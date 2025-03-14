Многие сыктывкарцы уже давно не удивляются тому, что город развивается по какой-то чуждой здравому смыслу схеме – все больше становится высотных многоэтажек, располагающихся поближе к центру, да еще и впритык друг к другу. Вообще, есть ли у города генеральный план застройки?

Такой генплан развития Сыктывкара, разумеется, существует, но только чиновники к нему подходят, мягко говоря, творчески – его всегда можно подправить. А еще земельные отношения в столице требуют законодательного регулирования, однако нет никаких реальных подвижек в этом направлении.

Разбирают по кирпичам

Если особо не приглядываться, то можно подумать, что на представленном фото запечатлена очередная стройка. Хотя на самом деле идет разбор добротных коттеджей в центральной части столицы в местечке «Париж» – на пересечении улиц Интернациональной и Кутузова.

Что же с ними не так, зачем рушить то, во что были вложены миллионы рублей? Оказывается, для того, чтобы заработать еще больше денег. Огромный пустырь одна из строительных фирм планирует застроить высотками, а коттеджи просто не вписываются в эти грандиозные планы.

О предстоящем сносе коттеджей в «Париже» стало известно еще в прошлом году, но как-то не верилось, что все так обернется. Вроде как строительный бизнес из-за спада в экономике и отмены льготной ипотеки сейчас переживает не самые лучшие времена. Тем не менее, случилось то, что случилось. Деньги за порушенные коттеджи, выплаченные их владельцам, должны «отбиться» в долгосрочной перспективе.

Эта «перспектива» означает: квартирки в высотках будут небольшими, но дорогими, а общественного пространства и социальных объектов будет по минимуму. То есть все как обычно. Неслучайно ведь согласно статистике в современной России дома строятся все выше и выше, а площадь квартир все меньше и меньше. Это происходит из-за бедности потенциальных клиентов. (При этом власти предлагают россиянам заводить большие семьи, а жить-то им где?)

«Красные линии»

Отметим, что на генплане почти сплошь вся территория от центра Сыктывкара до микрорайона «Орбита» отмечена красным цветом, то есть предполагается сплошное многоэтажное строительство. Будет все, как нужно частному бизнесу, но не жителям Сыктывкара, которые и так обделены зонами отдыха. Нет их в центральной части города и даже не предвидится.

Далее речь тоже пойдет о красном. Но не о многоэтажках, а о «красных линиях», которыми в градостроительном плане должны обозначаться территории общего пользования. А вот с этим как раз и проблема, поскольку в градостроительной документации все настолько запутано, что толком и не разобраться.

«Факты самозахвата»

Рядом с теми коттеджами, которые сейчас разбирают, вдоль дороги по улице Тентюковской должен был быть проложен тротуар в сторону микрорайона «Орбита». Но здесь нет даже намека на тротуар или хотя бы на какую-то тропинку. А ведь это вполне оживленная часть города.

Впрочем, какие могут быть тротуары, когда жилые дома с земельными участками расположены впритык к проезжей части? Значит, надо потесниться! В апреле 2021 года на официальном сайте столичной администрации было размещено сообщение о том, что планируется осуществление муниципального земельного контроля по выявлению фактов самозахвата земельных участков, цель которого – снос заборов вдоль Тентюковской под муниципальные нужды. В одном из интервью тогдашняя глава администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова практически в ультимативной форме заявила: «Обяжем владельцев участков передвинуть свои заборы, это достаточно длительная индивидуальная работа по каждому участку с привлечением надзорных органов и суда. После того как получим доступ к земле, можно нормально провести все измерения, геодезические работы и в последующем запроектировать и обустроить тротуары…»

Тем самым градоначальница подтвердила, что проектной документации, в том числе на землю, у администрации нет. И тем не менее городские власти затеяли кампанию по передвижке ограждений.

