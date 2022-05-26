Ставка снижена (Блиц от 27 мая)

Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая до 11 процентов годовых.

По мнению специалистов, это связано с ослаблением инфляционного давления на экономику страны.

В Сыктывкаре отключат тепло

Из-за недавнего похолодания отопительный сезон в столице Коми продолжился до конца мая.

Ожидается, что отопительные батареи в городе будут отключать, начиная с понедельника, 30 мая. Окончательное решение мэрия примет в конце недели.

Быстрый интернет в день ЕГЭ

МегаФон увеличит скорость интернета для школьников и студентов по всей России с 26 мая – в день начала ЕГЭ.

Абоненты смогут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая добавляет до 50% к обычной скорости мобильного интернета.

Громкий процесс в Ухте

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя фирмы «Тайбала», которого обвиняют в мошенничестве.

Суд установил, что с 2011 по 2020 годы генеральный директор компании «Тайбала» убеждал займодавцев в стабильности своего финансового положения и привлекал их средства под выгодные проценты. Но затем не исполнил всех взятых на себя обязательств. Приговор суда – четыре года лишения свободы. В законную силу приговор (на момент публикации) не вступил.

Приговор Цхадая пересмотрят

В Верховный суд Коми на апелляцию поступило уголовное дело в отношении экс-ректора УГТУ.

Судебное заседание назначено на 14 июня. Напомним, 22 февраля Ухтинский суд признал Николая Цхадая виновным в совершении коррупционных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет и штраф в 25,5 млн руб. Защита осужденного настаивает на его невиновности.

Новые жертвы на реке

В Мезени утонули два рыбака.

17 мая двое молодых мужчин отправились на рыбалку вверх по течению реки Мезень. 20 мая местные жители д. Большая Пысса обнаружили пустую лодку. Поиск пропавших силами добровольцев результата не принес. 21 мая на реку вышли группа спасателей Сыктывкарского ПСО и сотрудники правоохранительных органов. 24 мая поисковая группа обнаружила тела пропавших.

Дети потерялись в лесу

23 мая «Спас-Коми» выезжали на поиски пятерых детей в Троицко-Печорском районе.

Вечером во вторник в службу 112 дозвонился 11-летний мальчик, который сообщил, что он и его четыре товарища гуляли на улице. На них накинулась злая собака, от которой они сбежали в лес и заблудились. На место выехали спасатели, которые держали связь с ребенком. Детей предупредили, что им будут подавать звуковые сигналы, на которые нужно будет выходить из леса. К счастью, дети ушли недалеко. Спасательная операция длилась 30 минут. Детей осмотрел врач скорой помощи, после чего их развезли по домам.