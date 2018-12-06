Спонсор «Единой России» отправится в тюрьму

Бывший глава Сосногорского района Игорь Леонов осужден на три года, Дмитрий Кирьяков — на два условно.

6 декабря завершился суд по делу бывшего главы Сосногорского района Игоря Леонова и экс-начальника комитета по управлению имуществом администрации этого района Дмитрия Кирьякова.

Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Во время следствия обвиняемые вину признали полностью. Причиненный ущерб в размере более 15 миллионов рублей возмещен. Приговор в законную силу пока не вступил.

По версии следствия, глава района, действуя из корыстных побуждений и используя служебные полномочия, в 2010 году разработал схему приобретения в собственность подлежащего приватизации муниципального имущества (нежилых помещений и 100 процентов акций ОАО «Спецавтодор», оказывающего услуги населению в сфере ЖКХ) общей стоимостью более 30 миллионов рублей через подставных лиц по заведомо заниженной стоимости путем проведения фиктивных конкурсных процедур.

Для этого обвиняемый дал незаконные указания находящемуся в его подчинении начальнику комитета Д. Кирьякову не допустить распространения информации о проведении аукционов, чтобы признать их несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Затем цену реализуемого имущества уменьшили на 50 процентов при его продаже путем публичного предложения. Выполняя роль пособника, начальник комитета организовал изъятие всех тиражей специального выпуска газеты «Наш Сосногорск» с публикациями о проведении аукционов по продаже указанного имущества. В итоге аукционы признали несостоявшимися. Подставной участник на полученные от главы района деньги приобрел имущество по заниженной стоимости на общую сумму около 15 миллионов рублей. Затем его реализовали подконтрольному руководителю района юридическому лицу.

Напомним, с 2007 по 2011 годы Игорь Леонов был главой Сосногорского района. В 2011 году он стал секретарем политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», его избрали депутатом Госсовета Коми пятого созыва.

С 26 сентября 2012 года по 30 сентября 2013 года И. Леонов работал мэром Ухты, а после переехал в ЦИК «Единой России» в Москву, где до ноября 2014 года занимал пост руководителя управления.

Любопытно, что в 2014 году гостиничный комплекс «Чибью» в Ухте стал самым щедрым спонсором партии «Единая Россия» из числа юридических лиц. Гостиница пожертвовала партии 61,5 млн руб. Но эта сумма превысила лимит пожертвований от одного юрлица в течение календарного года (по закону он тогда составлял 43,3 млн руб.), поэтому «Единой России» пришлось вернуть 22 млн руб. Чистая прибыль гостиницы, согласно выписке из ЕГРЮЛ, в 2014 году составляла 20 млн руб. На тот момент 100% акций гостиничного комплекса принадлежали Виктору Леонову. По данным РБК, это отец Игоря Леонова.

В апреле 2018 года Леонова задержали в московском аэропорту «Шереметьево» при отправлении в Испанию.

Дмитрий Кирьяков с 2008 года работал начальником отдела, затем председателем комитета по управлению имуществом администрации Сосногорского района, заместителем руководителя районной администрации. С января 2011 года ее возглавил, а в июне 2016 года занял должность заместителя руководителя администрации главы Коми – начальника контрольно-аналитического управления. Задержан в декабре 2016 года. В 2017 году осужден за махинацииз с недвижимостью и отправлен в колонию-поселение на два года.