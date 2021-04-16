«Стой, штрафовать буду!» Была страна Советов, теперь страна запретов

Недавно депутаты Госдумы одобрили дополнения к Водному кодексу, согласно которым (ст. 65) к водоемам запрещается подъезжать на машинах, мотоциклах и квадроциклах ближе, чем на 200 метров, если там нет санкционированной дороги с твердым покрытием. За нарушение – штраф от трех до четырех тысяч рублей.



Наверное, это нововведение актуально для городских территорий в густонаселенных районах страны. Но как быть нам, живущим в селах и деревнях, где даже внутри селений нет дорог с твердым покрытием? А уже появились слухи, что наши блюстители порядка в погонах предъявили не один десяток штрафов сельчанам.

Мне кажется, что народ, особенно в сельской местности, и наши законодатели живут в разных реалиях. В результате Россия постепенно превращается в страну запретов. Такое ощущение, что каждое утро наши чиновники и депутаты просыпаются с мыслью: «Чего бы еще запретить?» То придумают хворост собирать, но только чтобы он валялся, а в лес ходить без топора; то собак и кошек зарегистрировать и поставить в реестр. Больше трех не собираться, в интернете не ругаться, иначе заблокируют…

В то же время никак не могут принять такой закон, чтобы нефтяные трубы, отработавшие свой срок, вовремя менялись. Вот тогда меньше было бы и нефтяных разливов, и аварий. Запретили бы законом сжигать попутный газ. К примеру, на Баяндыском месторождении, что находится в нашем районе, вроде бы и есть газоперерабатывающий завод, а в то же время – мощный факел, который портит атмосферу.

Смех сквозь слезы

А теперь о самом интересном. Прошлой осенью в нашем селе Мутный Материк в двух местах появились указатели-вывески с надписью «Водоохранная зона», «Прибрежная защитная полоса». Причем они находятся на центральной улице села. Если строго следовать новому закону, то, по идее, даже на велосипеде по селу теперь нельзя прокатиться. И выходит, что большая часть села находится в водоохранной зоне.

Причем никто не может пояснить, кто и когда поставил эти знаки. 9 апреля я позвонил в администрацию села, чтобы уточнить ситуацию. Сказали, что приезжали прошлой осенью какие-то представители власти, установили знаки и оставили акт в администрации села. Наверное, для того, чтобы жители исполняли закон? Получается, что мы не имеем права проехать по центральной улице села на любом транспорте? И ведь это не анекдот! Хотя насмешки сельчан эти знаки все-таки вызывают…

Анатолий КАНЕВ, Усинский район.

По двойным стандартам

27 марта на берегу реки Сэбысь, прямо в водоохранной зоне, состоялся большой «Праздник охотника». Народу было – море. Приехали на машинах из Краснобора, Щельяюра, Кельчиюра, заречья. Приехал и взвод полиции – порядок охранять. Да что там говорить, приехал сам глава республики Владимир Уйба!

Местные общественники насчитали аж 98 машин, причем все они стояли в так называемой водоохранной зоне – в пределах 200 метров от берега реки. Следовательно, всех владельцев автомашин ждал штраф от двух до четырех тысяч рублей. Ижемская рыбоохрана, прояви она принципиальность, могла бы поиметь, как минимум, 196 тысяч рублей, а если бы проявила усердие – то вообще почти 400 тысяч! Да за такие показатели и рвение начальнику бы орден можно было дать! На худой конец – хотя бы премию…

А если бы, не глядя на погоны и регалии прибывших, еще и призвать высоких гостей к ответу, то ВИП-нарушителей (в том числе и главу Коми) можно было бы и под арест отправить – за явное пренебрежение к закону. Но нет, не проявила инспекция характер, промолчала. Хотя накануне двух местных рыбаков оштрафовала на три тысячи рублей – за такое же нарушение: нахождение в водоохранной зоне…

Николай БРАТЕНКОВ, Ижемский район.