Столица Коми погрязла в огромных долгах

Новому градоначальнику Валерию Козлову придется решать проблему, о которой ему хорошо известно, поскольку долговые обязательства столицы стали нарастать как снежный ком в то время, когда он был председателем городского Совета и главой Сыктывкара.

Сразу отметим, что брать на себя кредиты муниципалитет стал не от хорошей жизни. Приходится выполнять «майские указы» Владимира Путина, касающиеся повышения оплаты труда работников бюджетной сферы. Только на сферу образования в этом году запланировано направить 4 миллиарда 104 миллиона рублей. А где взять средства? При дефицитном бюджете — только в коммерческих банках. Как видно из приведенной таблицы, объемы заемных средств с каждым годом увеличиваются.



При этом налогооблагаемая база Сыктывкара не расширяется. Более того, наметилась тенденция по свертыванию малого и среднего бизнеса из-за чиновничьего произвола и увеличения административных барьеров. На словах все вроде ратуют за поддержку предпринимателей, платящих налоги и создающих новые рабочие места, а на деле все получается иначе. Ситуация усугубляется тем, что уже два года подряд падает покупательная способность населения, и, как следствие, снижается розничная торговля, скукоживается сфера услуг. Все это также негативно сказывается на бюджете. Положение дел было бы и вовсе плачевным, если бы не Монди Сыктывкарский ЛПК, исправно полной ложкой платящий налоги как в республиканскую, так и столичную казну.

В этом году в бюджет Сыктывкара планируется собрать 6 миллиардов 129 миллионов рублей. Из них налоговые доходы должны составить 2 миллиарда 148 миллионов рублей, неналоговые — 286 миллионов рублей, безвозмездные поступления из других бюджетов (в первую очередь из республиканского) — 3 миллиарда 694 миллиона рублей.

Таким образом, получается, что общая доля собственных доходов составит менее 40%. Но считать сыктывкарцев «нахлебниками» республики нельзя. Совсем наоборот — это Сыктывкар кормит других. Ежегодно в столице собирается порядка 20 миллиардов рублей в виде различных налогов. Львиная доля из этой огромной суммы приходится на налог на доходы физических лиц и на налог на прибыль организаций.

Общий объем расходов столицы на этот год запланирован в размере 6 миллиардов 386 миллионов рублей. Как видим, дефицит бюджета составляет примерно 257 миллионов рублей.

Верхний предел муниципального долга Сыктывкара по состоянию на 1 января 2018 года должен составить 1 миллиард 173 миллиона рублей; на 1 января 2019 года — 1 миллиард 422 миллиона рублей; на 1 января 2020 года — 1 678 миллионов рублей. Только по банковским процентам в этом году город отдаст порядка 100 миллионов рублей.

По лестнице, ведущей вниз

Судя по приведенным выше раскладам, можно уверенно говорить, что через два года сумма долговых обязательств будет равняться примерно 70 процентам от ежегодного сбора налогов, остающихся в столице. И это в лучшем случае, поскольку сегодня нет даже намеков на положительные подвижки в социально-экономической сфере. Если в 2016 году по сравнению с предыдущим годом экономика в Республике Коми показала наихудший показатель в этом веке — падение промышленного производства составило более 4%, — то в 2017 году есть предпосылки вести речь уже о двузначной цифре. По данным Комистата, за два месяца текущего года спад в промышленности составил 12,5% по сравнению с началом прошлого года. Впервые за длительный период добывающие отрасли снизили свои производственные показатели.

Если Сыктывкар надеется на поддержку республиканского бюджета, то последний, соответственно, – на поступления из федерального. Недавно стало известно, что Москва намерена досрочно потребовать возврата части средств, выделенных 16 регионам, которые не выполнили свои обязательства по соглашениям с Министерством финансов РФ в период с 2014 по 2016 годы. В их число попала и Республика Коми. Придется возвращать 4,4 миллиарда рублей, выделенных из госбюджета в виде кредитов со ставкой 0,1 процента. Чтобы восполнить потери, региону придется перекредитоваться уже в коммерческих банках, где годовая ставка составляет более 10 процентов.

В свете последних событий можно прогнозировать, что и республика вынуждена будет пересмотреть свои финансовые отношения с муниципальными образованиями: уже сейчас ясно, что средств не будет хватать.

По мнению депутата горсовета Сыктывкара, лидера столичных коммунистов Ильи Богданова, который последовательно выступает против наращивания городом долговых обязательств, сегодня требуется провести аудит всей деятельности городской администрации. Посмотреть, насколько эффективно используется муниципальное имущество, как реализуются те или иные целевые программы.

Сергей МОРОХИН.