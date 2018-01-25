Стаи свирепых хищников терроризируют лесные поселки

Серые хищники наводят ужас на жителей Ижемского района. Только в одном поселке Койю с начала зимы звери загрызли уже десять домашних собак. А на прошлой неделе оголодавшие волки растерзали пса прямо во дворе дома.

Дикая расправа

— Я была в шоке, когда увидела своего питомца, разорванного на куски. Мы с ребенком тогда шли в садик, — рассказывает хозяйка собаки Елена Арион. — Голова, передние лапки валялись возле соседской бани, чуть подальше нашли хвост, задние лапки. А какой это шок для ребенка! Собака была охотничьей, ее держали на цепи во дворе. В будке находились и два ее щенка — их, видимо, хищники не достали. А вот собаку, которая защищала щенят, разорвали на части… Судя по следам, в стае было не менее трех хищников. Теперь мы боимся лишний раз выходить на улицу. Наш дом находится почти на опушке леса. Рядом — школьная столовая, куда ходят дети.

— В преддверии Нового года волки утащили и мою собаку, — говорит 72-летний житель Койю Василий Чукур. — Она была охотничьей лайкой и никогда хозяина в лесу не подводила. Когда-то я с этой лайкой ходил на глухаря. Обидно!

Четвероногие банды

— Волки в буквальном смысле окружили поселок — прямо как «террористы», — говорит койюнский охотник-любитель со стажем Андрей Истомин. — Прошлым летом возле поселкового кладбища сначала крутились медведи, а с первым снегом в поселок повадились и волки. В декабре они активизировались. Возле нашего поселка, а также в ближайших от нас населенных пунктах Ухтинского района орудует целая банда четвероногих хищников — по следам насчитали до пятнадцати особей. Стая устраивает набеги на населенные пункты. Собаки для них — легкая нажива. К тому же уличное освещение в Койю плохое: на весь поселок — всего несколько тусклых лампочек. Мой дом находится на окраине поселка. Собак я на ночь запираю, прячу. И живу в режиме «боевой готовности».

— «Волчью» проблему можно было бы решить, если упростить правила охоты, — продолжает А. Истомин. — В последние годы идет рост популяции волков. В 90-х, когда возле поселка зимой паслись олени, здесь появлялись стаи волков. Но набегов на поселок они никогда не устраивали. Раньше за добычу волка охотника поощряли, выдавали «путевку» на лося. Сегодня, если охотник застрелит волка, убийцу своей собаки, он окажется нарушителем, действовавшим «вне закона». А приобрести лицензию на отстрел — проблема. Особенно для отдаленного поселка, где большинство жителей — безработные.

Чего боятся охотники?

Серые сильно «достали» и жителей небольшой деревни Картаель, что в 30 километрах от Койю. Два местных охотника-любителя по своей инициативе устроили облаву на «террористов». Затея увенчалась успехом — вожака стаи они застрелили.

Но на вопрос, как им удалось убить матерого хищника, оба охотника ответили одинаково: мол, такого случая не припомнят. Хотя в деревне ничего, конечно, не скроешь. А почему охотники скрывают факт — понятно: их могут наказать. Ведь в населенных пунктах бороться с волками должны участковые. Причем стрелять в волков сотрудник полиции может, только если есть прямая угроза жизни человека.

Остался только ошейник

— Волки очень хитрые и умные звери, — рассуждает житель ухтинского села Кедвавом Григорий Климонтов. — Они всякую падаль не едят. Зверюг привлекает «элитное» мясо, нападают в основном на породистых собак.

— Я охотник на боровую дичь с 40-летним стажем, — говорит Григорий Александрович. — Когда-то я три раза стрелял в волка, но

безуспешно. С тех пор к ним отношусь с уважением, но мы стараемся не встречаться. Года три подряд возле нашего села бродил одинокий волк. Ни одной собаки в селе он не трогал. Сельчане его знали, но недавно он пропал. Зато в «гости на огонек» наведались мимо проходящие «гости» — стая хищников-кочевников. Оголодавшие волки во дворе разодрали мою карело-финскую лайку. Утром нашел лишь ошейник своей «карелки». Судя по следам, были четыре особи, которые ушли в сторону поселков Койю и Керки.

Наталья КОЛОДИНОВА.