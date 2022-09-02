Краевед Никита Михайлов нашел бюст в той части города, которую местные жители называют «НИБ», хотя не все знают, как расшифровывается эта аббревиатура.



НИБ – научно-исследовательская база санитарного отдела Печоржелдорлага. В ее корпусах с 1944 года лечили заключенных и вольнонаемных. По сути это было первое научное учреждение в здешних местах – еще до появления самого города (статус города Печора получила в 1949 году). Здесь, в частности, изучали проблемы акклиматизации человека в условиях Крайнего Севера, применение лекарственных растений для спасения от авитаминоза и белкового истощения.

В ходе ликвидации системы ГУЛАГа в 50-х годах прошлого века на базе НИБ открылось отделение больницы Печорской железной дороги. Скорее всего, именно в период развенчания культа личности бюст Сталина оказался на несанкционированной свалке. Другое предположение – он долгое время пылился в подвале какого-нибудь советского учреждения, упраздненного в горбачевскую перестройку.

Как бы то ни было, теперь бюст Сталина находится в Сыктывкаре, в помещении Коми рескома КПРФ. Как сообщил лидер республиканских коммунистов – депутат Госдумы РФ Олег Михайлов, исторической находке из железобетона (вес около 200 кг) первым делом требуется реставрация. Что с ней будет в будущем, пока неясно. Сами же коммунисты утверждают, что из желающих заполучить бюст вождя уже выстраивается очередь. Что, впрочем, неудивительно, учитывая тот факт, что, согласно социологическим опросам, многие россияне сегодня симпатизируют

Иосифу Сталину.

Кстати, поблизости от больничного городка (НИБ) во времена правления могущественного диктатора возникло кладбище, которое впоследствии стало городским. Именно в этом месте в 1992 году был установлен памятный знак «Жертвам Печорлага. 1940-1957 гг.».

Сергей МОРОХИН.