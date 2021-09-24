Страшная правда о Коми: вакцина есть, а смертей все больше!

23 сентября в республике установлен новый максимум за время пандемии. За прошлые сутки умерли сразу 26 человек с диагнозом «коронавирус».

Таким образом, количество смертельных исходов среди зараженных коварным вирусом составляет уже 1685. И, кажется, это не предел, ведь специалисты уже стращают нас четвертой волной эпидемии.

«Вакцина есть, идите прививаться!» – ежедневно призывает жителей Коми ее глава Владимир Уйба. На сегодня против новой коронавирусной инфекции привито менее 45% взрослого населения Коми. «Мы никак не можем понять, что если человек привитый заболевает, то он переносит болезнь легче и выздоравливает быстрее, и последствий от перенесенного заболевания у него меньше», – сожалеет В. Уйба.

Выступая недавно на совещании, посвященном борьбе с коронавирусом под председательством Татьяны Голиковой, глава Коми назвал ситуацию в республике «плохой». Республика в тройке антилидеров по заболеваемости в стране.