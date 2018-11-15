«Странный» аукцион признан недействительным

В конце октября республиканское Управление антимонопольной службы (УФАС) вынесло решение о том, что два года назад администрация Ухты в нарушение закона допустила к участию в аукционе по перевозке пассажиров в городе стороннюю организацию — «Сыктывкарское автотранспортное предприятие № 1» (далее — САТП-1).

Спустя два года выявлены обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела. А потому в декабре назначено новое слушание по установлению истины и наказанию виновных.

Еще в 2016 году УФАС Коми обратило внимание на «странный» аукцион, который проведен с нарушением закона о конкуренции. Но мэрия сделала все, чтобы заволокитить дело, которое долго рассматривалось в Арбитражном суде и прошло несколько инстанций.

Лишь недавно кассационная жалоба Коми УФАС, поданная в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ, удовлетворена: установлено, что в действиях администрации Ухты имеются нарушения статьи 17 о защите конкуренции.

«Гибридный» вариант

В 2016 году республиканские власти вместе с администрацией Сыктывкара затеяли реформу в сфере пассажирских перевозок: было решено передать их под начало одного руководителя.

До 1 января 2017 года перевозки в городе осуществлялись по контракту с несколькими предприятиями, но 31 декабря контракт закончился. По закону администрация обязана была провести новый конкурс и заключить договоры с победителями на следующие пять лет. Однако конкурс оказался сорванным, и администрация доверила заниматься перевозками одному предприятию — ООО «САТП № 1»,

которое на тот момент обслуживало город на основании временного договора.

О конкуренции «забыли», и столицу республики стал обслуживать монополист — САТП-1, которым руководил приглашенный из Твери «эффективный менеджер» Александр Рукавишников. На тот момент он уже прославился тем, что 150 тверских предпринимателей обратились к тогдашнему президенту страны Дмитрию Медведеву с открытым письмом. В обращении, в частности, говорилось, что г-н Рукавишников «лишил большинство перевозчиков работы на пригородных маршрутах — стал монополистом». Тогда Рукавишников на некоторое время из поля зрения общественности исчез, но в 2016 году был востребован новым руководством Республики Коми.

В январе 2017 года на страницах «Трибуны» эксперты так оценивали ситуацию на транспортном рынке: «На наш взгляд, есть два выхода. Либо создать честную конкурентную среду, пустить на этот рынок нескольких предпринимателей. Либо полностью отдать городской автобусный парк муниципалитету. Уж если монополизм, то — государственный. Нам же предлагают самый худший вариант — «гибридный». То есть своего рода «коммерческий монополизм», который, судя по всему, готовы «крышевать» высокопоставленные чиновники. А это значит, что автобусные билеты скоро подорожают, а пассажиры дальше будут подолгу мерзнуть на остановках».

Прогнозы экспертов, увы, сбылись. Созданный «временно» монополист вскоре повысил тарифы, кроме Сыктывкара захватил рынок в Ухте, а также протянул руки и к междугородним маршрутам.

Администрация «Северной жемчужины» закрыла глаза на некоторые «шалости» в документах, представленных САТП-1 для участия в конкурсе. Перевозки в этом городе стали осуществляться под руководством господина Рукавишникова. А потом как-то незаметно в руках этого «эффективного менеджера» оказались и маршруты Ухта — Сыктывкар, автобусы САТП-1 пошли и на Киров.

Некому надзирать

За всем происходящим на наших дорогах должно наблюдать управление Гос-автонадзора по Республике Коми. Именно этот орган осуществляет контроль за выполнением условий лицензии. Но именно в тот момент, когда в Коми начался новый передел транспортного рынка, в надзорном ведомстве произошла реорганизация. Республиканское управление Госавтонадзора ликвидировалось как самостоятельное учреждение, оставив филиал окружного центра, который теперь будет базироваться в Архангельске.

Инспектор Госавтонадзора в Ухте видел нарушения, связанные с проведением аукциона, и даже указал на них, но полномочий для устранения нарушений не имел. А жалобы от местных предпринимателей, которые оказались за бортом конкурса, в Сыктывкаре остались незамеченными. В итоге про «странный» аукцион в Ухте все «забыли».

«Серые» схемы

Администрация Сыктывкара с молчаливого согласия правительства республики предоставила Александру Рукавишникову карт-бланш, закрывая глаза на те методы, которыми тот «наводил порядок» в организации перевозок. «Трибуна» неоднократно писала о том, что в результате была создана весьма подозрительная система сбора выручки, получаемая на автобусных маршрутах. А именно: водители сдают в кассу предприятия лишь часть выручки, остальное тратят на ГСМ, запчасти, зарплату себе и кондуктору. Сколько денег уходит мимо кассы — учету не поддается.

По результатам проверок, проведенных в рамках расследованных возбужденных уголовных дел, установлено, что в 2014 году предприятие «Альфа-Транс», на обломках которого образовано САТП-1,

получало за год с маршрутов порядка 2,5 миллиарда рублей. Сейчас же, судя по отчетам, в бюджет города поступает вдвое меньше.

«Трибуна» не раз писала также о том, что работающие на линиях в качестве субподрядчиков водители-частники не могут обеспечить безопасность перевозок: автобусы не проходят техосмотр, а сами водители — медосмотр. Ситуацию усугублял тот факт, что многие водители ради заработка находятся за баранкой по полторы, а то и по две смены.

Однако чиновники закрывали глаза на «мелкие недостатки», продолжая надеяться на то, что «эффективный менеджер» сумеет выполнить обещанное. А наобещал он многое…

Новый поворот

Кончилось все тем, что летом текущего года Рукавишников и его компания стали требовать нового повышения цены на проезд. А в это время вновь поменялось законодательство: перевозчики не могут больше брать автобусы в субаренду. В результате система, созданная Рукавишниковым, дала сбой. Появились слухи, что в недрах мэрии готовится аукцион, который отменит существующий договор, маршруты будут разбиты на лоты, вместо одного появится много перевозчиков, на улицы могут выйти даже «Газели».

Как будут дальше развиваться события, пока не очень понятно. «Эффективный менеджер» Рукавишников сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взяток. Но предприятие САТП-1 работает и готовится к аукциону. Остается надеяться, что на сей раз он пройдет в полном соответствии с законом.

Анатолий ПОЛЬКИН.