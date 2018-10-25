Сталин упек «сердцееда» в лагеря Коми, но и там «советский Казанова» умудрялся крутить романы

Две последние недели по Первому ТВ-каналу показывали сериал «Светлана», рассказывающий о судьбе дочери Сталина. Одна из сюжетных линий — это любовь Светланы Аллилуевой и Алексея Каплера (в фильме представлен под фамилией Каплин).

Люди постарше помнят Каплера как ведущего «Кинопанорамы» (с 1966 по 1972 гг.) — одной из самых популярных телепередач советского времени. Еще до войны он стал маститым кинодраматургом, орденоносцем, автором фильмов про Ленина, за которые получил Сталинскую премию.

За отношения с юной Светланой этот яркий человек, легко сводивший женщин с ума, заплатил свободой, причем — дважды. Лагерные сроки он отбывал в Коми — в Воркуте и Инте.

К тому же — еврей

С 1939 года Каплер преподавал во ВГИКе, а в годы Великой Отечественной был военным корреспондентом, бывал на фронтах. С дочерью Сталина Каплер познакомился, когда ему было уже под сорок, а ей 17 лет. По воспоминаниям современников, эти отношения носили платонический характер, парочка просто гуляла по московским улицам, взявшись за руки. Каплер рассказывал девушке о театре, приносил ей книги Хемингуэя и Олдингтона.

Однако кавалер Светланы был известен в Москве как «опасный сердцеед», что насторожило бы любого отца. «Отец народов» не стал исключением. Сталина бесило и то, что поклонник дочери намного старше ее, к тому же — еврей. И папаша избавился от Каплера привычным для себя способом — отправил в лагерь.

«Вредный элемент»

Воркутинское начальство отнеслось к новому зэку уважительно — Каплера тогда знали все. В первые же дни его сделали бесконвойным и предложили написать о горняках Заполярья. Но Алексей Яковлевич, собравшись с духом, отказался. Писать о Воркуте так, как писали о Комсомольске-на-Амуре, который якобы строили добровольцы, ему совесть не позволяла. А рассказывать правду было нельзя. О чем он и заявил начальству, которое, как ни странно, не стало его за это наказывать.

В Воркуте Каплер работал, можно сказать, по специальности — писал для лагерного театра, был фотографом. В 1948 году закончился его 5-летний срок. Однако, как и многим бывшим зэкам, ему запрещалось проживать в столице.

Но Каплер не выдержал и заехал в Москву, где его опять арестовали и как «социально вредному элементу» дали еще пять лет. На сей раз он попал в Инту, в Минлаг, где находились «особо опасные» заключенные.

Почтовая служба

В Инте он подружился с поэтом Ярославом Смеляковым и будущими сценаристами Юлием Дунским и Валерием Фридом. Кстати, именно Фрид, написавший впоследствии книгу «58 1/2: Записки лагерного придурка», оставил, пожалуй, самые интересные воспоминания о самом Каплере.

Сначала Каплер трудился на общих работах. Потом его как человека грамотного и не склонного к воровству сделали заведующим посылочной на третьем ОЛПе в Сангородке. (В Инте это место по-прежнему так и называется). Именно он придумал систему «уведомлений»: в присутствии надзирателя вскрывал посылку и выдавал ее адресату. А тот расписывался на специальном бланке — «посылку получил». Посылать из Минлага письма разрешалось только два раза в год, поэтому подпись на бланке превращалась в своего рода весточку для родных, означавшую, что заключенный все еще жив. За это изобретение Каплер снискал всеобщее уважение зэков.

Увы, «теплого места» в посылочной Каплер вскоре лишился. И снова — из-за женщины. Он погорел на романе с вольнонаемной — женой одного из минлаговских начальников. За это его перевели на шахту 11/12.

Роковой мужчина

В сериале «Светлана» Каплера играет Павел Трубинер — статный, красивый мужчина. Однако современники вспоминают, что Каплер вовсе не был красавцем. Невысокий, полноватый, с крупным носом. Зато весельчак и великолепный рассказчик. А дамы, как известно, любят ушами. Неслучайно в те годы ходила присказка: «Язык — член Каплера». Про его подвиги на любовном фронте ходили красочные легенды.

Первой супругой Каплера стала Татьяна Тарновская, одна из первых актрис советского кино. Развелись они в 1930-м. Затем он жил в гражданском браке со сценаристкой, врачом Татьяной Златогорской, потом гражданской женой его стала Галина Сергеева. Но к моменту знакомства Каплера со Светланой Аллилуевой распался и этот брак.

Даже в лагерной Воркуте Каплер умудрялся крутить романы — у него завязались отношения с актрисой Валентиной Токарской, которая играла в «крепостном» театре и тайно прибегала на свидания к Алексею Яковлевичу. До войны она считалась самой красивой актрисой Москвы, была звездой Московского мюзик-холла и разъезжала по городу в собственном автомобиле (невиданная по тем временам роскошь). С Токарской Каплер расписался сразу после освобождения. Она, как и предыдущие пассии Каплера, тоже знала об изменах мужа, но закрывала на это глаза.

«Когда одному мужу сообщили о романе его жены с Каплером, — писал Эдвард Радзинский, — он сказал знаменитую фразу: «Мужья на Каплера не обижаются…»

Последней его любовью стала поэтесса Юлия Друнина, с которой он познакомился в 1954 году. Красавице Друниной тогда было всего 30, Каплеру — 50. И хотя оба в тот момент были связаны брачными узами, через несколько лет они поженились. «А ведь я, правда, никогда не думал, что могу так мучительно, до дна, любить», — говорил тот самый человек, которого считали «Казановой сталинской эпохи».

Берию арестовали, Каплера отпустили

В 1953 году умер Сталин, и Каплеру пришло время освобождаться. Но его, ко всеобщему удивлению, отправили «вагонзаком» в Москву, на Лубянку, в следственную тюрьму. Правда, на допросы не вызывали, и он терялся в догадках по поводу своей участи…

Когда Каплер вышел из тюрьмы, то на уличном стенде он прочитал газетное сообщение об аресте Берии. Сел на скамейку в маленьком сквере возле памятника Воровскому и… заплакал.

Умер он в 1979-м после тяжелой болезни.

Две женщины, которых Каплер по-настоящему любил, покончили с собой. Златогорская повесилась в лагере, а Юлия Друнина свела счеты с жизнью за месяц до развала Союза, в ноябре 91-го. Похоронена рядом с Каплером.

Людмила КУДРЯШОВА.