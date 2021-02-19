Что такое мусоросжигание и несет ли оно опасность для окружающей среды? Ответ на этот вопрос, как и на многие другие, связанные с проблемами утилизации твердых бытовых отходов, можно было услышать в рамках «круглого стола», проведенного в Сыктывкаре с участием экологов, юристов, общественников и депутатов.

Напомним, что в ноябре прошлого года правительство Владимира Уйбы заявило об установке в труднодоступных районах Коми 25 термодеструкторов для сжигания отходов (это первый этап). Весьма неубедительные доводы чиновников в их надобности всколыхнули общественность, начался сбор подписей против завоза «бочек с крышкой» – то есть примитивных установок для мусоросжигания.

«Русская рулетка»

Организаторы «круглого стола» пояснили, что, несмотря на то, что против установки термодеструкторов свои подписи под обращением поставили тысячи жителей Коми, тем не менее, многие имеют весьма смутное представление о том, какой вред несет инициатива Желтого дома.

Речь изначально ведется об обычном сжигании при помощи угля или дров неотсортированного мусора, куда может попасть что угодно. Особый вред несут изделия с химией – пластик, поролон, резина, лаки, фанера и так далее. Продукты горения способны распространяться на многие километры вокруг, оседая на земле и водных объектах. Сбор даже в отдаленной глубинке тех же дикоросов превратится в своеобразную «русскую рулетку» – повезет или не очень, когда вместе с лесными грибами на домашней кухне окажется непонятная «химия».

В термодеструкторах, которые планируется завозить в Коми, предусматривается одна степень очистки, что лишь отчасти снизит негативные последствия. А они неизбежны, как показывает зарубежный опыт. В странах Европы термодеструкторы используют уже на протяжении нескольких десятилетий. Но у них, как правило, 5-6 степеней очистки. При этом вред все равно ощутим. По словам старшего научного сотрудника института биологии Коми НЦ УрО РАН Романа Василевича, его зарубежные коллеги фиксируют рост онкологических заболеваний и ухудшение окружающей среды. Время показало, что сжигание неотсортированного мусора – это опасный способ утилизации отходов.

По тонкому льду

Так куда девать мусор? По мнению депутата Госсовета Коми, члена комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Олега Михайлова, надо присмотреться к советскому опыту по сбору отходов, когда материально поощрялась сдача населением макулатуры, стеклотары, ветоши…

Также депутат отметил, что глава Коми Владимир Уйба со своей идеей по установке термодеструкторов «ходит по тонкому льду». На экологических проблемах погорел его предшественник Сергей Гапликов, который не выступил против обустройства мусорного полигона на Шиесе, тем самым настроив против себя широкую общественность. А пандемия коронавируса была лишь поводом для досрочной отставки губернатора.

Сопредседатель Комитета защиты Вычегды, депутат Совета Сыктывкара Виктор Вишневецкий обратил внимание на ущербность самой федеральной концепции мусорной реформы. Она была спущена на уровень муниципалитетов, а у них денег для нововведений нет.

Равнение на Эжву?

Гражданская активистка из Эжвинского района столицы Арина Сажина поделилась опытом по раздельному сбору мусора в отдельно взятом многоквартирном доме.

Оказывается, это не только полезное, но и увлекательное дело. Люди совершенно по-другому начинают относиться к окружающей среде, видят конкретную пользу от пока непривычного занятия. Непривычное, потому что под отходы предусмотрено сразу восемь контейнеров и надо не ошибиться, куда бросить пластиковую бутылку, а куда крышку от нее.

Кстати, жильцы «экспериментального» 178-квартирного дома в Эжве за месяц собрали 600 килограммов макулатуры, в приемный пункт сдается металл, а это все – дополнительные деньги для нужд дома, что мотивирует его жильцов развивать сортировку мусора. Им есть к чему стремиться: например, в той же Швеции 25 категорий бытовых отходов.

Орел услышал…

«Круглый стол» транслировался в интернете и вызвал интерес в том числе и в Орле, откуда в Коми должны поступить термодеструкторы. Так вот, производители термодеструкторов заявили сразу же по ходу трансляции, что в их установке можно сжигать только заранее отсортированный мусор.

Вообще, сортировка – это отдельная и очень серьезная тема, о которой наши чиновники если и говорят, то без всякой конкретики. А между тем сортировка мусора – это не только особые контейнеры для раздельного сбора. Нужны и огромные средства, и специально обученные люди. Кроме того, важен фактор времени – его потребуется немало, чтобы население постепенно привыкло к такому способу утилизации.

Устанавливать термодеструкторы, не решив проблему сортировки, – все равно что ставить телегу впереди лошади.

Сергей МОРОХИН.