Спорные сантиметры определяли с помощью спутника

В минувший вторник в сыктывкарское местечко Дырнос, на дачу Юрия Кузьмина пожаловали три судебных пристава и специалист (геодезист) ООО «Земля и право».

Геодезист прибыл с прибором, с помощью которого через спутник собирался установить границы земельного участка дачи Кузьмина, смежного с соседским. Точнее, установить одну точку — угловую, от которой зависит теперь решение спора о переносе забора на… 40 сантиметров.

Этот забор поставлен в 2013 году, однако сделан он «рамочно». Сетка до сих пор не натянута, поскольку соседка Юрия Кузьмина считает, что у нее «оттяпали» часть земли. И потому обращается в суды с требованием вернуть «отторгнутую» территорию. Уже состоялось шесть заседаний. Дело рассматривали и мировой суд, и федеральный, и даже Верховный. Причем в силе остается пока первое решение: забор был поставлен вместо снесенного и после этого свое место «не покидал». Но тяжбы продолжаются.



Дачник Юрий Кузьмин показывает «роковой» столбик.

Не все в ажуре

Спор возник весной 2013 года, когда после топографической съемки были установлены границы между двумя дачными участками. Суд признал необходимым снести деревянный забор, принадлежавший соседке Юрия Кузьмина, поскольку ее участок «заходит» на чужую территорию. Экспертизу проводил геодезист ООО «Земля и право» Роман Костив.

20 сентября Кузьмин получил на руки экспертное заключение, в котором говорилось, что забор соседки расположен за пределами ее земельного участка и заходит на его, Кузьмина, участок. С приложением чертежей, где были указаны все расстояния в сантиметрах, с подписью и печатью. После этого Юрий Николаевич начал возводить ажурный металлический заборчик из сетки-рабицы, установил опоры. А дальше начались разборки. Соседка сочла себя обделенной и обратилась в суд.

С учетом четырехлетних тяжб личные отношения между соседями радужными, конечно, не назовешь. Хотя и открытых «военных действий» не ведется. Зато вовсю хлопочут судебные приставы: им ведь надо закрыть производство по делу.

Столб преткновения

Недавний визит приставов и эксперта едва не закончился скандалом: специалист, ссылаясь на показания своего чудо-прибора (он выставляет точки на местности по данным, получаемым со спутника), заявил, что столб стоит неправильно и его требуется перенести на сорок сантиметров!

Когда Кузьмин с сыном Павлом принесли выданное тем же самым экспертом в 2013 году заключение и стали указывать на имеющиеся размеры, геодезист счел, что дачники задают слишком много вопросов. Измерять рулеткой по предоставленному чертежу геодезист отказался.

Может, и правда рулетка — это вчерашний день? Для того мы и спутники в небо запускаем, чтобы заборы правильно устанавливать.

Геодезия — штука тонкая

Согласитесь, ситуация неприятная. Кузьмин весь истомился, ожидая окончания судебного производства, и вдруг ему заявляют — забор нужно передвигать! Причем по решению того же специалиста, который четыре года назад давал заключение в пользу Кузьмина. Как это понимать?

С таким же вопросом мы обратились в ООО «Земля и право» и попросили разъяснить ситуацию самого Руслана Костива.

Как рассказал «Трибуне» геодезист, судебные приставы попросили его нанести на местности точки на спорном участке. Что он и сделал, приехав на место. Его решение хозяев участка не устроило, и они стали задавать много вопросов, не вникая в ответы. Руслан Романович пояснял упрямым дачникам, что существуют нормативы. Они же ссылались на чертеж и указанные в цифрах расстояния. А «неизвестный прибор» уважения у них не вызывал. Геодезист предложил: коль их не устраивает его решение, нанять других специалистов. На том и разошлись.

А еще Руслан Романович пояснил, что если другие спецы выявят расхождения или ошибки, он готов их обсуждать. В общем, геодезия — штука тонкая…

Анатолий ПОЛЬКИН.