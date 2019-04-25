«Спортивное ядро» оказалось слишком тяжелым

В Печоре после работы трех подрядчиков, строивших спортплощадку для Гимназии № 1, доделывать объект будет четвертый.

Для городской Гимназии № 1 уже пятый год строится спортивная площадка с красивым названием «Спортивное ядро». Точнее сказать — пустует территория, на которой в 2016 году были установлены спортивные снаряды, оборудованы поля для игры в волейбол и баскетбол, уложено специальное полотно для беговых дорожек. Объект, который обошелся казне города в три с лишним миллиона рублей, так и не был принят в эксплуатацию.

Недавно закончилась судебная эпопея между подрядчиком и заказчиком. Подрядчик процесс проиграл и деньги за выполненные работы не получил. Теперь он обратился в Следственный комитет с просьбой проверить: не злоупотребил ли заказчик своим служебным положением?

«Волны» на беговых дорожках

Объект под названием «Спортивное ядро» начал создаваться еще в 2014 году. Но то ли строители попались неумехи, то ли технадзор был слишком строг, а в результате с первым подрядчиком расстались. То же произошло и со вторым.

22 июня 2016 года между Управлением образования МР «Печора» и ООО «Олимпия» был заключен новый контракт на выполнение работ по устройству злополучного «Спортивного ядра». «Олимпия» в короткие сроки проект выполнила, причем в него по ходу строительства вносились коррективы, пришлось дополнительно закупать материалы, не включенные в первоначальную смету. Это привело к удорожанию строительства.

Более того, как потом выяснил подрядчик, проект не прошел строительную экспертизу, в результате были допущены ошибки. В частности, для «подушки» (основание, на которое было уложено покрытие) использовался не тот материал-наполнитель, поэтому на беговых дорожках появились «волны». В результате объект «заморозили», а конфликтующие стороны стали выяснять отношения в суде.

Мнения сторон

Как пояснила работавшая на тот момент руководителем Управления образования Светлана Зорькина, после «трудов» трех подрядчиков объект непригоден к эксплуатации, поэтому и не был подписан акт приемки.

В свою очередь директор «Олимпии» Юрий Поповцев считает, что его фирма выполнила не только то, что предусматривал проект, но и исправила имевшиеся недоработки. Более того, «Олимпия» была готова исправить все, что не нравилось заказчику, но тот на компромисс не пошел.

Печальный результат

После окончания работ прошло два с половиной года, а спортплощадки нет. Покрытие на площадке частично снято и уложено в штабеля. По мнению Поповцева, недостатки вполне устранимы, и его фирма готова это сделать. Но с ним на эту тему даже не хотят разговаривать. Между тем, как ему стало известно, на днях в администрации Печоры обсуждался вопрос об окончании строительства того самого «Спортивного ядра» для Гимназии № 1 к началу нового учебного года. Точнее даже — о новом строительстве спортивной площадки на месте «недостроя», с проведением нового аукциона.

Юрий Поповцев убежден, что желающих участвовать в аукционе в короткие сроки найти не удастся: в республике и в Кировской области этим видом работ мало кто занимается. Те же, кто мог бы это сделать, зная про «долгострой», наверняка потребуют увеличения стоимости проекта. В результате и в следующем учебном году городская гимназия может оказаться без спортивной площадки.

Анатолий ПОЛЬКИН.