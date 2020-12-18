«Спутник» почти не виден – даже с мифического «плато имени Уйба»

До сих пор есть немало скептиков, которые считают, что ковид – это вроде обычного гриппа. На самом деле коронавирус гораздо страшнее. В чем я убедился на собственном опыте, испытав не только ужасы этой болезни, но и жуткие провалы нашей медицины.



В тяжелейшем состоянии я был госпитализирован в реанимацию инфекционной больницы. Трое суток врачи боролись за мою жизнь. За это время скончался мой сосед по палате. Мертвец пролежал несколько часов, прежде чем его забрали. Говорят, не было машины, чтобы отвезти труп.

Один врач сутки мотался по отделению – его, как и медсестру, приходилось ждать часами. Но винить их в этом я не могу. Это не они развалили медицину, санитарно-эпидемическую службу республики. Виновные, которых я в официальном заявлении просил привлечь к уголовной ответственности, давно улетели из Коми. Среди них – бывший министр и экс-губернатор.

Без руля и ветрил

Сергея Гапликова освободили от должности, когда в республике болело около пятидесяти человек — тогда это вызвало тревогу на самом верху вертикали власти. Его сняли за недосмотр, а министра здравоохранения Дмитрия Березина — за упущения.

Новым главой республики стал Владимир Уйба. Все надеялись, что он как специалист (врач-эпидемиолог) сумеет остановить вспышку пандемии. Но ему это не удалось. Более того, Коми оказалась в лидерах российского антирейтинга по числу заболевших на душу населения.

Еще в августе прирост новых больных составлял несколько десятков человек. Теперь – около 300 инфицированных в сутки.

В других регионах ситуация тоже непростая. Но там губернаторы, не надеясь на указания центра, взяли на себя ответственность и ввели дополнительные меры: дистанционное обучение старшеклассников, ограничение работы кафе, ресторанов, ночных клубов. А главное, ввели жесткий контроль за соблюдением масочного режима во всех общественных местах. На такие меры пошли власти Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской области и ряда других регионов.

А в Коми, где ситуация одна из самых тяжелых, до сих пор работают и общепит, и увеселительные заведения, и театры. Не говоря уже о школах и детских садиках.

Контролирующих органов не видно, да и где их взять? В полиции сотрудники хоть бы со своими прямыми обязанностями справились, а в Роспотребнадзоре с его маленьким штатом, видимо, других проблем хватает…

Туман похож на обман

В цивилизованных странах вводят более жесткий режим, Европа не брезгует даже комендантским часом, а у нас власти занимаются словоблудием, пытаясь напустить туману. Вот почему в нашей богатой республике военные не строят госпиталь для больных коронавирусом? Почему многие пациенты проходят лечение в детских здравницах и даже в кожвендиспансере? По телевизору с помпой сообщают, что в Коми поступило 542 дозы вакцины «Спутник V» и уже началась прививочная кампания. Но ведь эти полтысячи доз — капля в море! В тех же Эмиратах уже собрались выпускать «дозы» миллионами, а нам чего и сколько еще ожидать?

Новый глава региона совсем недавно входил в руководство Минздрава России, а нынешний министр Михаил Мурашко и вовсе «наш» — много лет проработал в республике. Мы рассчитывали, что они помогут Коми, но этого не произошло. Количество заболевших уже превысило 25 тысяч, число умерших в регионе приближается к пяти сотням.

Недавно г-н Уйба обе-щал, что в декабре республика выйдет на некое «ковидное» плато. Комментаторы в соцсетях называют этот мифический рубеж «плато имени Уйба». Ведь даже официальные цифры по ковиду свидетельствуют о том, что с каждой неделей эпидемиологическая ситуация в Коми лишь ухудшается. На этом фоне бездействие региональных властей выглядит не только аморальным, но и преступным.

Выражаясь казенным языком, руководство Коми, заранее зная о возможных тяжких последствиях, не предприняло необходимых ограничительных мер для противодействия пандемии. В результате здоровье и жизнь населения республики подвергаются серьезной опасности. То есть речь в данном случае может идти о халатности, проявленной должностными лицами.

Евгений РОГАЦКИЙ,

адвокат, член Союза журналистов России.