Спецназ на крышах, овцы у дороги и дешевая гречка — визиты Путина в Коми проходили в условиях повышенных мер безопасности и нашей обычной показухи

31 августа президент России провел сеанс видеосвязи с руководителем Коми. Среди прочих проблем региона Владимир Уйба озвучил «вопрос номер один»:

– Дороги, Владимир Владимирович, вы не представляете, – горько пожаловался господин Уйба. – Сегодня 234 населенных пункта республики не имеют круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием.

На самом деле Путин представляет. Более того — знает.

– Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, – живо откликнулся президент. – Еще в строительных отрядах бывал там неоднократно…

В Коми Путин бывал трижды. Первый раз в 1972 году в качестве лесоруба. Второй раз — в роли президента. В третий — как премьер-министр (после знаменитой кремлевской рокировки с Дмитрием Медведевым).

– К сожалению, мало что меняется с тех пор, – констатировал г-н Путин.

Владимир Владимирович — человек бывалый, поездил по разным регионам, и вряд ли его чем-то можно удивить. Но вот жителей Коми в свое время его визиты сильно удивили. Вернее, некоторые детали, не попавшие в официальные отчеты.

Площадь под прицелом

Весной 2006 года Владимир Путин проводил на четвертом этаже Желтого дома совещание по проблемам развития лесопромышленного комплекса страны. Речь на нем, в частности, шла о том, как перестать вывозить лес-кругляк за пределы Родины и больше перерабатывать сырья на месте.

Судя по тому, что наш географический сосед Китай, где запрещена вырубка леса, в последние годы выбился в мировые лидеры по поставкам древесины в Европу и США, обсуждение в Сыктывкаре планов по модернизации лесного хозяйства России, увы, так и не стало прорывным.

Журналисты могли смотреть прямую трансляцию совещания из пресс-центра, расположенного на втором этаже. Руководитель охраны президента предупредил, чтобы приглашенные не выходили подымить: «И так все здание прокурено…». Кроме того, журналистам приказали «не мельтешить перед окнами». Кто-то из них пошутил: «Потому что работают снайперы!».

Хотя это была вовсе не шутка. Снайперы действительно работали. На верхних этажах главпочтамта, что напротив резиденции главы, находились вооруженные люди, контролировавшие через оптические прицелы всю Стефановскую площадь и соседние здания.

Сама площадь была оцеплена людьми в форме, которые стояли к Желтому дому спиной. Автобусы (судя по номерам – из ближайших к Коми регионов) с правоохранителями расположились в ближайших дворах, а также возле Дома печати, что удивило, поскольку это здание находится на приличном отдалении от администрации главы Коми.

Воздушный забор

За день-два до приезда в Сыктывкар президента над городом кружил какой-то диковинный аппарат. Как потом пояснили знающие люди, – для забора воздуха: надо же знать, чем будет дышать первое лицо государства. Хотя тогда, в далеком 2006 году, еще никто не мог представить смертельного вируса, от которого надо спасать лидера нации…

В хвосте кортежа ВВП была замечена необычная машина, о предназначении которой можно было только строить догадки. Судя по массивному корпусу и наличию каких-то вытяжных конструкций, она, скорее всего, нужна была на случай экстренных ситуаций – «на земле, в небесах и на море…».

Прием высокого гостя проходил в лучших традициях российской показухи. По маршруту предполагаемого перемещения ВВП были наспех проведены косметические ремонтные работы и под зеленую сетку «спрятаны» ветхие строения.

Кто опоздал — тот все равно успел

Показуха наблюдалась и в сентябре 2010 года, когда ВВП приезжал в Сыктывкар уже в роли премьер-министра. Пассажиры рейсовых автобусов, следовавших в Эжву и обратно, могли наблюдать из окон удивительную картину: вдоль трассы паслась отара овец. Ни до, ни после путинского визита их здесь не видели. Пасторальные овечки оживляли унылый придорожный пейзаж и, вероятно, демонстрировали изобилие северного края.

В планах ВВП было знакомство с проектом «Степ» на ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Специально для его презентации приехало руководство «Монди» из Европы. Но Владимира Путина бизнесмены так и не дождались. Он срочно вернулся в Москву. По одной из версий, это было связано с неожиданной отставкой столичного мэра Юрия Лужкова, с которым в пух и прах разругался «сменщик Путина» Дмитрий Медведев.

Впрочем, для главы нашего государства ситуация была, можно сказать, штатная. Как в свое время пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ВВП часто опаздывает на мероприятия, потому что у него очень напряженный рабочий график.

В результате инвестиционный проект «Степ»запустили до приезда опоздавшего премьер-министра. Но для красивой телевизионной картинки открытие можно и повторить. Что и было сделано, так сказать, «на бис». Это «второе открытие» и показали в ТВ-новостях.

Налетай – подешевело!

В сыктывкарских магазинах, в которые (хотя бы теоретически) мог заглянуть ВВП, творились чудеса. Как раз в сентябре десятого года резко взлетели цены на гречку, народ по всей стране возмущался. В Сыктывкаре чиновники заблаговременно договорились с коммерсантами, чтобы те оставили прежние ценники на этот «политический товар» хотя бы на один день.

Логично было предположить, что ВВП, если бы он вдруг захотел «пойти в народ», надо было показать что-то новенькое и позитивное. Подготовка на всякий случай шла и в этом направлении. Значительно были снижены цены на всю продукцию в только что открывшемся магазине «Дары Севера» на «кольце». Сыктывкарцы потом еще несколько дней искали на полках товары с датой приезда президента. И некоторым из них повезло…

Еще раз — о дорогах

По поводу сыктывкарских дорог Путин в 2006 году ничего не сказал, а вот сыктывдинские — его ужаснули. Напомним, тогда он ездил в райцентр специально для того, чтобы взглянуть на Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной. Поездка состоялась по инициативе чиновников правительства Коми, которые всячески расхваливали этот спортивный объект.

ВВП весьма нелицеприятно отозвался о качестве выльгортских дорог. Но промолчал об убогих сельских «деревяшках», мимо которых не мог не проехать президентский кортеж. Это убожество почему-то его не впечатлило.

Если бы Путин (в последнее время, в связи с коронавирусом, он мало ездит по регионам) вновь посетил уже знакомые для него места в Коми, он увидел бы точно такую же картину.

Спустя 14 лет в столице республики и ее окрестностях практически ничего не изменилось. Это можно назвать глубоким застоем. Хотя кремлевские агитпроповцы предпочитают другой термин – «стабильность».

Сергей МОРОХИН.