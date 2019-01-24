«Стариков гонят партиями» из сельского приюта

В 2019 году в усть-куломском поселке Зимстан решили закрыть дом-интернат для престарелых и инвалидов. Стариков переводят в другие интернаты.

На всякий пожарный?

— Чемоданы. Слезы. Объятия. Стариков, словно по этапу, гонят партиями. В минувший понедельник, 21 января, шестерых бабушек и дедушек, в том числе «колясочников», отправили в Усинск. Они навсегда простились с некогда приютившим их домом и людьми, дарившими им любовь и заботу, — рассказывает «Трибуне» глава поселка Зимстан Владимир Лодыгин.

По указке федеральных чиновников в стране взят курс на укрупнение домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей. Не стал исключением и Зимстанский дом престарелых.

— Видимо, «наверху» решили, что платить 27 сотрудникам за присмотр за сорока одним стариком — нерациональная трата бюджета. А чтобы так не говорить, закрытие мотивируют невыполнением требований пожарной безопасности, — продолжает Владимир Лодыгин. — Но вероятность пожара там не настолько велика. Проводку заменили недавно, есть противопожарная сигнализация. И стопроцентного износа здания тоже нет, хотя оно деревянное и построено в 1984 году. Из Зимстана стариков отправляют в крупные интернаты, я думаю, лишь потому, что на содержание «маленького», как всегда, не хватает денег.

Глава поселка вместе с депутатами решили до последнего бороться за одиноких стариков, препятствовать закрытию дома престарелых.

— Я буду настаивать на том, чтобы правоохранительные органы провели комплексную проверку того, как руководство интерната добивалось согласия стариков на перевод в другие учреждения, — подытожил Владимир Лодыгин.

Тюрьма для пожилых

Однако если бабушки и дедушки уже подписали «добровольные» заявления о переводе по собственному желанию, а тем более переехали, сделать ничего нельзя. Вот если испуганные потерей работы сотрудники позвонят кому-нибудь — есть шанс спасти учреждение от ликвидации. Впрочем, шанс — мизерный.

— Решение о «прекращении расточительства в социальной сфере» принято на высшем уровне. Поэтому борьбу против закрытия интерната мы все равно проиграем, — считает медсестра дома престарелых Евгения Лопырева, она же депутат местного Совета.

Письменного приказа о ликвидации учреждения работники соцучреждения пока не видели. По их словам, директор интерната действует по устному приказу министра труда и социальной политики Коми. Зато есть письменный план на 2019 год: в интернат должны были принять 33 одиноких старика. Однако этот план уже не суждено выполнить…

Евгения Лопырева рассказывает, что персонал оказался в непростой ситуации. Но больше всего сердце болит за стариков. Работники интерната относятся к ним как к родным, помнят привычки и вкусы каждого. Те, кто уже уехал, каждый день звонят бывшим своим опекунам и просятся обратно в Зимстан.

— Старики, однажды брошенные родственниками, боятся вновь оказаться никому ненужными. По мнению чиновников, в городских интернатах комфортабельнее, но для наших переезд — большой стресс. Ведь они привыкли жить в сельской местности: свободно выходят, гуляют на природе. Осенью, кто может, собирают грибы, рыбачат. А в городских интернатах будут сидеть в четырех стенах, для них это тюрьма. И вообще, зачем нужно было среди зимы вывозить пожилых и больных людей, это же издевательство! — переживает Евгения Вячеславовна.

«Война и мир»

Директор дома-интерната Елена Лодыгина сообщила «Трибуне», что у нее тоже болит душа за стариков, но есть приказ, пусть и устный, от вышестоящего руководства.

— Что я могу сказать? У нас тут «война и мир», у всех стресс, в том числе и у меня, — говорит Елена Всеволодовна. — К закрытию дома престарелых морально готовились давно: здание деревянное, каждый год нам Госпожнадзор и МЧС дают предписания, штрафуют. Следующая плановая проверка будет в феврале. Приедут — снова оштрафуют. Как говорится, сценарий известный…

Руководство приказало мне постепенно переводить бабушек и дедушек в другие интернаты. Первых восемь человек увезли в Усогорск 4 октября прошлого года. Потом троих увезли в Инту, одного в Югыдъяг и сейчас шестерых — в Усинск. Конечно, с каждым сначала беседуем, предлагаем разные варианты.

— Елена Всеволодовна, а как быть с персоналом — предложат другую работу?

— Половина работников пенсионеры. Куда остальных — не знаю. В поселке работы нет. Мой сын с женой тоже работают здесь, у них трое несовершеннолетних детей. Представители министерства приедут к нам 24 января, проведут с нашими работниками «разъяснительную беседу». Посмотрим, что предложат…

Екатерина МАКАРОВА.