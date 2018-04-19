Страсти на Печорской ГРЭС не утихают

Уже не первый год лихорадит коллектив одного из крупных предприятий в Коми — Печорской ГРЭС. Бесконечные реформы в энергетической отрасли, сокращения, вопросы индексации заработной платы, разногласия при заключении колдоговора…

Об этом не раз писали СМИ, в том числе и «Трибуна». Так, 1 сентября 2016 года мы опубликовали письмо работников ГРЭС, в котором они сообщали, что первая волна сокращений персонала цеха централизованного ремонта (ЦЦР), прошедших в 2015 году, негативно сказывается на работе предприятия. ЦЦР вывели в отдельный бизнес, создав ООО «Кварц-Групп». Коллектив, как футбольный мячик, пинали туда-сюда, работники теряли в зарплате и соцгарантиях.

Печорская ГРЭС — один из 17-ти филиалов ПАО «Интер РАО — Энергогенерация». Чистая прибыль этой компании, головной офис которой находится в Москве, исчисляется миллиардами и постоянно растет. Между тем руководство ПАО пытается минимизировать свои расходы за счет сокращения рядовых работников в регионах. Так, только в 2014-2016 гг. было уволено порядка трех сотен печорцев, работающих на местной ГРЭС.

Ущербная система

Отстаивать свои права на достойную работу и оплату труда работникам помогает профсоюз. О том, как это происходит, рассказывает председатель первичной профсоюзной организации «Печорская ГРЭС» Алексей Артеев.

— Алексей Тимофеевич, что изменилось в новом году? Страсти утихли?

— К сожалению, нет. 31 марта в Печоре прошел пикет работников предприятия в поддержку своих требований по изменению подхода к индексации заработной платы. Правда, на него пришло всего 12 человек — многие были запуганы.

В каждом из 17 филиалов компании есть своя первичная профсоюзная организация и свой коллективный договор. Поэтому нам есть с чем сравнивать. Увы, сравнение зачастую не в пользу Печоры. Профсоюзная организация «Печорская ГРЭС» вступила в переговоры по изменению подхода к индексации заработной платы 31 августа 2017 г., переговоры закончились 30 ноября.

Мы предлагали взять за основу действующий коллективный договор, изменить, дополнить его и заключить новый. Изменения и дополнения касались в основном занятости, правил внутреннего трудового распорядка, реализации социальных программ и системы оплаты труда, в частности, индексации заработной платы.

Следует отметить, что индексация заработной платы в АО «Интер РАО — Электрогенерация» происходит не на индекс потребительских цен (ИПЦ) по данным Росстата, а на прирост прожиточного минимума в регионе, где находится филиал. В Республике Коми за три года прожиточный минимум вырос примерно на 3 тысячи рублей, и именно эту сумму работники получают как компенсационную выплату. Люди получают эти суммы не к окладу, а отдельной компенсационной выплатой.

Это, конечно, ущербная система, при которой работник теряет в деньгах. Ведь если эта сумма (ИПЦ) в составе оклада, то и на нее идут надбавки — за вредность, за работу в ночное время, за совмещение и т.д. А когда «доплата» отдельно, то ее все получают одинаково. Получается, что работник в кабинете получает 3080 руб., и ровно столько же — оперативник с вредными условиями труда, с ночными сменами, с совмещением или с переработкой. Разве это справедливо?

Все временное — постоянно

— Зачем же профсоюз пошел на такую странную индексацию?

— 2015-17-й — это кризисные годы, и работодатель, чтобы минимизировать свои риски, заручился поддержкой профсоюза. Тогда речь шла об этом как о временной мере. Но в 2016 г. переговоры закончились протоколом, в котором зафиксировано, что стороны готовы перейти на прежний формат индексации заработной платы при заключении нового коллективного договора.

Однако при заключении нового колдоговора сторона работодателя предложила свои изменения и дополнения, которые сводились к исключению ряда социально значимых пунктов (санаторно-курортное и оздоровительное лечение работников и детей, четыре дня дополнительного отпуска за многосменный режим работы, компенсацию тепло- и электроэнергии работникам, материальную помощь работникам в размере 6 средних зарплат при выходе на пенсию). Согласно этим поправкам размер социальных выплат сокращался вдвое, а сам колдоговор превращался по сути в пустую бумажку.

«Денег нет, но вы держитесь»

— А в других филиалах профсоюзы с этим согласились?

