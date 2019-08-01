Спустя год стало ясно, что мусорная реформа провалена

Прошел год, как в республике начала формироваться новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), получившая в народе название «мусорная реформа».

Летом прошлого года правительство Коми провело довольно «странный» аукцион (его результаты затем оспаривались в Арбитражном суде). Победителем оказалась доселе малоизвестная фирма – ООО «Ухтажилфонд».

Напомним: внедрять реформу в стране было решено с 1 января 2019 года, однако власти Коми приступили к ее реализации на два месяца раньше. Якобы для того, чтобы «обкатать» и выявить недостатки.

Переход на новую систему возможен только при соблюдении ряда условий: уточненная территориальная схема, полный реестр собственников ТКО, четкие расчетные объемы отходов, просчитанные тарифы, достаточное число полигонов. Всего этого не было не только год назад, но и сегодня. Многие специалисты «били в колокола», предлагая по примеру Москвы и еще двух десятков областей страны, взявших тайм-аут для тщательной подготовки, отложить реформу хотя бы на два года. Увы, скептиков не послушали.

Что мы имеем на сегодня? Территориальная схема не скорректирована, полигоны не подготовлены, точного реестра собственников нет, объемы мусора определяются на глазок, тарифы не просчитаны. Как результат – вполне реальная перспектива банкротства единственного регионального оператора. Систематически недополучая плату за оказанные услуги, он не может рассчитываться по договорам подряда на перевозку и размещение ТКО на полигонах с «младшими» партнерами. В Усинске, к примеру, задолженность «Ухтажилфонда» только перед ООО «Дорожник» за вывоз мусора на полигон на начало июля превысила три миллиона рублей, руководство подрядчика уже направило исковые документы в Арбитражный суд. И такие «дорожники» есть в каждом районе…

Подмоченный фундамент

Основой реформы является разработка «Территориальной схемы обращения с ТКО», в которой собрана информация о фактических объемах ТКО и их анализе за последние три года. Это заняло бы время и потребовало финансовых ресурсов, зато регион получил бы результат, отвечающий на основополагающие вопросы. Главный из них – на сколько зон необходимо разбить территорию Коми для организации новых полигонов и эффективного использования существующих, а также расходов на перевозку ТКО. То, что в республике один регоператор, — это очень спорное решение. В соседней Вологодской области их два, площадь территории в три раза меньше, и расстояния между населенными пунктами не сравнимы с нашими.

Еще один важный вопрос: какие логистические схемы будут присутствовать в

каждой зоне и что нужно сделать, чтобы уменьшить затраты на транспортировку? Сейчас перевозка мусора составляет в тарифе 82 процента, что делает весь проект абсолютно провальным. По факту же расходы на перевозки учесть полностью нельзя, поскольку региональный оператор пользуется услугами операторов на местах, для которых установлены свои тарифы.

Как известно, территориальную схему составляла некая привлеченная фирма, которая затерялась нынче на просторах страны, и с нее ничего не спросишь. Итог печальный: схема является, мягко говоря, некорректной. Более четырех десятков населенных пунктов регоператором сегодня просто не обслуживается, а из ряда отдаленных населенных пунктов мусор вывозится раз в две недели. Хотя, согласно нормативам, от продовольственных магазинов пищевые отходы, к примеру, обязаны вывозиться летом ежедневно, а зимой – раз в три дня. До момента погрузки мусора ответственность за него несут собственники, это значит, что владельцы магазинов, несмотря на заключенный договор и добросовестную оплату по нормативу (который в десятки раз завышен!), все равно, получается, нарушают закон.

Замки на песке

Второй важной составляющей реформы является создание «Реестра собственников ТКО» на основе санитарных паспортов помещений по ряду категорий: к примеру, для многоквартирных домов с указанием количества проживающих; для производственных предприятий; организаций торговли и бытовых услуг; образовательных и других организаций.

Работу по созданию «Реестра» должны были провести муниципалитеты и специалисты МинЖКХ еще до выбора регоператора. Однако полного реестра плательщиков, как уже отмечалось, нет и сегодня. Естественно, перед регоператором встала задача: кому предъявлять счет за оказываемые услуги? «Ухтажилфонд» решил этот вопрос просто до

безобразия: заключил договор с «КЭСК» — организацией, обладающей реестром адресов, где установлены счетчики по учету электроэнергии.

Энергетики не бескорыстно (за свои 5,49 процента средств от сбора) приняли на себя рассылку «квитанций-страшилок», в которых потребовали от ответственных за потребление электроэнергии лиц совершить «добровольный донос» о проживающих в квартирах людях. В результате законопослушные «донесли», а те, что проигнорировали, платят только за владельца счетчика. Расчетная величина сбора денежных средств от населения по факту уменьшилась в разы.

Большинство индивидуальных предпринимателей и юридических лиц просто игнорируют договоры с

регоператором, не желая платить по завышенному тарифу. В итоге собираемость платежей не превышает 20 процентов. МинЖКХ, зная об этой ситуации, продолжает настаивать на получении платы именно по нормативу.

Не исключено, что в условиях роста долгов регоператору придется сворачивать мусорный бизнес.

Складывается впечатление, что даже спустя год у чиновников нет четкого представления, как ликвидировать свалки, где строить предприятия сортировки, переработки и утилизации ТКО.

Александрас МЕДВЕДЕВАС, эксперт ОНФ,

Анатолий ПОЛЬКИН.