Иди и плати

Сама идея по изменению облика столицы только приветствуется, но она могла осуществиться только при начальной разработке документации, после проведения общественных обсуждений и иных мероприятий, предусмотренных законодательством. Но чиновники пошли другим путем – стали наводить свой порядок через судебные инстанции и штрафы, чем лишь настроили против себя горожан.

Предусмотренная земельным и градостроительным законодательством обязательная разработка соответствующей документации и проведение комплексных кадастровых работ администрацией Сыктывкара не были проведены. Вместо них были начаты массовые внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства.

Для последующего изъятия земельных участков и сноса расположенных на них жилых домов и иных объектов недвижимости, зарегистрированных в Росреестре, администрация Сыктывкара провела работу по установлению «красных линий», которые были в документации нанесены на земельные участки граждан: вчера земля была вашей, а сегодня – наша! При проверке 89 участков, прилегающих к улице Тентюковской, 56 землевладельцев были признаны виновными и оштрафованы по пять тысяч рублей каждый.

Игра «в рулетку»

Обращения граждан за защитой в надзорные органы и суды предсказуемо результатов не дали. Не в самом лучшем свете показала себя столичная администрация. Как выяснилось в ходе одного из разбирательств, представительница горадминистрации без разрешения владельца дома и в его отсутствие проникла на частную территорию и произвела при помощи обычной рулетки замеры земельного участка. И даже выяснила, что там есть что-то лишнее. Хорошо еще, что обошлось без крупного скандала, без заявления в полицию о незаконном проникновении в частное владение.

Сегодня имеются космические технологии для точного определения местоположения и размера участка, есть геодезические службы и инженеры, специально обученные для работы с землей. Использовать рулетку – это вчерашний век, и, конечно, вряд ли можно доверять таким замерам.

Надо договариваться

По мнению самих горожан, попавших в непростую ситуацию с межеванием земли, горадминистрация могла бы пойти иным путем, который бы устроил все стороны затянувшегося конфликта. Тем более что фактически действующее законодательство исходит из того, что государство вправе выкупить у частников их земельные объекты для публичных нужд, а также полностью компенсировать имущественные потери. Ведь законом принимается во внимание не только рыночная стоимость объектов (в данном случае земельных участков), но и упущенная выгода, а также любые иные убытки (все процедуры прописаны в Земельном кодексе РФ).

Прошли уже те времена, когда частников можно было брать на испуг, уговаривая подвинуть заборы, чтобы расширить за их счет общественное пространство. Надо договариваться, причем с каждым владельцем земли индивидуально. И нет другого конструктивного варианта, чтобы на улице Тентюковской и на других проблемных территориях появились те же тротуары. Не стоит ждать и надеяться, что проблемы сами как-нибудь «рассосутся».

Не отсюда ли «ноги растут»?

Сыктывкарский городской суд 8 марта 2025 года удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя юридической службы управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара Ольги Каневой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 УК).

До этого случая в начале октября прошлого года Контрольно-счетная палата Сыктывкара установила нецелевое использование бюджетных средств должностными лицами Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара по земельным спорам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, оплачивающими судебные экспертизы, минуя специальные (депозитные) счета суда и Судебного департамента, напрямую «на руки» экспертам. В последствии такие расходы предполагались ко взысканию с проигравшей стороны, не ведающей о размере денежных сумм таких оплат.

А дальше – тишина

Раз речь зашла о земельных отношениях, есть повод вспомнить о земельном участке, расположенном аккурат рядом со столичной администрацией.

Больше десяти лет решался вопрос о сносе здания бывшей поликлиники № 1. Объект регулярно выставлялся на торги, но покупателей не было. В 2019 году покупатель нашелся, компания «Лузалес» выкупила здание вместе с землей за 54 миллиона 80 тысяч рублей.

Через год появился проект новой городской поликлиники (на фото), в которой по идее планировалось обслуживать всех горожан. А дальше – все, тишина. Нет даже намеков о возможном возведении обещанного социального объекта.

Сергей МОРОХИН.