— Во всех согласились, кроме Печоры. Наша позиция в части индексации заработной платы остается одной из самых ключевых. Мы предложили следующую трактовку индексации заработной платы:

– с 1 января 2018 года должностные оклады работников индексируются не реже раза в полугодие (1 января и 1 июля) на величину фактического роста индекса потребительских цен в Российской Федерации на основании данных Росстата.

Причина в том, что, во-первых, существующий ныне механизм индексации заработной платы на увеличение прожиточного минимума не обеспечивает уровень зарплаты (доходов) работников в соответствии с ростом цен в период инфляции. Во-вторых, выплата индексации в виде компенсационной выплаты не гарантирует работникам, что данная выплата будет постоянной. Всегда можно сказать при очередном кризисе: «Денег нет, но вы держитесь».

— Не очень понятно…

— Понятно становится, когда мы видим общую картину, как распределяется индексация по всем филиалам АО «Интер РАО — Электрогенерация». Введение единой системы оплаты труда во всех филиалах в 2014 г. имело ряд серьезных перекосов.

Чем ближе филиал к центральной России (читай — к Москве и Санкт-Петербургу) находится, тем больше повышают там оклады. И наоборот, отдаленным филиалам (Харанорская ГРЭС, Южно-Уральская ГРЭС), где у работников большие северные надбавки (Печора, Уренгой, Верхний Тагил), или совсем не повышают оклады, или повышают на мизерные проценты. Понятно, что в Москве много возможностей трудоустроиться. А вот в Печоре рынка труда нет. Люди с ГРЭС не уходят, а раз нет текучки, тогда зачем повышать? Именно этот аргумент и озвучила сторона работодателя при встрече с профсоюзами. Мол, при индексации заработной платы работодатель должен учитывать рынок труда. Однако стоит напомнить, что Трудовой кодекс РФ не содержит ни одного слова про рынок труда, зато есть такое понятие, как дискриминация в сфере труда.

Работодатель предложил внести и еще один пункт: перераспределение бюджета на индексацию «по усмотрению работодателя». Но «усмотрение» довольно странное: оно будет учитывать факторы, которые трудовым законодательством не предусмотрены. Сегодня уже факт: оклады работодателя значительно отличаются по различным филиалам.

Кстати, эта проблема касается каждого жителя Коми.

Касается каждого

— Каким образом? При чем здесь остальные?

— Наша зарплата, как и другие затраты производителей электро- и теплоэнергии, «заложена» в тариф. ФАС разрешает компании «Интер РАО» увеличить тариф. Если в Коми на ГРЭС зарплата выросла на 0,5%, то и тариф тогда увеличивайте не на 5%, а меньше — чтоб жителям было легче платить. Однако деньги на индексацию наш работодатель кладет в общий котел и распределяет не всем по определенному проценту (хотя это было бы логично), а «по своему усмотрению».

Такой подход привел к тому, что оклад одного и того же специалиста в Печоре составляет 28000 руб., в средней полосе — более 34000 руб., а на Каширской ГРЭС (ближайшее Подмосковье) или Северо-Западной ТЭЦ (Санкт-Петербург) – 50 и более тысяч рублей. Где же наши северные и районные надбавки? Только на бумаге. Они просто нивелируются. Проще скажу: их нет!

Однако ст. 22 ТК РФ устанавливает, что работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. А в свете последних решений Верховного суда дополнительные гарантии и компенсации не входят в МРОТ.

Второй негативный момент в распределении индексации «по своему усмотрению» заключается в том, что 50% от НДФЛ работников остается в региональном и местном бюджетах. Мы, жители Коми, платим повышение тарифа на 5%, но зарплата работников Печорской ГРЭС растет на 0,6%. При этом зарплата на Сочинской ГРЭС растет на 8,9%. Бюджет Печоры вырос на 0,1%, а бюджет Сочи вырос на 0,5%. Выходит, жители Коми повышают бюджеты других регионов? Конечно, это тоже несправедливо. Все, что дает ФАС в тарифе на электро- и теплоэнергию для нашего региона, должно остаться в нашем регионе, вплоть до копейки.

Колдоговор подписали сотрудники всех филиалов холдинга, кроме Печорского. Понятно — почему. Ведь кое-где зарплаты подросли хорошо — там профсоюзы и не протестуют. Протестует только профсоюзная организация Печорской ГРЭС, которая хочет установить нормальный порядок индексации заработной платы с четкими и прозрачными критериями. Словно бы в отместку за это работодатель предложил внести свои изменения: полностью убрать социально значимые пункты, о которых мы уже говорили. И это, конечно, ударит по людям больнее всего…

Беседовала

Людмила КУДРЯШОВА.