Пожилым людям ходить в магазин вредно для здоровья: скачет давление, ноет сердце. Каждый такой поход – это стресс, ведь ценники постоянно меняют, а денег в кошельках больше не становится. Причем в новом году ситуация будет еще хуже.

Индексация пенсий по старости с 1 января 2025 года составит всего 7,3 процента, а инфляция, по данным Центробанка, в уходящем году ожидается в районе 9,8 процента (прогноз по Республике Коми – 8,8 процента). Однако реальная инфляция, по мнению ряда экспертов, гораздо выше – не менее 20 процентов. Причем это косвенно подтверждает и сам Центробанк, задравший ставку рефинансирования до 21 процента годовых.

Каждый четвертый

В Республике Коми по официальным данным проживает более 170 тысяч пенсионеров (почти каждый четвертый житель региона). А еще есть пенсионеры по выслуге лет (военные, судьи, полицейские и так далее). Итого – 275 тысяч. Правда, эта цифра условная, поскольку известно, что многие пенсионеры живут в других, более теплых регионах и странах, а с Коми их связывает лишь прописка, дающая определенный набор социальных льгот, а кто-то стоит в очереди по федеральной программе переселения из районов Крайнего Севера.

За последнее десятилетие лишь в 2016 году официальная инфляция (12,9 процента) превышала размер индексации пенсий (4,8 процента). Была еще особая ситуация в 2022 году, когда пенсию индексировали два раза – в первом полугодии на 8,6 и во втором еще на 10 процентов, при инфляции в 8,4 процента. Во все остальные временные отрезки государство хотя бы на десятую долю процента, но все же индексировало социальные выплаты выше уровня инфляции. Теперь нет даже этого.

Таким образом, прямо на наших глазах разворачивается социальная драма для многих миллионов пожилых россиян, которые будут стремительно беднеть, а многие окажутся на грани нищеты.

Картофель становится лакомством

Индексация пенсий заметно уступает предстоящему во втором полугодии росту тарифов в сфере ЖКХ. Наиболее заметный рост по стране произойдет в Архангельской области (20 процентов) и Пермском крае (21,1 процента), в Республике Коми средний индекс утвержден в размере 11,9 процента, предельно допустимое отклонение по отдельным муниципалитетам – в размере до 4,8 процента. Таким образом, в некоторых муниципалитетах Коми тарифы за коммуналку могут вырасти до 16,7 процента.

Уже объявлено, что в 2025 году резко подорожают услуги связи, с 1 июля на 12,6 процентов возрастут цены на электроэнергию, на 10,3 процента – на газ для всех потребителей, понятно, что скакнет цена на бензин. Уже с 1 декабря на 11,6 процента выросли тарифы на пассажирские перевозки РЖД.

Что же касается товаров первой необходимости и продуктов питания, то они дорожают совершенно дикими темпами. К примеру, цены на сливочное масло за минувший год скакнули на 30-40 процентов, а на картофель, который считается «едой бедняков», – аж на 50-70 процентов.

Зато «дешевеет» рубль

В 2025 году основной массе бюджетников проиндексируют зарплату на 13,2 процента. Это касается социальных работников, учителей, преподавателей вузов, ученых, работников культуры и искусства, врачей и медработников, военнослужащих и силовиков и так далее. Зарплата госслужащих будет проиндексирована на 4,5 процента, но только во второй половине года.

По данным Росстата, в августе 2024 года средний размер назначенных пенсий по стране составил 21031 рубль, что на 7,5 процента превышает показатель за тот же месяц 2023 года (в Коми – чуть больше 26,5 тысячи рублей). При этом реальный (за вычетом официальной инфляции) размер пенсий уменьшился на 1,4 процента, то есть до 98,6 процента от значения августа 2023 года. Отсюда следует весьма грустный вывод: государство последовательно повышает пенсионные выплаты, выполняя свои обязательства, взятые еще в ходе пенсионной реформы, но за разогнавшейся не на шутку инфляцией эта индексация угнаться не в состоянии.

«Недостойные» пенсии

Если взглянуть на коэффициент утраченного заработка (он же – коэффициент замещения), который является соотношением двух размеров – средней назначенной пенсии и начисленной заработной платы, то по итогам первой половины 2024 года он оказался самым низким за последние 10 лет – 25 процентов! Снижение произошло из-за того, что в 2023-2024 годах доходы работающих граждан выросли совокупно на 32 процента, а пенсии – только на 17 процентов.

В международной практике коэффициент замещения выступает одной из знаковых характеристик развития национальных пенсионных систем. Например, в Чехии он составляет 43 процента, в Канаде – 39 процентов, в Великобритании – 32 процента.

Напомним, что в 2018 году Россия обязалась поддерживать коэффициент замещения на отметке не менее 40 процентов, поскольку ратифицировала Конвенцию МОТ (Международная организация труда), которая рекомендует именно такой стандарт для более-менее достойной жизни людей старшего поколения. Однако затем этот показатель неуклонно снижался: 2018 год – 32 процента, 2021 год – 30,6 процента, 2022 год – 30 процентов, 2023 год – 26 процентов. Очевидно, что ситуация по итогам 2024 года будет еще хуже.

Но в любом негативе при желании можно найти и позитив. Так, в докладе Центробанка РФ «Демография и сбережения» говорится о том, что низкие пенсии мотивируют россиян делать накопления: «Невысокий уровень пенсий относительно доходов в трудоспособном возрасте является сильным стимулом для формирования сбережений. Кроме того, высокий уровень смертности среди мужчин трудоспособного возраста приводит к повышению уязвимости одиноких женщин старшего возраста, если у них отсутствуют накопления».

Все так, все очень цинично и честно. А вы хотели чего-то другого?

Это еще не дно?

Власти по поводу последовательного снижения уровня жизни пенсионеров особо не высказываются. Видимо, сказать правительству по этому поводу нечего. Было, правда, предложение от одного известного политика выплатить пожилым людям в конце уходящего года 13 пенсию (так сказать для «поддержания штанов»), но его инициативу посчитали популистской.

Но в то же время, например, в Коми депутаты республиканского парламента, работающие на постоянно основе, не стесняются ежегодно получать в виде премий дополнительно пять зарплат. То есть у них есть фактически еще и 13, 14, 15, 16 и 17 зарплата. И такая практика денежных выплат на фоне нищающего республиканского бюджета считается вполне приемлемой.

Московский стандарт

Но не везде к обнищанию пенсионеров относятся как к чему-то неизбежному. Например, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об индексации с 1 января московских социальных выплат на 5,5 процента. Минимальный размер пенсии в Первопрестольной составит 25 тысяч 850 рублей.

Кроме того, в богатой Москве, куда стекаются финансовые ресурсы, будут увеличены единовременные и ежемесячные выплаты многодетным семьям. Также повышенные выплаты начнут получать дети и родители погибших военнослужащих и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, дети-сироты, усыновители и опекуны. Увеличат выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, юбилярам супружеской жизни, долгожителям и многим другим льготным категориям граждан. А еще есть традиционные выплаты к праздничным и памятным датам.

Жители Коми обделены таким вниманием со стороны властей, которые ссылаются на отсутствие денег, дефицитный бюджет. Но этот посыл совершенно не стыкуется с тем, что именно наш регион занимает лидирующие позиции по налоговой нагрузке (второе место после Ханты-Мансийского автономного округа). И как все это понимать?

Сергей МОРОХИН.