Стельную самку убили в лесу

На всем протяжении реки Сысола в Коми — подвижки льда.

В 2015 году бизнесом в Коми занимались 22 675 компаний, в 2016-м — 22 256, что на 419 меньше. За прошлый год свою деятельность прекратили 3,5 тысячи предприятий.

В 2016 году спад в промышленном производстве региона оказался самым сильным за последние 20 лет — 4,8 процента.

На этикетках бутылок со спиртным нужно указывать «рекомендуемую» суточную дозу — предлагает Минздрав РФ.

В Воркуте прошел ежегодный конкурс «Гонки на тарантасах».

В Воркуте обнаружены поддельные 100-долларовые купюры.

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