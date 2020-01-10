«Трибуна» не раз писала о бедственном положении в сельском хозяйстве Коми. Напомним, что из-за проливных дождей прошлым летом заготовка кормов в регионе оказалась на катастрофически низком уровне. После этого Минсельхоз РК объявил «режим чрезвычайной ситуации».

Но даже и в тех хозяйствах, в которых удалось заготовить необходимый объем кормов, отмечают, что их качество и питательность, увы, низкие. В результате в некоторых хозяйствах коровы гибли от голода, а «в лучшем случае» скотину пускали под нож.

Правительство Коми сразу заявило, что в связи с чрезвычайной ситуацией с кормами хозяйствам республики будет оказана срочная финансовая поддержка. В одном из выпусков новогодних теленовостей министр сельского хозяйства Коми Анатолий Князев сказал, что средства наконец поступают.

— Деньги действительно поступили, но ни о каких обещанных миллионах даже речи не идет, — сообщил на правах анонимности руководитель СПК в одном из отдаленных районов. — Той суммы, которую дали нашему хозяйству, конечно, не хватит, чтобы закрыть брешь. Я едва ли смогу купить даже половину от необходимого мне сена. Свои собственные корма у нас закончились в конце декабря, хотя сено расходовали очень экономно и кормили им только телят.

Но купить мало — надо еще и завезти. Одно дело завезти сено в хозяйство близ Сыктывкара, и совсем другое — куда-нибудь в усть-куломскую или удорскую глубинку по бездорожью. Сам по себе завоз обойдется в стоимость груза, если не больше. А эти расходы хозяйствам никто не компенсирует.

О размере помощи рассказал руководитель другого хозяйства. В конце декабря там получили 33 тысячи рублей на 25 бычков. Судите сами, много это или мало. К началу февраля руководителю надо будет отчитаться об использовании этих денег. В том, что спросят сразу и строго, сомневаться не приходится.

При этом получившие помощь аграрии обязаны будут не допустить сокращения поголовья скота, валового производства молока и посевных площадей. К 1 августа 2020 года все субсидируемые сельхозпредприятия должны вернуться к прежним, докризисным, показателям.

Однако как этого достичь, если буренки находятся на голодном пайке, остается загадкой.

Ксения КОТОВА.