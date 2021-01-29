Как мы уже рассказывали («Трибуна» от 22 января с. г.), в 1918 году молодая советская власть скопом поменяла названия большинства усть-сысольских улиц. И остановиться на этом она уже не могла. Некоторые переименованные улицы вновь меняли названия. Но даже многие из тех, что появились в советское время, пережили своего рода ребрендинг.

Конец Совнаркомовской

Усть-Сысольск застраивался медленно. В течение долгого времени он не выходил за границы градостроительного плана, принятого в 1783 году. Но за последние сто лет население города увеличилось в 50 раз, и в столице Коми появилось множество новых улиц и площадей.

Еще в 1920-е годы за бывшей Западно-Загородной, переименованной в 1918 году в Коми грезд, начинался лес. Название, скажем прямо, не слишком удачное. Его можно перевести как «коми деревня». Поэтому в конце 1928 года в честь пролетарского праздника ее назвали улицей Первого мая. Впоследствии она стала просто Первомайской.

В 1930-е годы город вышел за дореволюционные пределы с западной стороны, и на возвышении, параллельно Первомайской, родилась улица с несколько казенным названием Совнаркомовская. Дело в том, что в 1936 году на самой окраине города возвели четырехэтажный Дом печати, но разместили там не только редакции газет, а и Совет народных комиссаров Коми АССР. Совнаркомовская улица была самой короткой – не доходила даже до улицы Орджоникидзе.

Также параллельно Первомайской от нынешнего Мичуринского парка навстречу Совнаркомовской вырастала еще одна улица, которой решением Сыктывкарского горсовета от 11 сентября 1939 года присвоили имя Карла Маркса. От Совнаркомовской ее отделяло поле. Соединились они только после войны, и тогда Совнаркомовская исчезла с карты города, влившись в улицу имени основоположника марксизма.

Однако к 1940 году появился Совнаркомовский переулок, который от одноименной улицы шел на запад, упираясь в лес. И он продержался с таким названием небольшой срок. После того, как в Сыктывкаре образовали Коми филиал академии наук СССР, переулок переименовали в Академический. 31 января 1963 года, буквально через неделю после смерти выдающегося ученого, с чьим именем связано открытие Печорского угольного бассейна, – профессора Александра Чернова – этому переулку присвоили его имя, придав одновременно статус улицы.

А между Совнаркомовской, ставшей Карла Маркса, и Первомайской расположился Театральный проезд. В 1960 году его статус также повысили, назвав улицей Оплеснина в честь некогда жившего там Героя Советского Союза. Николай Оплеснин прославился тем, что в годы войны с огромным риском для жизни трижды переплыл холодный Волхов, чтобы наладить связь попавшей в окружение дивизии с частями Красной армии.

Привет космосу!

В 50-60-е годы прошлого века Сыктывкар уверенно перешагнул рубеж, установленный улицей Карла Маркса. В западной части города появились кварталы, в основном состоящие из типовых пятиэтажек. Образовалась еще одна городская артерия, которой 17 апреля 1961 года присвоили имя Юрия Гагарина.

Произошло это через пять дней после полета первого человека в космос.

К сожалению, улица Гагарина просуществовала недолго. 19 октября 1967 года в ознаменование 50-летия Октябрьской революции городские и республиканские власти, объединив эту улицу с частью улицы Мичуринской, «сотворили» Октябрьский проспект. А через пять месяцев Гагарин погиб.

Ныне Октябрьский проспект является не только самой длинной улицей города, но и одной из самых протяженных в Европе. Его длина от Сысольского шоссе до поселка Нижний Чов составляет 18 километров. Больше только у Приморского шоссе Санкт-Петербурга и Второй продольной магистрали Волгограда.

Катаев, но не писатель. Морозов, но не Павлик

В 1964 году со вступлением в строй железнодорожного вокзала столица Коми фактически достигла нынешней границы западной части города. В эти годы там выросли два микрорайона, а вместе с ними появились и улицы, две из которых позже поменяли свои названия.

