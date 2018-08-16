Стиляги в оранжевых галстуках

18-19 августа Эжва отпразднует свое 55-летие. Эту дату столичный район будет отмечать с размахом. «Гвоздем» двухдневных празднеств станет развлекательная программа «Звезды над Вычегдой» — вечернее шоу состоится в субботу на стадионе спорткомплекса «Бумажник». Там же в 21 час начнется выступление группы «Браво».

«Браво» — это легенда советского и российского

рок-н-ролла. Группа со своей сложной историей, невероятными взлетами и падениями. Но она по-прежнему очень популярна в стране.

За пару дней до концерта в Эжве корреспондент «Трибуны» побеседовала с солистом «Браво» Робертом ЛЕНЦЕМ.

— Роберт, «Браво» еще ни разу не приезжала в Коми. У вас есть какие-то представления о нашем регионе и городе?

— Ну, Сыктывкар мы проходили по географии… (смеется). Конечно, мы намного чаще бываем в Питере, Екатеринбурге, других мегаполисах — там уже есть друзья, и эти города я знаю намного лучше. А с Сыктывкаром, видимо, придется знакомиться…

«Мы споем — вам понравится»

— Многие музыканты импровизируют, вставляя в тексты песен названия города, где в данный момент выступают, стараются использовать специфические местные выражения, шутки…

— Вообще-то Сыктывкар у нас фигурирует в песне «Московский бит». А так —

это же обычно импровизация! Иногда — бывает, иногда — нет. Все зависит от ситуации, города, приема публики, нашего настроения…

— Песня «Московский бит», где звучит Сыктывкар, появилась в те годы, когда солистом был Валерий Сюткин. Сейчас, когда солируете вы и иногда Евгений Хавтан, песни «сюткинского» периода «Браво» исполняет?

— Да, конечно. У нас в программе — песни всех без исключения периодов и вокалистов. Там есть и старые, и новые композиции, ведь за 35 лет существования группы их накопилось так много, что подготовить хороший концерт не составляет никакого труда. Единственная проблема — приходится делать жесткий отбор, ведь невозможно вместить в час-полтора то, что спето за три с половиной десятка лет. Но, думаю, «Московский бит» для зрителей в Коми мы обязательно исполним. И вообще, уверен, вашим зрителям наша программа понравится!

— А какую программу вы нам везете? Вообще, когда вас приглашают на подобные праздничные мероприятия, учитываете ли вы вкусы организаторов или сами подбираете песни?

— Мы подберем вам самую веселую и энергичную программу, чтобы вы остались счастливы и услышали по максимуму песни, которые многие любят. Да, иногда нас просят исполнить

новые композиции, но ча-ще всего, конечно, — старые хиты, которые знают много лет. Так, собственно, у всех групп: когда приходишь на концерт, хочешь услышать то, за что эту группу и любишь, с чем у тебя связаны годы жизни: детство, юность и так далее — у кого что.

Добрая старая романтика

— Стиль музыки, текстов «Браво» специфичен: герои песен — явные романтики. Насколько востребованы, интересны людям такие песни в наше жесткое время?

— Этот стиль связан с определенной эпохой. И, я думаю, песни сегодня так и воспринимают — наверное, уже ностальгически. Но сейчас у группы стиль уже немножко другой. От наивной романтики, мне кажется, мы достаточно далеко ушли. Но общее ощущение – да, это добрая, открытая романтика. Наверное, это и привлекает людей.

— В период, когда солистом был Сюткин и «Браво» много пела про стиляг, вокруг группы сложился своего рода «культ галстука». И группу просто задаривали галстуками! А что вам сейчас дарят поклонники?

— Один из самых запомнившихся подарков — от наших самых преданных поклонников, фан-клуба — забавный и очень классный торт с нашими фигурками. Он был не очень большой, но фигурки — узнаваемы, и это было так приятно! Кажется, его дарили на 30-летие «Браво».

— Ждем вас, Роберт, надеемся на ваше хорошее настроение и импровизации про Сыктывкар и Эжву! Уверена, что наша публика встретит вас самым лучшим образом.

— Спасибо и до встречи на празднике в Эжве!

Вася — ну кто ж его не знает?

Напомним читателям, что группу «Браво» в 1983 году создал Евгений Хавтан — ее бессменный руководитель, гитарист и автор большинства песен. Первой вокалисткой группы стала эпатажная певица Жанна Агузарова, выступавшая тогда под творческим псевдонимом Ивонна Андерс. Из-за этого у нее возникли неприятности с милицией, которая обвинила ее в подделке документов (паспорт Агузаровой был тоже выписан на имя загадочной Ивонны Андерс). В результате певица попала в Бутырскую тюрьму, а затем полтора года провела на сибирском лесоповале.

В 1990 году вокалистом «Браво» стал Валерий Сюткин, исполнивший несколько хитов: «Вася», «Я то, что надо», «Черный кот», «Стильный оранжевый галстук». В это же время появился и знаменитый альбом «Московский бит», где есть такие слова: «Пусть танцуют с нами все, кто любит бит. Тула и Сыктывкар, Ялта и Краснодар…»

В 1995 году Сюткина сменил Роберт Ленц — так начался новый этап в жизни группы, которая в этом году отмечает свое 35-летие.

Ирина САМАР.