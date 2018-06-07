Спецвыпуск «КЗ» приурочили к юбилею

В пятницу, 8 июня, выходит в свет специальный, юбилейный, выпуск газеты «Красное знамя». Он посвящен 100-летию со дня выхода газеты «Зырянская жизнь» — первого регулярного средства массовой информации на территории Коми края. Эту дату принято отмечать как День коми печати или, что вернее, как День журналистики Республики Коми.



«Красное знамя» в советское время было главной газетой Коми АССР, ее тираж в иные годы достигал 130 тысяч экземпляров. Однако в силу экономических и политических причин в конце 2014 года издание газеты было прекращено. Тем не менее, продолжает работать ее интернет-версия, а бывшие сотрудники «КЗ» периодически выпускают специальные номера в бумажной версии.

В юбилейном выпуске читателей ждет обширный исторический блок с фрагментами публикаций разных лет, попытка расследования ситуации, сложившейся вокруг нового санатория в Серегово, интервью с владельцем Коми республиканской типографии Виктором Чураковым, новая карикатура на актуальную тему и многое другое.