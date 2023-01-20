Печорскую школу № 4 на 1200 мест готовят к «жертвоприношению». Районные депутаты приняли не поддающееся логике решение о сносе существующего здания учебного заведения в целях строительства новой школы.

Приговор не старой (по меркам других подобных зданий) школе 1973 года постройки был вынесен депутатами с подачи градоначальника Валерия Серова. Это произошло без какого-либо хотя бы поверхностного изучения вопроса и предварительной проработки на заседаниях депутатских комиссий.

Главе района потребовалось коллективное решение муниципального Совета. Ведь теперь получается, что не он, а депутаты в ответе за уничтожение школы.

На сессии Валерий Серов доложил, что советская школа не вписывается в новые стандарты. Ей требуется реконструкция. А это дорогое удовольствие, соразмерное строительству новой школы.

Для новой школы требуется место. Самый подходящий участок, по мнению районного управленца, тот, который занимает школа

№ 4. Застройщик требует документ собственника о сносе здания. Главный плюс якобы состоит в том, что, строя новую типовую школу на 650 мест, не нужно тратиться на проектно-сметную документацию.

Примечательно, что и районный прокурор выступил за снос школы. Некоторых пребывающих в шоке депутатов глава района успокоил: экскаваторы придут не завтра.

Правда, господин Серов умолчал, что придется перестраивать развязку инженерных сетей, которая влетит в копеечку местному бюджету. Хотя, возможно, так далеко он пока не думал. Ведь отвод земельного участка под строительство новой школы еще не сделан. Схема коммуникаций не изучалась. Главное – расчистить стройплощадку, а уже потом, что называется, «включать мозги».

Похвала «Большого Ивана»

Судя по официальным заявлениям, появилась возможность получить 800 млн рублей из федерального бюджета на строительство новой школы. А смогут ли их вообще освоить? Вопрос не праздный, если вспомнить долгострой в Сыктывкаре. Школу в столичном микрорайоне «Орбита» пять лет достраивали при экс-главе Коми Сергее Гапликове. В итоге первый звонок там прозвенел лишь при нынешнем главе Коми Владимире Уйбе.

В печорской школе № 4 отличный спортзал. Бывший председатель Госсовета Коми Иван Кулаков в свое время назвал его лучшим в республике среди тех, в которых ему привелось побывать. Есть просторная столовая, уютный актовый зал, мастерские, тир. Все в хорошем состоянии. Как говорится, заходи и учись…

Строители недоумевают

Школу в 2019 году закрыли прямо посреди учебного года. Это произошло еще при бывшей градоначальнице Наталье Паншиной. Мнение строителей тогда никого не интересовало.

А строители до сих пор недоумевают, зачем нужно было закрывать школу – ведь устранить имевшиеся недостатки могли в каникулярное время.

Закрыть школу просто, а для открытия новой нужна масса согласований, бумаг и, конечно же, денег. Вот с тех пор власти и не могут справиться с этой задачей.

Личные счеты

В свое время Владимир Уйба посетил школу № 4. Губернатор заявил тогда, что такую школу грех не отремонтировать, и поручил министру образования Наталье Якимовой решить этот вопрос.

Депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов договорился в федеральном Министерстве образования о выделении средств на ремонт. Нужны были лишь соответствующие документы от республиканского Минобраза. Но министр находила любой повод, чтобы не встречаться с парламентарием-коммунистом от Коми. Причина проста – натянутые отношения губернатора с депутатом, который жестко критикует республиканскую власть. В результате из-за личных амбиций деньги на ремонт были потеряны.

Проспали все программы

Сколько строительных экспертиз было проведено по школе № 4 – уже сбились со счета, порядка пяти. Во сколько это обошлось местному бюджету – не афишируется.

Если снесут школу, кто ответит за эти неоправданные расходы? Кто возместит деньги в бюджет?

Ни одна строительная экспертиза не пришла к выводу о необходимости сноса школы. Наоборот, единодушно подтвердили специалисты, что школа подлежит капитальному ремонту или реконструкции (с изменением площадей для соответствия новым стандартам).

