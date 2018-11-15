Спецтехника одной организации дважды оставила жителей Микуня без света

С начала года энергообъекты филиала «Комиэнерго» 68 раз подверглись воздействию сторонних лиц, сообщает пресс-служба компании.

13 ноября в 15.41 на пульт диспетчера филиала МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» поступила информация об отключении воздушной линии (ВЛ) 10 кВ в городе Микунь Усть-Вымского района. Без напряжения остались более 1600 человек, а также котельная и канализационная насосная станция. Причиной технологического нарушения в сети стало воздействие спецтехники, которая складировала в охранной зоне линии песок, нарушила габариты и порвала все три провода. Энергетикам пришлось заменить 360 метров провода в двух пролетах опор. После проведения восстановительных работ электроснабжение части г. Микунь возобновилось. О происшествии было сообщено в правоохранительные органы.

Однако уже 14 ноября в 14.10 жители этой части г. Микунь вновь остались без света – практически в этом же месте юридическое лицо продолжило работы по складированию песка и спецтехникой в очередной раз оборвало один из проводов и повредило элемент опоры. Специалисты «Комиэнерго» еще раз заменили 60 метров провода, восстановили электроснабжение потребителей и обратились с заявлением в полицию.

Всего с начала 2018 года энергообъекты филиала 68 раз подвергались воздействию сторонних лиц: кражи, повреждения опор, кабельных и воздушных линий, падение деревьев на провода ВЛ в результате незаконных лесозаготовок, воздействие техники на провода ВЛ. В правоохранительные органы Республики Коми направлено 57 обращений. К административной ответственности по ст. 9.7 КоАП РФ привлечено четыре физических и юридических лица. В восьми случаях заключено соглашение о возмещении ущерба.

Комиэнерго напоминает, что проводить работы с применением большегрузных машин и механизмов, заниматься заготовкой и складированием древесины в охранных зонах воздушных линий электропередачи запрещается. Нарушение правил может привести не только к массовым отключениям потребителей, но и к несчастным случаям. При обнаружении нарушений на объектах электроэнергетики можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-250-17-00.