Уже на первой сентябрьской сессии Госсовета Коми заговорили о появлении на Севере «второго Шиеса». Очагом новой напряженности между общественниками и властью уже становится национальный парк «Югыд ва».

Фракция КПРФ на сессии сделала заявление по вопросу предстоящего рассмотрения Госдумой РФ законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». По мнению ее руководителя Олега Михайлова, принятие поправок приведет к произвольному изменению границ национальных парков, в том числе для промышленного использования участков на их территории. Перекройка границ может коснуться национального парка «Югыд ва», расположенного на севере Коми.

Вспомните Таллин?

Еще в августе Владимир Уйба (тогда еще врио губернатора) заявил о планах добычи золота на месторождении «Чудное», расположенном как раз на территории «Югыд ва». А с того ли начал свою деятельность в Коми очередной ставленник Кремля? Если говорить об известных «граблях», на которые постоянно кто-то наступает, то история повторяется.

На «Чудное» строили планы все предшественники Владимира Уйба. Даже несколько странно, что он не поинтересовался, почему они были порушены.

Национальный парк «Югыд ва» – составная часть объекта Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Нарушение границ парка будет противоречить федеральному законодательству, а Коми и России грозят огромные репутационные потери.

Что это такое, хорошо знает экс-глава Коми Владимир Торлопов (сейчас отбывает срок в одной из колоний под Ухтой – Прим. ред.), который в 2004 году выезжал в Эстонию для участия в IV Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Против него тогда была направлена акция международной общественной организации «Гринпис». Люди в Таллине вышли с плакатами «Глава Коми Торлопов – руки прочь от Всемирного наследия ЮНЕСКО в России!»

Обструкцию, устроенную «зелеными» Владимиру Торлопову, показали в Европе во многих новостных программах. Тогдашнему губернатору даже пришлось оправдываться: это не он, а его предшественник – Юрий Спиридонов – пытался нарушить границы национального парка «Югыд ва».

«Чудные» дела

И ведь он был прав. Действительно, в 1997 году Юрий Спиридонов своим постановлением изменил границы нацпарка, чтобы за его пределы вывести «Чудное» и позволить компании «Голд Минералс» начать его разрабатывать. Это скандальное решение было опротестовано республиканской прокуратурой. Затем золотодобытчики через чиновников неоднократно предпринимали попытки завладеть лакомым участком природоохранной земли. Ведь там не то что работать, а даже собак выгуливать запрещается!

В 2009 году бизнесмены все же получили лицензию и начали проводить в нацпарке взрывные работы. Их удалось приостановить только после очередного вмешательства «зеленых» и очередных решений судов. Этого «Голд Минералс» опять показалось мало, и компания вновь и вновь пытается влезть в нацпарк.

Последнее судебное решение датировано 16 марта 2016 года. Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове своим постановлением обязал «Голд Минералс» привести земельный участок, расположенный в «Югыд ва», в состояние, «пригодное для дальнейшего использования по его целевому назначению».

Чайка не указ

Дальше ситуация стала развиваться вообще по какому-то совершенно неприемлемому для правового государства сценарию. То есть золотодобытчикам все эти решения правоохранителей были по барабану.

В 2017 году лидер коммунистов Коми Олег Михайлов направил обращение в адрес генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой провести проверку соблюдения охранного режима в нацпарке «Югыд ва». Основанием для обращения послужило упоминание «Чудного» в «Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года», принятой правительством Коми в октябре 2016 года.

За прошедшие четыре года «Голд Минералс» так и не вывел свою технику из нацпарка. В конце сентября в Инте начался суд над генеральным директором ЗАО «Голд Минералс» Михаилом Тарахтием. Его обвиняют в злостном неисполнении решения суда. Теперь мы становимся свидетелями очередного судебного разбирательства с неясными последствиями.

Очевидно, что за «Голд Минералс» стоят люди со связями. Это подтверждает и деятельное участие во всей этой истории вице-премьера Правительства России Юрия Трутнева, поддерживающего изменение границ нацпарка в Коми.

Как известно, большие деньги любят тишину, тем не менее, какая-то информация все же просачивается в средства массовой информации. По данным «Новой газеты», «Чудное» приглянулось кипрским офшорным компаниям, поровну разделившим доли, доставшиеся им в 2012 году от российских компаний «Миреко» и «Норд Минералз» – дочки крупной золотодобывающей компании «Высочайший». Сама «Голд Минералс» – микропредприятие с небольшим штатом.

20 процентов обмана

О начале борьбы за «Югыд ва» уже заявили ведущие экологические организации, среди них и Комитет спасения Печоры, активисты которого еще в конце 80-х годов прошлого столетия как раз и подняли вопросы, связанные с сохранением уникальной северной территории.

В противовес позиции экологов говорится, что региону нужны налоги, нужно развитие Инты. Как все это знакомо.

От того, что в Коми добываются полезные ископаемые, жизнь в регионе не улучшается, более того – ухудшается. От деятельности промышленников деградирует и окружающая среда.

В 90-х годах власти Коми рассуждали о том, что хорошо бы диверсифицировать экономику региона. К традиционным богатствам – лесу, углю, нефти и газу – надо бы добавить и бокситы. Даже цифра красивая называлась – к началу ХХI века бюджет региона на 20 процентов будет пополняться за счет доходов от добычи бокситов.

Добыча бокситов действительно ведется. Но что от этого имеет республика и конкретно Княжпогостский район? Перепадают крохи.

Чиновники рассказывали сказки и о том, что в Сосногорском районе появится глиноземное производство с современным поселком, в Печоре построят завод по производству алюминия. Все завершилось банальным вывозом ценного сырья для переработки в Свердловскую область.

Положительных примеров, когда добыча полезных ископаемых была бы напрямую связана с ростом благосостояния людей и при этом не ухудшалась экология, попросту нет. Уж лучше пусть все останется как есть. Целее будет!

Сергей МОРОХИН.