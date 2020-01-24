«Спасибо, что живой!» Воркутинский электрослесарь мечтал увидеть бронзового поэта в «столице мира»

Воркутинцы всем миром собирали деньги на памятник Высоцкому, но установили его в Москве.

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года. В этот день в России проходят традиционные вечера и концерты памяти знаменитого поэта, актера и барда, его поклонники несут цветы к памятникам, установленным в разных городах страны. В том числе к монументу в Москве у Петровских ворот на пересечении Страстного бульвара и Петровки. Хотя первоначально этот памятник, где бронзовый поэт смотрит в небо, широко раскинув руки, как бы обнимая небо, планировалось установить не в столице России, а в «столице мира» – заполярной Воркуте.

Статуэтки разошлись «по квартирам»

Памятник у Петровских ворот был торжественно открыт 25 июля 1995 года, в день 15-летия со дня смерти Высоцкого. Изготовлен он был скульптором Геннадием Распоповым по оригиналу, выполненному автором еще при жизни поэта, в 1979-м. Высоцкий запечатлен здесь в своей главной театральной роли Гамлета, которую сыграл в Театре на Таганке. Изюминкой скульптуры является гитара, которая держится на спине без ремня.

Скульптор предлагал этот проект для установки на Ваганьковском кладбище, но родственники, как известно, выбрали другой вариант. Четыре эскизные статуэтки Геннадия Распопова, тем не менее, разошлись «по разным квартирам». Одна уехала вместе с Мариной Влади в Париж, а еще одну скульптор подарил своему знакомому оператору из Воркуты Владимиру Полянскому.

Как рассказал «Трибуне» известный в республике библиофил Анатолий Попов, вообще-то Полянский был электрослесарем на шахте «Юр-Шор». В свободное время он активно занимался любительской кино- и видеосъемкой, специально копил дни к отпуску, чтобы ездить в Москву, снимать интересных людей, артистов и, если повезет, концерты-«квартирники». Кроме того, Полянский – один из армии истинных поклонников творчества Владимира Семеновича. В числе немногих операторов он снимал в том числе и похороны Высоцкого.

В начале 90-х именно Полянский предложил установить памятник в Воркуте. Его поддержали бывший в то время мэром города Александр Сегаль и Николай Герасимов – главный геолог объединения «Полярноуралгеология». В газете «Заполярье» появилась заметка о сборе средств на памятник барду, и дело пошло. Напомним, это были отнюдь не «тучные годы», поэтому каждый шахтерский рубль в этой копилке был поистине золотым. Александр Сегаль, как вспоминает А. Попов, не особо афишировал сбор средств. Беспокоился, что на уровне республиканской власти его не поймут, ведь ситуация с выплатой зарплат в городе была тогда совсем плачевной. Памятник планировали установить на Юбилейной площади.

10 тысяч «баксов» в конверте

Времена были лихие, цены все время «скакали». Когда памятник уже был отлит и его просто надо было доставить в Воркуту, выяснилось, что денег не хватает. Тогда Н. Герасимов бросил клич воркутинцам, перебравшимся в Москву. И меценат сразу нашелся. За деньгами пошел друг Высоцкого Всеволод Абдулов. Получая конверт, в котором были 10 тысяч долларов, артист спросил, где ему расписаться. На что получил ответ: «Не надо, это для Высоцкого».

Но оказалось, что одновременно с воркутинцами разрешения установить памятник Высоцкому в Москве добивались другие друзья и знакомые артиста. Среди «подписантов» были Михаил Ульянов, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Юрий Любимов, Борис Хмельницкий…

Вечером на квартиру к Абдулову пришли за деньгами, но, поскольку самого его дома не было, жена не отдала заветный конверт. Когда же деньги были переданы, оказалось, что вдова скульптора только что подписала документ, в котором передает права на установку памятника в Москве.

На месте пивного ларька

Идея расположения памятника у Петровских ворот принадлежит другу поэта — Валерию Янкловичу. Место выбрали неслучайное, все эти кварталы в юности бард исходил вдоль и поперек. Кроме того, аккурат на этом месте, говорят, стоял пивной ларек, завсегдатаи которого пели песни Высоцкого. Всеволод Абдулов на само открытие памятника не пошел, а позже на банкете по этому случаю сказал правду: «За то, что памятник появился в Москве, мы все должны сказать спасибо Воркуте».

Деньги в «столицу мира» так и не вернулись. В. Полянский так пояснил А. Попову этот факт: «Деньги пошли на памятник поэту, и не надо, чтобы в судебных дрязгах возле его имени упоминалась Воркута».

Интересно, что Александр Сегаль не сразу вспомнил об этой истории, когда корреспондент «Трибуны» пытался уточнить у него некоторые нюансы.

– Я не помню историю с деньгами, но хорошо помню, что занимался организацией концерта Высоцкого на базе артели «Печора» у Вадима Туманова. На мне были хозяйские вопросы: вертолет, лагерь, доставка. Я занимался этим, взяв честное слово у тогдашнего генерального директора «Полярноуралгеологии» Ивана Семеновича Бредихина, что меня тоже возьмут на этот концерт. К сожалению, визит Высоцкого в Коми так и не состоялся.

Кто такой Путин?

– А хотите, я расскажу еще про один случай? – продолжает экс-мэр Воркуты А. Сегаль. – В 1995 году перед выборами в Госдуму РФ я разговаривал по телефону с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, и он спросил, кого прислать к нам в Воркуту на помощь. Выбирай: мол, Елену Драпеко или Володю Путина? Кто такой Путин, тогда никто не знал, поэтому мы, конечно, выбрали Леночку Драпеко, артистку из любимого всеми фильма «А зори здесь тихие…». Впрочем, как говорится, это уже совсем другая история…

Лиля ВОВК.