараженных инфекциями, здоровым делались прививки, а главное, Данишевский самым активным образом вел пропаганду чистоты. Постепенно массовой вакцинации подвергся весь личный состав Красной армии и флота.

Райские кущи в отдельных местах

Большевики обещали жителям бывшей Российской империи построить в недалеком будущем рай на Земле. Григорий Данишевский, вступивший в РКП(б) еще в 1917 году, после демобилизации принялся за осуществление этой идеи, но не на всей территории огромной державы, а лишь на небольших участках, куда могли попадать граждане первой в мире страны социализма, чтобы поправить или укрепить здоровье. То есть он взялся за создание сети курортов в Одессе, чей ласковый морской климат более всего подходил для этих целей.

За три года он добился немалых успехов, и в 1924 году его перевели в Москву в Главное курортное управление. Работа чиновника Григория Михайловича не привлекала, и он энергично взялся за практическое дело – основал и возглавил Центральный институт курортологии. А в 1930 году он стал первым директором Центрального института усовершенствования врачей, где одновременно заведовал первой в стране кафедрой курортологии.

Его благородную деятельность прервал разразившийся в стране «большой террор». По совокупности вмененных обвинений Данишевскому грозил расстрел.

На Печору через Колыму

После первых московских процессов над «троцкистами-зиновьевцами» и другими оппозиционерами зарубежные критики Сталина поставили каверзный вопрос: как получилось, что десятки тщательно организованных террористических групп сумели совершить только один теракт – убить Кирова? В качестве ответа вождь приказал наркому Ежову сотворить еще несколько «убийств». Так в число «жертв» оппозиции попал Максим Горький, которого, по замыслу главы НКВД, отравили врачи по указу предшественника Ежова на посту главы силового ведомства – Генриха Ягоды.

В число «врачей-отравителей» угодил и Григорий Данишевский, которого ко всему прочему обвинили в работе на французскую разведку и растрате средств при строительстве здания института. На суде большую часть обвинений Григорию Михайловичу удалось опровергнуть и избежать таким образом высшей меры. А вот соучастие в убийстве Горького и ряда других деятелей советской власти «путем использования вредительских методов лечения» ему все же вменили и приговорили к 17 годам лишения свободы.

Первые годы заключения Данишевский провел на Колыме, а в 1941 году угодил в Печорлаг, занимавшийся строительством Северо-Печорской железной дороги и станции Печора. Поначалу Григорий Михайлович трудился на общих работах, но в условиях начавшейся войны, как это ни странно, лагерному начальству понадобился опыт его работы в сфере курортологии и климатологии.

Из лагеря на ВДНХ

В годы «большого террора» и сразу после него цена жизни узников ГУЛАГа стоила копейки. В 1941 году ситуация изменилась: приток заключенных уменьшился, а производственные нормативы выросли. Между тем зэков косили алиментарные дистрофия, цинга и пеллагра. Пришлось лагерному начальству озаботиться их здоровьем и приспособляемостью к северным условиям. И вот тогда, по собственной инициативе, Данишевский сформировал группу из заключенных и вольнонаемных врачей для научных исследований по теме акклиматизации и патологии в условиях Севера.

Основной причиной северных недугов в лагерях был авитаминоз. Чтобы его преодолеть, Григорий Михайлович вместе с коллегами устроил за колючей проволокой ботаническую станцию, где на двухъярусных полках выращивались рассады лука, чеснока и различной зелени, а из хвои готовили напиток и развозили его в сопровождении конвоя по соседним лагерям. Летом выращивали ягоды.

Затем в составе научно-исследовательской базы санитарного отдела Печорстроя Данишевский создал отделение медицинской климатологии, витаминно-пищевую лабораторию и даже музей северной медицины. В 1946 году итоги деятельности базы были представлены на ВДНХ. Правда, не в Москве, а в Сыктывкаре – выставку к 25-летию Коми автономии развернули на территории Кировского парка.

Возвращение по указке сверху

Освободился Григорий Михайлович в 1950 году, однако в Москву вернулся не сразу. Как и всем бывшим политзэкам, дорога в крупные города была ему закрыта, к тому же он решил дождаться освобождения жены, арестованной на 10 лет «за связь с врагом народа». К тому времени Данишевский уже руководил клинической больницей и занимался созданием в Печоре современного медицинского комплекса. Полушутя его называли «курортом особого режима».

В 1954 году Григория Михайловича и его супругу реабилитировали по личному указанию Хрущева, и профессор Данишевский перебрался в столицу, чтобы окунуться в большую науку. Он стал председателем Ученого медицинского совета Наркомздрава СССР и ответственным редактором раздела Большой советской энциклопедии.

За свою жизнь Данишевский написал более 150 научных работ, большая часть которых была посвящена его лагерным и послелагерным медицинским исследованиям. Важнейшей из них стала изданная в 1968 году монография «Патология человека и профилактика заболеваний на Севере».

Григорий Михайлович ушел из жизни в 1971 году, и до конца своих дней он ежегодно приезжал в Печору, где провел тяжелейшие семнадцать лет своей жизни. Но они стали его звездным часом.

Игорь БОБРАКОВ.

Кстати

От «ломоты в костях» и прочих недугов. В Коми республике можно и трудиться, и лечиться

О том, что Коми край мало того что вполне удобен для проживания, но и способен стать местом для курортов, знали еще до революции. Правда, речь тогда шла не о северной части его обширной территории, а лишь о южной. В частности, об окрестностях села Серегово, в которых с XVI века добывали соль.

В 1915 году специалисты химико-биологической лаборатории «Товарищества В.К. Феррейна», владевшего несколькими аптеками Москвы, исследовав сереговские соляные источники, пришли к выводу, что они обладают лечебными свойствами. Спустя три года на основе этого исследования Земское собрание Усть-Сысольского уезда рассмотрело вопрос о начале строительства первого на русском Севере курорта-водолечебницы в селе Серегово. Однако пришедшие к власти большевики Земское собрание разогнали, «Товарищество В.К. Феррейна» ликвидировали, а его владелец Владимир Феррейн в том же году умер в Крыму.

Но идея северного курорта не была забыта. В 1920 году в Серегове построили четыре деревянные ванны и общежитие, и летом следующего года здесь поправили здоровье около сотни человек. Лечили, как говорили в те годы, от «ломоты в костях».

Наконец в 1928 году Совнарком РСФСР специальным постановлением объявил Серегово курортом местного значения, а Коми облисполком принял решение о закладке специальных курортных зданий санатория и водолечебницы. И уже 7 июля следующего года рассчитанный на сто мест курорт принял первых пациентов.

В годы войны Сереговский санаторий преобразовали в тыловой госпиталь, а сразу после нее он возобновил прием пациентов. В 1985 году началось строительство нового санаторного комплекса, рассчитанного на 750 мест. Сдать объект намеревались через четыре с половиной года, но вскоре его финансирование приостановили. На рубеже веков проект переделали, уменьшив вместимость до 400 мест, строительство несколько раз то возобновлялось, то вновь прекращалось. Ныне, по разным оценкам, готовность комплекса составляет не более 75%. Но будет ли он завершен, пока никто сказать не может.

Впрочем, сереговский курорт не единственный в республике. С 1988 году всего в 30 км от Сыктывкара в селе Лозым функционирует детский санаторий, имеющий 120 коек. А в 1996 году на окраине Ухты введен в эксплуатацию санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера», рассчитанный на 80 взрослых пациентов общего профиля.

Григорий АЛИН.