Спасатели просто дернули (Криминал от 14 января)

Молодой человек не смог вытащить палец, застрявший в отрезке трубы.

20-летний сыктывкарец у себя в квартире смотрел телевизор и зачем-то засунул палец в отрезок водопроводной трубы длиной в метр. Палец застрял, пришлось вызывать спасателей. Те, впрочем, не стали ничего придумывать, а просто сильно дернули трубу. К счастью, обошлось без травм.

Драма на «живодерне»

В усинском ангаре найдено 9 мертвых собак.

11 января местный зоозащитник Александр Богатырев сообщил о трупах собак, найденных им в ангаре на территории МУП «Муниципальные перевозки». Богатырев уверен, что к смерти собак причастны люди. У всех животных имелись травмы головы, нанесенные тупым предметом. Информация об инциденте направлена в полицию.

Продолжаем отмечать

Воркутинец украл в магазине две банки имитации красной икры и четыре бутылки алкоголя.

В ОМВД России по Воркуте поступило заявление работника торговой сети. При просмотре записи с камеры видеонаблюдения он обнаружил, что неизвестный похитил продукты питания на 3 тысячи рублей. Личность подозреваемого установлена. Им оказался ранее судимый 41-летний воркутинец. Мужчина задержан и признался в содеянном. Похищенные продукты он уже съел и выпил.

Женская драка в ночном кафе

В увеселительном заведении села Объячево между двумя девушками возник конфликт. Одна из них схватила другую за волосы, дернула вниз и ударила ногой в лицо. На следующий день потерпевшая написала заявление в полицию.

Решением мирового судьи Прилузского судебного участка виновнице назначен штраф в 5 тыс. руб. Еще 20 тысяч она заплатит потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.

Атака на полицейских

Пьяный житель Инты совершил ДТП и скрылся с места аварии.

После ДТП 24-летний интинец продолжил гонять по улицам. Когда сотрудники ГИБДД остановили его и предложили проследовать в салон патрульной машины, водитель отреагировал агрессивно, стал браниться и угрожать полицейским. Более того, ударил одного из инспекторов ГИБДД ногой в живот. Вину в содеянном интинец признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы условно.

Забросал тело ветками

Ухтинец, который до смерти избил больного человека, предстанет перед судом.

В августе прошлого года на стадионе в районе дома по ул. Первомайской он жестоко избил знакомого, страдавшего психическим расстройством, после чего перетащил его в водоотводную канаву. Увидев, что потерпевший не подает признаков жизни, злодей забросал его тело ветками…

Незадолго до совершения этого преступления тот же 40-летний мужчина сильно избил своего знакомого и похитил сумку с находившимся в ней телефоном. Обвиняемый признал вину в полном объеме.