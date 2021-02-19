Сотрудники Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда (подразделение ГАУ «СПАС-Коми») направили коллективное письмо главе РК В. Уйбе, а также начальнику УМЧС по Коми А. Пархомовичу и председателю Республиканского комитета ГО и ЧС А. Бурцеву.

В этом письме сыктывкарские спасатели утверждают: «С 2020 года в ГАУ «СПАС-Коми» складывается неблагоприятная обстановка на фоне участившихся случаев смены руководства. Вместо того, чтобы улучшать условия труда спасателей и повышать оперативную готовность на реагирование на ЧС и происшествия, руководство службы улучшает условия труда для работников управления службы. Приобретается дорогостоящая оргтехника, мебель, и проводится дорогостоящий ремонт в управлении службы, но отказывает в приобретении душевой кабины для спасателей и другого необходимого имущества».

Кроме того, спасатели жалуются, что не производится обновление техники: «Последний аварийно-спасательный автомобиль поступил в отряд в 2017 году».

«Особое внимание обращаем на снижение заработной платы и выплат стимулирующих, – говорится в коллективном письме. – На общем собрании и.о. начальника А. Корепанов объяснил это отсутствием денежных средств в бюджете. Тогда почему в управление службы принимаются дополнительные люди, причем на руководящие должности?»

Разговор в холодном ангаре

Чтобы разобраться в происходящем на месте, я выехал в отряд и встретился со спасателями. С первых минут встречи в глаза бросилась неприглядная обстановка помещения. Отряд расположен в помещении ангара, где из-за холода разговор пришлось вести в верхней одежде. Помещения для отдыха спасателей нет вообще.

Главная тема беседы была обусловлена категорическим нежеланием спасателей согласиться с назначением на должность руководителя службы Андрея Корепанова.

Следует отметить, что переменам в руководстве спасательной службы предшествовал трагический случай. 21 января 2020 года начальник Управления «СПАС-Коми» 59-летний Дмитрий Тропников скоропостижно скончался в бассейне сыктывкарского фитнес-клуба.

После этого ведомство возглавил Иван Бажуков, перешедший сюда из МЧС. Однако уже осенью прошлого года г-н Бажуков вернулся на прежнее место службы. И.о. начальника учреждения «СПАС-Коми» стал Андрей Корепанов.

Спасатели с обидой рассказали мне о том, что этот «кандидат на должность» (то есть и.о. начальника) их не только не уважает, но и при возможности это подчеркивает, заявляя о том, что ему проще набрать вместо профессионалов юнцов, которые будут согласны работать за минимальную зарплату и при этом не возмущаться.

А возмущаться, как они утверждают, есть поводы. В службе появляются непонятные отделы, где на должности первых лиц назначается не специалист, а, например, бывший работник наркоконтроля.

Люди не могут понять, почему Президент говорит о повышении зарплаты, но спасатели, рискующие своей жизнью и здоровьем, получают все меньше. Зато «штабные», бухгалтерия, секретарь в нарушение федерального закона № 151 намного больше их. По словам сотрудников отряда, их начальники объяснили происходящее недофинансированием (порядка 50 млн рублей) со стороны Минфина Коми, якобы направившего эти деньги на борьбу с коронавирусом (?!)

Будем разбираться?

Все, что касается финансов и материально-технического обеспечения, держится от спасателей в строжайшем секрете. Как здесь не вспомнить уголовные дела в Усинском противофонтанном отряде, да и против бывших руководителей ГО и ЧС и противопожарной службы?

Может, деньги и являются объяснением непонятной кадровой политики в ГО и ЧС, игнорированием обращений подчиненных? Кстати, начальник отдела обращения граждан Администрации главы республики Н. Скалецкая переслала коллективную жалобу спасателей в… ГО и ЧС, т.е. тем начальникам, которые и без того в курсе ситуации. Интересно, знает ли о таком отношении к людям губернатор Владимир Уйба?

Для информации. В четырех регионах России спасатели выиграли суды и заставили местные власти выполнять требования федерального закона № 151. Может, и у нас в республике глава, начальник МЧС, министр внутренних дел, трудовая инспекция, прокуратура и суд разберутся и помогут спасателям?

Евгений РОГАЦКИЙ,

адвокат, член Союза журналистов России.