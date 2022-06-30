Старейте долго и с удовольствием! Простые советы для пожилых: как сохранить силы, здоровье, избежать старческого слабоумия и депрессии?

Старость — не порок. Это такой же этап жизни, как детство или юность. Поэтому он должен быть насыщенным, активным. О том, как этого достичь, читателям «Трибуны» расскажет сыктывкарский доктор-гериатр Наталья Дубова, зам. главного врача Республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий.



Уже много лет Наталья Дмитриевна занимается вопросами активного долголетия. Чтобы человек как можно дольше обладал хорошим самочувствием и не знал хронических болезней, специалистам нужно в первую очередь понимать, что сокращает «безмятежную зрелость». Почему одни в 70 лет пышут энергией, а другим в 50 лет не хочется вставать с дивана? Что может отодвинуть приближение старческой слабости и быстрой утомляемости, потерю мышечной массы и слабоумие?

Для изучения этих факторов в госпитале ветеранов был открыт Республиканский гериатрический центр, а еще в 14 медучреждениях Коми созданы кабинеты, где обследуют исключительно пожилых пациентов.

Полезная нагрузка

– Первичный прием у гериатра, в отличие от терапевта, длится 30 минут. За это время специалист проводит комплексное тестирование пожилого человека, – поясняет Наталья Дубова. – Оценивает его психоэмоциональное и физическое состояние, выявляет синдромы старческой астении, то есть возрастные изменения организма. Такая серьезная комплексная оценка человека старше 60 лет позволяет вовремя начать профилактику старческих недугов. Особенно это важно при деменции (слабоумии), потому что в 40% случаев врачи могут заранее выявить опасные состояния и отсрочить их приближение.

При деменции поражается память человека, он не ориентируется в пространстве и времени. С такими серьезными изменениями пожилому человеку без поддержки родных не прожить. И чтобы не стать для них

обузой, нужно заранее позаботиться о своем ментальном здоровье.

– Благодаря исследованиям российских ученых мы знаем, что для предотвращения деменции важна физическая активность, – уточняет Наталья Дубова. – Если человек после 60 лет продолжает работать, то риск развития слабоумия снижается на 73%.

Второй важный фактор – это постоянная умственная деятельность. Люди, которые нагружают свой мозг интеллектуальными задачками, отодвигают развитие деменции. У тех, кто имеет только начальное образование, риск когнитивных нарушений увеличивается в 4,8 раза. А наличие высшего образования, наоборот, снижает их на 57%.

Как уточняет сыктывкарский гериатр, выйдя на пенсию, человеку обязательно нужно менять вид деятельности. Условно говоря, если всю жизнь был физиком, нужно стать лириком, и наоборот. И если действия, которые еще в зрелости казались несложными, для пожилого человека являются определенной нагрузкой. Скандинавская ходьба, спортивное ориентирование, лепка, вязание, разучивание песен и стихов, чтение книг, разгадывание кроссвордов и головоломок – все это отлично подходит для поддержания мозга в тонусе.

Третьим важным правилом сохранения ясного сознания является полноценное питание и соблюдение средиземноморской диеты. Конечно, северный рацион далек от кухни южных народов – принятого там обилия овощей и фруктов, множества зелени, обязательного употребления рыбы и морепродуктов. Но, по мнению Натальи Дубовой, и в Коми этому можно найти адекватную замену.

Отсутствие фруктов способны компенсировать лесные и садовые ягоды – клюква, брусника, смородина. Некоторые средиземноморские овощи и зелень можно вырастить на грядке – помидоры, баклажаны, цукини, перец, салат, базилик. А рыбу можно заменить концентратом рыбьего жира омега-3. При этом каких бы кулинарных традиций ни придерживался человек, важно держать вес в норме. Потому что как ожирение, так и дефицит массы тела негативно отражаются на умственной деятельности.

«Старость меня дома не застанет»

Четвертый фактор – это социальная активность. Человек, который живет в одиночестве, не контактирует с друзьями и соседями, быстрее теряет свои когнитивные способности.

– Узнайте, какие клубы по интересам есть в вашем городе – хор, туризм, танцы, и начните их посещать. Присоединитесь к команде волонтеров «серебряного» возраста. Поддерживайте дружеские отношения, не разрывайте сложившиеся социальные связи, – советует гериатр Наталья Дубова.

Старость, по мнению специалистов, ни в коем случае нельзя встречать в одиночку. Мужчины, оставшиеся без спутницы жизни и отгородившиеся от мира, быстрее теряют жизненные силы. А вот ежедневные встречи пожилых подружек, которые вместе гуляют, ходят в гости и в театр, участвуют в делах друг друга, не только превращают пенсию в интересные годы, но и продлевают молодость.

К сожалению, есть факторы, на которые человек не в состоянии повлиять. Это генетическая предрасположенность, период менопаузы у женщин и еще ряд моментов.

– Чтобы продлить молодость, порой нужно следовать банальным заезженным советам, – замечает Наталья Дубова. – Не курить, сократить потребление алкоголя и соли. Принимать меры для сохранения здоровья кровеносных сосудов, а для этого держать в норме холестерин и давление, контро-лировать его минимум два раза в день. Депрессия тоже препятствует долголетию, поэтому сохраняйте позитивный настрой.

Основные критерии счастливого долголетия, как заключает гериатр, можно уместить в пять простых правил. Сохранять физическую активность, поддерживать мозг в тонусе, быть общительным, иметь полноценное питание и следить за здоровьем. И тогда личная продолжительность жизни станет выше среднестатистической. А человек добавит себе не пару лет, а пару десятков здоровых и мудрых лет.

Наталия БЕШКАРЕВА.