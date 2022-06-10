Спасите профессию лесника! Лесная отрасль оказалась на грани уничтожения

По сообщениям в социальных сетях стало известно о недавнем обращении к главе региона Владимиру Уйбе работников лесного хозяйства республики, в котором люди требуют уже даже не помощи, а спасения целой отрасли.

«Трибуна» обратилась за комментариями к председателю Коми республиканской организации профсоюза работников лесных отраслей Александру Смирнову. Об обращении ему известно. Более того, именно представители профсоюза передали это письмо в правительство Коми для последующей передачи главе. В ближайшее время планируется провести встречу отраслевых профсоюзов с руководителем региона, на которой, в частности, ожидается конкретный ответ главы по вопросу лесников. По словам Александра Геннадьевича, поставленные вопросы не новы и постоянно поднимаются профсоюзом перед республиканским правительством, Минприроды Коми, депутатами Государственного Совета РК и Государственной Думы РФ.

Маленькие зарплаты и кадровый дефицит

– Вопрос крайне низкого уровня оплаты труда, на который, прежде всего, указывают работники лесного хозяйства, является первопричиной всех бед отрасли, в том числе и лесных пожаров, – отметил Александр Смирнов. – Ситуация нагнеталась постепенно, начиная с принятия в 2006 году Лесного кодекса РФ. Лесничества с того момента обрели статус государственных учреждений, который не предусматривает иных источников дохода, кроме как средств из федерального и регионального бюджетов. Средства же эти выделяются крайне скупо, особенно в части заработных плат. Говорить о развитии лесничеств, обеспечении условий труда, социальных гарантий даже не приходится. В таких условиях на протяжении 15 лет отрасль ощущает катастрофический дефицит кадров. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди, отдавшие часть своей жизни благородному делу, обеспокоены такой ситуацией.

А почему, собственно, это происходит? Госучреждения лесного хозяйства республики исполняют полномочия Российской Федерации, которые переданы субъектам РФ. Исполнение этих полномочий финансируется из федерального бюджета в соответствии с методикой распределения субвенций. И в этой методике в общем-то нет заработной платы конкретного работника, но есть затраты на содержание органа исполнительной власти субъекта и его подведомственных учреждений. Есть и суммы на это содержание, и численность, но вот почему-то денег этих на заработную плату именно столько, чтобы труд работников был одним из самых низкооплачиваемых. И так не только в Республике Коми, но и по всей стране. При этом совершенно непонятно, как суммы на это содержание формируются.

Чего мы ждем от правительства?

– Есть и второй аспект проблемы, – продолжает А. Смирнов. – Госучреждения подведомственны органу исполнительной власти субъекта, а не федеральному ведомству, и работодатель в этом случае – правительство региона, а значит, и обязательства по заработной плате работников – именно обязанность субъекта. В этом смысле возмущения работников, по крайней мере в нашей республике, вполне логичны. Деятельность от использования лесов приносит доход как в федеральный бюджет, так и в бюджет Коми. И в нашей республике эта доходность с каждым годом росла. К примеру, цифры из официальных отчетов:

— 2019 год – 2,6 млрд рублей (из них 784 млн – в бюджет республики);

— 2020 год – 3,2 млрд рублей (из них 1 млрд – в бюджет республики);

— 2021 год – 4,3 млрд рублей (из них более 1,7 млрд – в бюджет республики).

В то же время расходы постоянно не превышают и трети от этих поступлений.

На заседании Госсовета РК по обсуждению программы «Развитие лесного хозяйства» известный депутат Сергей Артеев высказал мысль, что нужно увеличивать прибыль, тогда и заработные платы можно увеличить. Однако все вообще не так! Несмотря на ежегодное увеличение доходности, заработная плата остается на том же уровне, потому что бюджет устроен таким образом, что это «общий кошелек» для всех, а не отдельно по отраслям. И нет никакой прямо пропорциональной зависимости между прибылью и заработной платой.

Ситуация с заработной платой усугубляется и проблемами с содержанием и ремонтом автотранспорта, ГСМ, спецодеждой, изношенностью материального фонда. Кроме того, не существует и никаких действенных социальных мер поддержки работников, в особенности молодежи.

При этом Рослесхоз увеличивает норматив численности государственных инспекторов по охране леса. Но кто пойдет на эту работу? Молодой специалист нуждается в жилье, которое нет возможности ни предоставить, ни компенсировать его аренду.

О ситуации в отрасли известно всем, но на протяжении многих лет она не меняется. Поэтому хочется услышать от главы республики о том, какие конкретные действия должно предпринять правительство республики, чтобы изменить ситуацию. Радует, что лесники все-таки еще не потеряли веру, раз приняли решение обратиться к главе региона. А дальше – пусть люди сами сделают вывод, – подытожил Александр Смирнов.