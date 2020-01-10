«Трибуна» не раз писала о бедственном положении в сельском хозяйстве Коми. Напомним, что из-за проливных дождей прошлым летом заготовка кормов в регионе оказалась на катастрофически низком уровне. После этого Минсельхоз РК объявил «режим чрезвычайной ситуации».
Но даже и в тех хозяйствах, в которых удалось заготовить необходимый объем кормов, отмечают, что их качество и питательность, увы, низкие. В результате в некоторых хозяйствах коровы гибли от голода, а «в лучшем случае» скотину пускали под нож.
Правительство Коми сразу заявило, что в связи с чрезвычайной ситуацией с кормами хозяйствам республики будет оказана срочная финансовая поддержка. В одном из выпусков новогодних теленовостей министр сельского хозяйства Коми Анатолий Князев сказал, что средства наконец поступают.
— Деньги действительно поступили, но ни о каких обещанных миллионах даже речи не идет, — сообщил на правах анонимности руководитель СПК в одном из отдаленных районов. — Той суммы, которую дали нашему хозяйству, конечно, не хватит, чтобы закрыть брешь. Я едва ли смогу купить даже половину от необходимого мне сена. Свои собственные корма у нас закончились в конце декабря, хотя сено расходовали очень экономно и кормили им только телят.
Но купить мало — надо еще и завезти. Одно дело завезти сено в хозяйство близ Сыктывкара, и совсем другое — куда-нибудь в усть-куломскую или удорскую глубинку по бездорожью. Сам по себе завоз обойдется в стоимость груза, если не больше. А эти расходы хозяйствам никто не компенсирует.
О размере помощи рассказал руководитель другого хозяйства. В конце декабря там получили 33 тысячи рублей на 25 бычков. Судите сами, много это или мало. К началу февраля руководителю надо будет отчитаться об использовании этих денег. В том, что спросят сразу и строго, сомневаться не приходится.
При этом получившие помощь аграрии обязаны будут не допустить сокращения поголовья скота, валового производства молока и посевных площадей. К 1 августа 2020 года все субсидируемые сельхозпредприятия должны вернуться к прежним, докризисным, показателям.
Однако как этого достичь, если буренки находятся на голодном пайке, остается загадкой.
Ксения КОТОВА.
«Стою, но сено не жую». Хватит ли денег, чтобы коровы не сдохли от голода?
«Трибуна» не раз писала о бедственном положении в сельском хозяйстве Коми. Напомним, что из-за проливных дождей прошлым летом заготовка кормов в регионе оказалась на катастрофически низком уровне. После этого Минсельхоз РК объявил «режим чрезвычайной ситуации».