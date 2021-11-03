Ставка на «Байкал» (Блиц на 5 ноября)

Самолеты с таким названием станут «точкой перезагрузки» региональной авиакомпании.

По словам главы Коми, для выхода из сложной ситуации, в которой оказался «Комиавиатранс», необходимы самолеты «Байкал» – аналог АН-2 с 12 пассажирским местами и низкой стоимостью билетов. Этот суперсовременный самолет пойдет в серию с 2023 года. «Но нам нужны и полосы. Поэтому с Росимуществом мы отрабатываем передачу Ижемского аэропорта в республиканскую собственность, – сообщил В. Уйба на недавнем брифинге в Госсовете Коми. – Нам нужны эти площадки и полосы, чтобы подготовиться к новым самолетам. Тогда и доступность перелетов будет на уровне 2003 года».

«Убывающая» республика

По данным Комистата, за январь-август 2021 года численность населения республики сократилась на 5,2 тыс. человек и на 1 сентября составила 808,4 тыс. человек.

На снижение в значительной степени повлияла естественная убыль, на нее пришлось 62% людских потерь. С начала этого года в Коми родились 4803 ребенка, а умерли 7987 человек. В целом убыль составила 3184 человека, что вдвое больше, чем за восемь месяцев прошлого года. Из республики в другие регионы уехали 10063 человека, приехали – 7088 человек.

Депутатская смена

В Госсовете Коми новые лица.

Республиканский парламент досрочно прекратил полномочия Дмитрия Шатохина, который переехал в Москву. Президиум генерального политсовета партии «Единая Россия» согласовал передачу вакантного мандата Илье Сидорину, заместителю директора по производству ООО «ПечораЭнергоРесурс». Напомним, ранее мандат депутата от КПРФ Олега Михайлова перешел юристу Виктору Воробьеву, который уже приступил к своим обязанностям и весьма активно выступал на сессии 28 октября.

Октябрьская или Бруни?

Ухтинский художник предложил переименовать главную площадь города.

Олег Сизоненко предложил назвать ее в честь репрессированного скульптора Николая Бруни. По его словам, идею переименования поддержали председатель Совета города, краеведы и совет ветеранов. Н. Бруни знают и чтут в Ухте. Он – автор памятника Пушкину, установленного рядом с площадью в 1937 году. Бывший военный летчик, священник, поэт, художник попал в Ухтпечлаг по ложному доносу. В 1939-м он был расстрелян, а позже реабилитирован.

В очереди – 2 тысячи сирот

В 2021 году свое жилье уже получили 193 человека.

Об этом заявила министр труда, занятости и соцзащиты Екатерина Грибкова. Объем средств республиканского бюджета на обеспечение жильем детей-сирот на 2021 год составляет 375,6 млн рублей, в том числе 66 млн – из федерального бюджета. На эти средства планируется обеспечить жильем 260 человек. Всего же в Коми подлежат обеспечению жилыми помещениями 2022 человека. Право на получение жилого помещения наступило у 1 280 человек. 274 гражданина имеют неисполненные судебные решения.

ЖКХ: ставка на повышение

С 1 июля 2022 года возрастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

На этой неделе глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором устанавливаются индексы по оплате за услуги ЖКХ. В Коми тарифы вырастут в среднем на 4,1%. Самый высокий индекс установлен для Чечни – 6,5%, самый низкий – для Свердловской области – 3,2%.

Коми в «красной зоне»

Каждый день приносит очередной рекорд по числу заболевших ковидом. Только за минувшие сутки в Коми – 390 новых случаев и 15 смертей от коронавируса.

Наибольший прирост за сутки зафиксирован в Сыктывкаре – 113 случаев, в Ухте – 82, в Воркуте – 29, в Усинске – 27, в Сосногорском районе – 20. По числу заболевших на душу населения республика в списке антилидеров российских регионов.

Чиновники хотят сэкономить

Несмотря на тяжелую ситуацию в здравоохранении региона, власти продолжают «оптимизацию» медицинских учреждений.

На днях Минздрав РК подготовил проект приказа о присоединении Воркутинской больницы скорой помощи к городской инфекционной больнице. Как сказано в пояснительной записке, делается это в целях «оптимизации расходов».

Кары для нарушителей

Российские законодатели готовят проект нового Кодекса об административных нарушениях. В нем предусмотрено ужесточение наказания за грубое нарушение правил дорожного движения – лишение водительских прав на срок от года до полутора лет.

Кроме того, ужесточается наказание за пьяное вождение с ребенком в салоне автомобиля. За это установят штраф в размере 50 тыс. рублей с лишением прав на срок от двух до трех лет. Сейчас за аналогичное правонарушение действует штраф в 30 тыс. рублей с лишением прав на период от полутора до двух лет.

Флот дает кислород

В республике сложилась тяжелая ситуация с обеспечением больных кислородом. Его приходится завозить из других регионов.

На этой неделе командование Северного флота заявило о готовности поставить в Коми 15 тонн кислорода. Еще 15 тонн получит соседняя Архангельская область.

Кроме того, Коми получит более 198 млн рублей на покупку концентраторов кислорода для лечения ковидных больных.

Распоряжение о направлении средств 50 регионам подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего в регионы на эти цели будет направлено свыше 5 млрд рублей.

Автобусы «омолодили»

Теперь почти все они в Коми не старше 10 лет.

Обновить автопарк позволило получение 30 машин в 2021 году и закупка 76 в 2020-м. Школьные автобусы выполнены в «северном», устойчивом к морозам исполнении, оборудованы GPS и тахографами. Их направят в Сыктывкар, Ухту, Усть-Куломский, Прилузский, Усть-Вымский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Цилемский, Ижемский, Койгородский, Княжпогостский районы.

Отец тоже имеет право

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, расширяющий права отцов на получение материнского капитала.

Напомним, в июне Конституционный суд признал право на материнский капитал за отцами, которые воспитывают в браке детей, рожденных суррогатными матерями. Новым законопроектом предлагается установить право на маткапитал для отцов, в одиночку воспитывающих двоих и более детей с российским гражданством, рожденных после 1 января 2007 года, в случае смерти их матери, не являющейся россиянкой. А также отцов, воспитывающих первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в аналогичной ситуации.