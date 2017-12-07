Налог за старый гараж повысился в 52 раза!

Гаражный комплекс в сыктывкарском местечке Дырнос появился в начале 90-х годов. Тогда было построено 318 гаражей.

Четверть века спустя этот комплекс на отшибе города практически не имеет ценности: владельцы, желающие избавиться от гаражного бокса, не находят покупателей. Даже за 60 тысяч рублей. Причин много: за 25 лет гаражи пообветшали, от дороги они в стороне, до города далековато, да и место непрестижное.

В 2013 году было завершено строительство бытового административного здания из пяти практически таких же боксов, каждый площадью 34 квадратных метра. Гаражный кооператив «Заря» в этом «административном здании» имеет бокс, который используется как помещение для сторожа, остальные четыре принадлежат частным лицам.

Два года назад гаражный кооператив «Заря» в преддверии налоговой реформы провел межевание земельного участка и постановку всех строений на кадастровый учет. В мае 2015 года кадастровая стоимость бокса (гаража размером 3,4 х 6 метров) составляла 19068 рублей, административное помещение (те самые 34 квадратных метра без водопровода, канализации и отопления) было оценено в 31687 рублей.

«Бумажные» миллионеры

В текущем году владельцы гаражей узнали, что родное государство в лице местной администрации их осчастливило: перевело в разряд миллионеров, сделав гаражи чуть ли не золотыми, увеличив их кадастровую цену в 30 раз! А административное помещение подорожало еще больше — в 50 раз! Теперь оцененный государством старенький гараж стоит 632 тысячи, а комната сторожа — 1 миллион 600 тысяч рубликов!

В итоге получилось, что налог на обычный бокс в 2016 году составлял 600 рублей, а в текущем он вырос до 32 тысяч! Другими словами, поборы возросли в 52 раза! Спрашивается: а как же быть с постулатом о том, что кадастровая стоимость объекта недвижимости у населения не должна превышать его рыночной стоимости?

По московской оценке…

Члены кооператива «Заря», которые вмиг сделались «миллионерами», владеющими дорогой недвижимостью, уполномочили нас обратиться за разъяснениями в «высокие кабинеты». Из разных ведомств нам сообщили, что определением кадастровой цены занимались местные власти. На основании проведенных конкурсов они пригласили специалистов московской фирмы «Консалтинг-сквэа», сделавших «необходимые расчеты» по 480 тысячам объектов, расположенных на территории Коми. За это им было выплачено более трех миллионов рублей.

А из Министерства имущественных и земельных отношений мы получили ответ за подписью заместителя министра Л. Холоповой, в котором сообщается, что, коль владельцы гаражей недовольны установленной ценой подсобного помещения, они вправе обратиться в кадастровую комиссию и предъявить свои претензии.

Деньги из воздуха

Мы выяснили, что каждый собственник имеет право оценку кадастровой стоимости оспорить в судебном порядке. Более того, мы уже сделали несколько шагов в этом направлении, убедившись, что стоить это будет немалых нервов и времени. Про деньги промолчу: у «миллионеров» их много… По крайней мере так, видимо, думают чиновники, пригласившие для проведения оценки москвичей, умеющих делать деньги из воздуха.

Вполне вероятно, что кирпичный гараж на Рублевке и стоит миллион рублей, но в Дырносе его стоимость не превышает 19 тысяч — во столько, по имеющимся у нас документам, он был оценен в мае 2015 года.

Вопрос прокуратуре

Просим прокуратуру республики дать оценку чиновникам Кадастровой палаты, Росреестра по РК и Министерства имущественных и земельных отношений, которые отвечают за установление объективной кадастровой стоимости недвижимости.

В частности, хотелось бы получить ответ на вопрос: почему после того, как работа по кадастровой оценке объектов была оплачена, эту же работу придется переделывать уже за счет граждан? Или все это сделано для того, чтобы чиновники не остались без работы и денег?

Эдуард МАТЮШИН,

Александр ВОКУЕВ,

ветераны Великой Отечественной войны,

владельцы гаражей ГПК «Заря».