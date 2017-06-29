Спасая одну, можно погубить сразу несколько жизней

Жители ухтинского поселка Шудаяг беспокоятся о своей безопасности. Напомним, речь идет о проекте строительства вертолетной площадки для нужд санавиации, которую без положенного общественного обсуждения и без рассмотрения альтернативных вариантов решено построить на территории, прилегающей к Ухтинской городской больнице № 1.

Шудаягцы уже не раз обращались в различные органы власти – от администрации МОГО «Ухта» до администрации Президента РФ. Но если в начале года в основном поднималась тема сохранения реликтового бора, участок которого будет вырублен под площадку, то теперь упор идет главным образом на безопасность.

Сесть в «колодец»

13 апреля на встрече с представителями Ухтинской администрации, медиками, специалистами «Службы единого заказчика» и проектировщиками позиция жителей поселка была четко обозначена: они единогласно высказались против строительства новой — «за» реконструкцию уже существующей вертолетной площадки на правом берегу реки Ухта. Площадка эта действующая. Весной прошлого года на нее приземлялся вертолет МИ-8МТ с оборудованием для работ по ликвидации последствий нефтеразлива. Время в пути от места приземления до больницы 5 минут. Единственное, что потребуется в этом случае — оборудовать несколько метров подъездной дороги. Именно этот вариант однозначно поддерживают местные метеорологи и летчики ухтинского авиаотряда. Но республиканские чиновники упорно гнут свою линию. Более того, наиболее активных защитников альтернативной площадки, как водится, записали в оппозиционеры. «Воду мутят доморощенные экологи, те, кому дерево дороже человеческой жизни», — говорят они.

— Да, сохранение бора — это важно, — не отрицают активисты. – Но еще важнее вопрос безопасности. Спекулируя на теме спасения жизни одного потенциального больного, умалчивают о том, что садиться летчикам придется в так называемый «колодец», небольшой пятачок между высотными корпусами больницы, высокими деревьями и трубами ТЭЦ, каждый раз рискуя жизнями, как минимум, восьми человек, находящихся на борту (3 человека экипажа, 3 медика, пациент и сопровождающий). А в случае возможных авиапроисшествий в зоне взлета и посадки пострадавших может быть и больше.

Письмо в редакцию «Трибуны» с призывом внять их доводам подписали 306 человек.

Печальная статистика

21 июня на территории областной клинической больницы в Екатеринбурге потерпел крушение борт медицины катастроф. По сообщению ГУ МЧС Свердловской области, вертолет, доставив в больницу пациента, пошел на взлет. Поднявшись на 5-7 метров, он неожиданно развернулся на 180 градусов, задел хвостом землю и завалился на бок. К счастью, пилот при падении отделался ушибами, но само крушение сильно напугало пациентов больницы. «Боже мой, лучше бы я не смотрела в окно, — рассказывает одна из пациенток. — Прийти в себя не могу. Этот звук в ушах. Как страшно. Благо, вертолет не загорелся».

Следственный комитет на транспорте проводит проверку по факту ЧП. В ведомстве рассматривают три версии крушения: сильный порыв ветра, ошибка пилота и техническая неисправность.

Отметим, что данное ЧП случилось с «легким» вертолетом МИ-2. Для использования в экстренных вылетах санавиации в Ухте планируется приобрести тяжелый, почти семитонный МИ-8МТ. Если падает такой вертолет, увы, последствия бывают… разными. РИА Новости, например, дают такую статистику по авариям вертолетов МИ-8. С 2013 по 2016 годы произошло 28 аварий, в которых погибли 79 человек.

Летчики — люди почти военные. «Прикажут сесть — мы сядем, — говорят они про злосчастный «колодец» у больницы в Шудаяге. — Но если есть более безопасный вариант, зачем же им пренебрегать?»

К слову, генеральный директор АО «Комиавиатранс» Александр Пономарев в ответе на коллективное письмо от жителей поселка также высказался за безопасность как «определяющий приоритет авиакомпании». «Предприятие с пониманием относится к позиции жителей и сложившейся противоречивой ситуации по принятию решения администрацией городской больницы о вырубке 2 гектаров соснового леса, находящегося на территории медицинской организации, при оценке выбора места строительства вертолетной площадки, — говорится в письме. – В случае, если Минздравом республики будет предоставлена возможность использования посадочной площадки, расположенной на правом берегу р. Ухта, Комиавиатранс не возражает рассмотреть вопрос об эксплуатации данной вертолетной площадки… Готов рассмотреть альтернативные варианты…»

Как бы не было поздно. Известно, что Проект площадки возле УГБ № 1 уже передан на согласование в управление Главгосэкспертизы в Санкт-Петербург. А в сосновом бору уже помечены 200 деревьев, которые пойдут под пилу…

Петр ВОЛКОВИЦКИЙ.