Но чиновники проспали все программы, куда можно было попасть, чтобы получить финансирование из федерального или республиканского бюджетов. А в муниципальном бюджете денег нет.

Где это видано…

26 октября прошлого года администрация Печоры вынесла постановление о ликвидации МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». Нет школы – нет и проблем с ее ремонтом.

В пояснительной записке к проекту решения районного Совета о сносе школы указано: «В нашем случае строительство новой школы на месте существующей вызвано не аварийной ситуацией здания школы в целом, а необходимостью привести в соответствие действующим нормативным требованиям образовательное учреждение (СНиП, СП, ГОСТ). Для этого (учитывая значительный объем работ) требуется реконструкция (согласно заключению государственной экспертизы)».

Где это видано, чтобы снос здания объясняли необходимостью приведения в нормативное состояние?

Что вы за люди такие?

Строители утверждают, что здание школы № 4 простоит еще 100 лет, если этому не помешают чиновники-непрофессионалы. Вопрос в том, где взять профессионалов.

Кстати, многие печорцы не знают об уровне образования тех, кто сегодня руководит городом. Биографии мэра Валерия Серова нет на официальном сайте администрации. Говорят, что когда-то он закончил Печорское речное училище, работал мастером лифтового хозяйства, а затем перешел на службу в ФСБ. Далее – секрет.

То же самое касается и первого заместителя градоначальника Андрея Канищева. Сейчас он содержится под стражей по обвинению в тяжком преступлении. Однако господин Канищев до сих пор не уволен, а на дверях его кабинета красуется именная табличка.

Только про другого заместителя главы – Владимира Менникова – известно, что он филолог и поэтому вряд ли разбирается в проблемах строительства.

Родине послужить

Я считаю, что нельзя позволить непрофессиональным управленцам окончательно разрушить Печору. Ведь завтра они могут выйти с новой губительной инициативой, если им посулят деньги.

Если городу не нужна школа, можно отдать здание под Центр мобилизованных (сегодня, в условиях СВО, это актуально). Советское здание еще могло бы послужить Родине.

На днях печорский мэр ославился на всю страну. В День российской печати он выдворил из администрации журналистов, приехавших по сигналу SOS от печорцев, вынужденных не первый год выживать в ледяных домах. Валерий Серов назвал команду военного корреспондента Ивана Литомина, недавно прибывшего из зоны боевых действий в ЛНР, «проститутками и шлюхами журналистскими».

Прискорбно, что это произошло на родине легендарного печорского военного корреспондента Андрея Стенина, погибшего на Донбассе при исполнении служебных обязанностей.

Людмила МАРТЫНОВА, выпускница СОШ № 4.

Постскриптум

А как же «холодная голова»?

Бывший чекист потерял хладнокровие

Похоже, что Валерий Серов не совладал с нервами и совершил роковую ошибку, когда произнес оскорбительную тираду в адрес москвичей. И не просто журналистов, а представителей влиятельного прокремлевского холдинга.

Печорский градоначальник, являющийся к тому же секретарем местного отделения партии «Единая Россия», прямо обвинил московских журналистов в том, что они прислуживают депутату Госдумы РФ, лидеру коммунистов Республики Коми Олегу Михайлову. Из его «логики» следует, что крупнейший провластный медиахолдинг (в него входят телеканал «Известия», газеты «Известия» и «Деловой Петербург», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый канал» и еще масса других структур) работает на оппозицию, а конкретно – на КПРФ.

Разразившийся в Печоре скандал был мгновенно растиражирован федеральными СМИ и телеграм-каналами. А инфернальную лексику Валерия Серова теперь изучает республиканская прокуратура.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Совета по правам человека (консультативный орган при главе государства) Кирилл Кабанов сообщил о планах подготовить обращение с требованием снять с должности Валерия Серова.

Пользуясь правом, определенным федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», Олег Михайлов предлагает Владимиру Уйбе внести в Совет Печорского района обращение об удалении Валерия Серова в отставку. Если же В. Уйба этого не сделает, депутат предлагает Совету внести эту инициативу самостоятельно. Депутат Госдумы считает, что сейчас это единственный выход из ситуации, которая сложилась в Печоре.