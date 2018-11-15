Стали известны жуткие подробности ухтинской трагедии

Раскрыто убийство ухтинки, бесследно исчезнувшей неделю назад и объявленной в розыск.

9 ноября в Ухте пропала 38-летняя Анастасия Щетинина, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. После оперативно-розыскных действий полиция установила, что женщина утром проводила ребенка в школу, но вернулась домой из-за забытой спортивной формы. С тех пор ее никто не видел, друзья и родственники терялись в догадках…

– В ходе работы группы следователей удалось выяснить, что ее исчезновение было тщательно спланировано. Бывший супруг, с которым она была в разводе, зашел вместе с ней в квартиру, где задушил ее. Тело он затолкал в чемодан и вынес на улицу. Там его ожидала машина, куда он и положил чемодан, чтобы вывезти и спрятать труп. На все это у мужчины ушло всего 10-15 минут, – рассказал руководитель ухтинского отдела следственного комитета Сергей Гнускин.

За рулем автомобиля была новая пассия бывшего мужа, она и стала его подельницей. Вместе они вывезли тело в район Усть-Ухты, где сбросили чемодан в реку с моста.

Подозреваемые арестованы, сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. В среду была задержана еще одна предполагаемая соучастница преступления, но какие-либо детали полиция пока не раскрывает.