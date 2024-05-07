Спасите лошадь! (Блиц от 8 мая)

В Коми задумались над сохранением исчезающей породы лошадей.

Печорские лошади известны своей выносливостью и высокой работоспособностью. Найти биоматериал для их разведения можно, но сложно найти финансирование. Об этом в Общественной палате Коми заявил глава Минсельхоза Ильдар Андарьянов. С просьбой поддержать печорскую породу к нему обратилась руководитель конного центра из Сыктывкара Наталья Денисова. «Эта порода находится на грани исчезновения. Кто, если не мы? Когда, если не сейчас?» – высказалась она. Специалисты Института агробиотехнологий КНЦ готовы взяться за исследования, если будет финансирование.

И снова потери

В ходе специальной военной операции погибли семь бойцов из Коми.

Это Сергей Шулепов из Шудаяга, Юрий Бем из Сыктывкара, Олег Свиридов из Инты и Игорь Глайборода из Ухты. А также Алексей Шмайлов из поселка Синдор Княжпогостского района, Александр Попов из села Летка Прилузского района и Василий Митюшев из села Айкино Усть-Вымского района.

В Прилузье рухнул мост

Мост через реку Лузу, соединяющий две половины села Верхолузье, ранее был поврежден паводковыми водами. 5 мая он разрушился окончательно.

Как сообщает районная администрация, аварийные работы начнутся после окончания половодья. А пока будет оборудован временный пешеходный переход.

Приказано ликвидировать

В Усть-Вымском районе готовятся к ликвидации местных администраций.

На заседании Совета района принято решение о выдвижении инициативы преобразования всех городских и сельских поселений путем объединения в один муниципальный округ. Депутаты проголосовали за это решение единогласно. Документ направлен в советы городских и сельских поселений для рассмотрения и принятия решения. Если данная инициатива будет поддержана местными депутатами, в районе начнется соответствующая организационная подготовка.

Ищут место для полигона

Министр природных ресурсов Коми Екатерина Киселевич сообщила, что в Заполярье подбирают участки для нового полигона ТБО.

Регоператор предложил инвестпроект по строительству мусорного полигона. Строительство запланировано на 2025-2026 годы. Напомним, по решению суда полигон ТБО в Воркуте должен быть ликвидирован, поскольку он расположен в шестой подзоне приаэродромной территории. Администрация муниципалитета заказала проект его ликвидации. Документ разработают только к лету 2025 года.

Газ вместо мазута

Ростехнадзор разрешил эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной в сыктывкарском поселке Выльтыдор.

Новая котельная возведена взамен старой, работавшей на мазуте. Она обеспечит отоплением и горячим водоснабжением более 40 жилых домов, детский сад, Дом культуры и общественную баню.

«Свой день» для математиков

Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения выдающегося русского ученого Николая Лобачевского.

С инициативой об установлении праздничной даты «День математика» обратился ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Закрепить праздник в календаре распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Максимальный» больничный

В Социальном фонде России напомнили, от чего зависит сумма выплат по больничному листу.

«Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа, размера зарплаты и равен проценту от среднего заработка», – сообщает «Российская газета». Если работник заболел, первые 3 дня болезни оплачивает работодатель, а Соцфонд остальные. Средний заработок при этом считается за предыдущие два года работы, от его размера зависит и сумма выплат. Если страховой стаж работника составляет менее 5 лет, его больничные составят 60% от заработка. При стаже от 5 до 8 лет – 80%. Если человек официально трудится больше 8 лет – 100%. За один день нетрудоспособности в этом году можно максимум получить 4 039 рублей.

На трассе станет светлее

На 1,5-километровом участке автодороги Сыктывкар – Ухта обновят систему освещения.

На портале госзакупок размещены результаты проведения электронного аукциона по проведению капремонта участка автодороги на территории Усть-Вымского района. Начальная стоимость закупки составляла 10,42 млн рублей. Победителем признана организация, предложившая за выполнение работ наименьшую сумму – 8,73 млн рублей. На момент подготовки публикации имя подрядчика не озвучено. Строительно-монтажные работы подрядчик обязан завершить до 1 сентября.

Молоко надо кипятить

Специалисты рекомендуют кипятить парное молоко перед употреблением.

Клещевой вирусный энцефалит может передаваться не только при присасывании членистоногих, но и при употреблении сырого молока. В республике такие случаи регистрируются каждый сезон, они связаны с домашними животными, в частности козами. «Животные не болеют, но в организме у них тоже размножается возбудитель, и они могут передавать инфекцию через молоко», – поясняет главный внештатный эпидемиолог Минздрава Коми Нина Овчинникова. Если молоко прокипятить, то оно станет безопасным. Продукт из магазинов проходит пастеризацию, и его кипятить не надо.

Сбор от травника

Сыктывкарский травник создал лечебный сбор для бойцов в зоне СВО.

Вот уже несколько коробок с лечебными сиропами Евгений Худин передал для отправки бойцам из Коми в зону боевых действий. Евгений – продолжатель династии своего отца, известного в Коми врача-фитотерапевта Анатолия Худина. Первая партия сиропов уже ушла в помощь бойцам. Это сборы для борьбы со стрессом, для повышения иммунитета и стрессоустойчивости, борьбы с простудой, улучшения зрения. По рецептам Анатолия Худина специально для бойцов, находящихся в зоне СВО и в госпиталях, разработан ранозаживляющий сбор.

Парфюм без документов

Специалисты отдела Роспотребнадзора в Усинске наложили арест на парфюмерную продукцию без документов.

Поводом для проверки стали «сработавшие» индикаторы риска, выявленные с помощью государственной системы маркировки товаров средствами идентификации «Честный знак». По результатам инспекции на всю выявленную парфюмерную продукцию на общую сумму почти 129 тысяч рублей наложен арест. Материалы проверок направлены в судебные органы.