Стефановскую «откроют» по решению международного суда

Запрет собраний на площади перед Госсоветом признан незаконным.

Европейский Суд по правам человека 30 апреля 2019 года при рассмотрении дела «Каблис против России» постановил, что общий запрет публичных мероприятий на Стефановской площади Сыктывкара, оформленный постановлением главы администрации города и законом Коми, нарушает свободу мирных собраний, как ее гарантирует статья 11 Европейской Конвенции по правам

человека.

Как заявил «КомиОнлайну» правозащитник Эрнест Мезак, это решение суда даст дорогу для оспаривания аналогичных или похожих ограничений свободы мирных собраний во многих других российских регионах.