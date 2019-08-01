Столетний «атлант» в центре Сыктывкара может пойти под снос

Этот дом не входит в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому, вполне вероятно, доживает последние годы.

На сегодня ему 104 года, а «сил» в нем при должном уходе, по меньшей мере, еще на столько же. Как и у десятков других потенциальных объектов охраны и кандидатов на снос. Бревенчатые, темные или обшитые вагонкой, с рамами, каких уже не делают, с потаенными палисадничками и сложной системой сараюшек, амбаров и бань, они хранят память о своих строителях и нескольких поколениях жильцов. Увы, за последние десять лет не меньше сотни таких «старичков» навсегда исчезли с земли под натиском безликой многоэтажной застройки.

По живому

Один из таких деревянных атлантов упорно держит оборону среди высоток в центре города, через дорогу от Стефановского собора. В пяти метрах от дороги – сказочная калитка с коньком под крышей. Дом принадлежит в прошлом известному в республике тренеру по художественной гимнастике, сотруднику Минприроды, мастеру ручного творчества Татьяне Ивановне Тюпенко. Вернее, полдома. По драматическому стечению обстоятельств, вторая половина много лет назад отошла чужим людям. «Шерше ля фам», – шутит хозяйка. Всему виной«зазноба», появившаяся на склоне лет у деда Татьяны Ивановны – Ивана Павловича. После того, как зазнобе была подарена семейная реликвия – старинные швейцарские часы, – многолетний уклад дал трещину и раскололся вместе с домом. Родовое гнездо разделили: семья Татьяны Ивановны осталась на солнечной стороне – в буквальном и переносном смысле. Пришлось перестраивать печь, а кухню оборудовать в бывшем холодном амбаре. О семейной драме Татьяна Тюпенко рассказывает теперь как о старом фильме. Да, было больно, обидно, но это – жизнь. Понимает она и то, что не сможет вечно держать оборону перед застройщиками.

По лоскуточкам

Дом Татьяны Тюпенко не просто родовое гнездо. Он, будто проводник между прошлым и будущим, содержит в себе реальные и неосязаемые сокровища. На стене в кабинете – портреты предков: отца, писателя Ивана Коданева, красавицы-мамы, бабушки с дедом и четырьмя детьми. Дом-остров, дом-утешение, дом-хранитель. Он передал свой дух хозяйке еще в детстве. Татьяна Ивановна, в прошлом тренер по художественной гимнастике, вырастила не одну чемпионку. Ее воспитанницы, открывшие свои школы художественной гимнастики в нескольких странах мира, говорят: «Родители нас только родили, все остальное сделала Татьяна Ивановна».

В 1990-е детский спорт был отодвинут на обочину, финансирование спортивных школ было плачевным. Уход с тренерской работы был серьезной проверкой на прочность и умение выжить. Знание иностранных языков и умение трудиться на износ помогли найти новую работу в сфере охраны окружающей среды. Параллельно вместе с мужем занялись восстановлением дома. Поменяли окна, сложили камин, сделали ремонт – и дом снова задышал, помолодел.

Из холодного помещения, в котором бабушка хранила сено, муж сделал для Татьяны Ивановны мастерскую. Навыки, приобретенные в детстве, и страсть к вязанию и лоскутному шитью увлекли и открыли новые грани творчества. Теперь знакомые, идя в гости, несут ей клубочки и лоскуточки, а взамен получают шедевры: вязаные покрывала, лоскутные панно, варежки и носки с коми орнаментом. Энергии Татьяны Ивановны хватает на то, чтобы делиться своим мастерством с другими, такими же увлеченными женщинами. Уже в шести районах республики она провела мастер-классы, благодаря которым рукодельницы узнали новые направления при создании лоскутных работ, познакомились с работами ведущих мастеров лоскутного шитья России.

Что имеем, не храним

– Я, когда молодая была, тоже не понимала: все мы мечтали о квартирах в кирпичных домах. Но, только живя в своем доме, я поняла ценность родового гнезда, где переплетаются детские воспоминания с рассказами родных. Рассказы бабушки и мамы о военных годах, дополненные не-

многословными рассказами отца о фронтовой жизни, многочисленные истории моей тети о геологических экспедициях по Печорскому краю. Первые шаги моим младшим внуком были сделаны в этом доме. Здесь все дышит воспоминаниями и чувством благодарности к моим предкам.

Во многих странах мира существуют программы по сохранению культурного наследия. Например, в Тарту целый квартал деревянной застройки начала 20-го века находится под охраной Юнеско. В Канаде, Финляндии, Швеции и Норвегии муниципальные власти не только поддерживают восстановление старых домов, но и позволяют их владельцам зарабатывать, открывая в старинных домах кафе, магазины и мастерские. И именно эти места привлекают туристов. Потому что наполнены самобытностью, историей страны и города, тем, что не найдешь в современных мегаполисах.

Для развития туризма очень важно наличие не только музеев и достопримечательных мест, но и возможность познакомиться с повседневной жизнью обычных людей, их увлечениями и заботами, уверена Татьяна Тюпенко.

К сожалению, в Сыктывкаре нет муниципальной программы по сохранению старых домов. Градостроительная политика нацелена на возведение пусть и современных, но безликих объектов. Грустно от того, что малоэтажный, деревянный Сыктывкар превратился в город, наводненный точечной многоэтажной застройкой. А это неизбежно ведет к потере национального колорита, связи с прошлым, со своими истоками. Не будет в этих новостройках духа места, народа и времени…

Рассуждая о вечном и временном, хозяйка заваривает травы, сортирует ткани и пряжу для своих будущих шедевров, пропалывает клумбы, планирует новую поездку – и никуда не торопится. Потому что уже давно нашла свое место на своей земле – в доме, где живет история.

Вера ПАВЛОВА.