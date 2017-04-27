Жуткое известие пришло в редакцию в понедельник: на берегу озера Эжолты в Усть-Вымском районе браконьеры убили стельную лосиху. Это при том, что охота на лосей была запрещена.
Выезжавшая на место преступления группа егерей обнаружила место разделки убитой лосихи, зарытые в снегу четыре копыта с остатками ног животного, брошенные внутренности. По следам егеря пришли к выводу, что браконьеров было двое, лосиху они преследовали на «Буране», а помогали им в этом собаки, по всей вероятности, натасканные на охоту на лосей. Они-то и были главными «загонщиками».
Как рассказал охотовед Виталий Порсюров, на место происшествия была вызвана опергруппа полиции, которая зафиксировала факт преступления. Возбуждено уголовное дело, и теперь браконьеров ждет штраф в размере 200 тысяч рублей. Ведется следствие.
Стельную самку убили в лесу
Жуткое известие пришло в редакцию в понедельник: на берегу озера Эжолты в Усть-Вымском районе браконьеры убили стельную лосиху. Это при том, что охота на лосей была запрещена.