Одна из них начинается с Октябрьского проспекта (сразу за университетом) и идет до железнодорожного полотна. Сначала ее незамысловато назвали Совхозной. Но после смерти в 1972 году Председателя Президиума Верховного Совета Коми АССР Евгения Катаева ей присвоили его имя. Частенько гости столицы удивлялись и восхищались мудростью городских властей, уверенные, что улица названа так в честь классика советской литературы Валентина Катаева, который скончался лишь в 1986 году.

Улица вдоль железнодорожного полотна называлась Привокзальной. В 1987 году она получила имя Ивана Павловича Морозова. Сыктывкарцы первое время в шутку называли ее «улицей Павлика Морозова», хотя знали, что она носит имя не известного пионера-героя, а бывшего первого секретаря Коми обкома КПСС.

Стефан вернулся

Чехарда с топонимикой не миновала и городские площади. Стефановская площадь переименовывалась трижды. Свое первоначальное название она получила во второй половине XIX века в связи с возведением Стефановского собора. Правда, по сути, долгие годы это была еще не площадь, а пустырь, что не помешало в 1918 году назвать эту территорию Красной площадью. К 1961 году ее обустроили, воздвигли здание Коми обкома КПСС и в ознаменование 40-летия республики переименовали в Юбилейную.

Весной 1992 года, когда в кабинете председателя сыктывкарского горисполкома Анатолия Каракчиева обсуждалось проведение очередного Дня города, режиссер праздника Юрий

Изюмский предложил мэру сделать сыктывкарцам подарок и вернуть центральной площади ее старое наименование – Стефановская.

Мэр задал только один вопрос: «Сколько это будет стоить?». Оказалось, что нисколько, потому что на Юбилейной площади нет ни одного дома с таким адресом. Более того, нет даже табличек с указанием названия площади.

И постановлением горисполкома Сыктывкара от 4 июня 1992 года главная площадь города вновь стала Стефановской.

Вторая по значимости площадь, которую пересекает улица Коммунистическая, также претерпела трансформацию. После того, как в 1960-е годы был возведен второй корпус Коми педагогического института, пространство возле него назвали площадью Ломоносова. Неподалеку находились корпуса Коми филиала Академии наук СССР, поэтому присвоение имени великого русского ученого и просветителя казалось вполне логичным.

Но уже в 1969 году напротив пединститута возвели здание музыкального театра, а перед ним в ноябре 1977 года поставили памятник Ивану Куратову. С этого времени казалось нелепым называть площадь именем человека, не имеющего никакого отношения к республике, в то время как там увековечен в камне основоположник коми литературы.

И вот в 2000 году Совет Сыктывкара принял решение: всей площади – от второго корпуса пединститута и до Коми республиканского театра оперы и балета – присвоить имя местного классика. Но тогдашний глава республики Юрий Спиридонов это решение не утвердил, опасаясь, что вслед за этим последует новая волна переименований. А закон требовал согласия региональных органов власти, если улице или площади присваивалось имя исторической личности.

Окончательная трансформация названия площади произошла одновременно с ее реконструкцией. Городские власти вырубили кустарники, установив на их месте три фонтана, новые светильники и скамейки. А всю площадь в конце 2006 года назвали Театральной. Такое решение муниципалитет принял после общественных слушаний. Были и другие варианты – Куратовская и Площадь трех фонтанов.

В 2004 году по инициативе общественной организации «Сыктывкар» имя Героя Советского Союза Николая Габова получила безымянная площадь, расположенная на пересечении улиц Ленина и Горького.

Уроженец Усть-Сысольска Николай Габов во время войны служил в разведке, и только за два дня, 10 и 11 марта 1944 года, ему удалось установить месторасположение трех батарей, двенадцати пулеметных точек и восьми блиндажей противника. А 27 марта того же года в бою возле украинского села Бабино наш земляк уничтожил вражеский расчет, захватив при этом ручной пулемет.

Ранее сыктывкарцы называли пустующее пространство просто: «конечная остановка автобуса № 18». Но к началу «нулевых» она уже не была конечной этого маршрута. И горожане не знали, как обозначать это место, если, предположим, с кем-то назначалось свидание. Теперь они говорят: «Встретимся на площади Габова» или «Магазин на площади Габова».

С тех пор, то есть с 2004 года, улицы и площади города больше не переименовывались. Только новым давали названия.

Игорь БОБРАКОВ.

Фото из открытых источников.